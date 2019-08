ExaGrid annonce la nouvelle version 5.2.2 de son logiciel





ExaGrid®, l'un des principaux fournisseurs de stockage hyperconvergé intelligent pour la sauvegarde avec déduplication des données, a annoncé aujourd'hui une nouvelle version de son logiciel, la version 5.2.2, qui offre un ensemble d'améliorations pour les clients. ExaGrid a toujours atteint un taux de déduplication de 20:1 en moyenne avec la majorité des applications de sauvegarde du marché. ExaGrid a maintenant porté son algorithme de déduplication à de nouveaux sommets pour les données de sauvegarde Veeam VM, le suivi de bloc modifié (changed block tracking - CBT) et les sauvegardes incrémentielles perpétuelles, en plus de supporter Windows Active Directory et l'accélérateur NetBackup de Veritas.

Les nouvelles fonctionnalités incluent :

Amélioration de la déduplication des données pour les logiciels Veeam

Déduplication des données améliorée pour les sauvegardes CBT et incrémentales

Possibilité de dédupliquer davantage les données dédupliquées de Commvault

Prise en charge de Windows Active Directory

Prise en charge de l'accélérateur NetBackup de Veritas

Amélioration de la déduplication des données pour les logiciels Veeam

Veeam Software est un partenaire de l'alliance ExaGrid ainsi qu'un partenaire technologique. La déduplication ExaGrid fonctionne avec Veeam et permet d'activer la déduplication et la compression Veeam " favorable à la déduplication " en tant que meilleure pratique. La combinaison de la déduplication de Veeam et de la compression " favorable à la déduplication ", ainsi que de la déduplication d'ExaGrid, permet d'atteindre un taux de déduplication combiné pouvant atteindre 14:1 pour les sauvegardes VM. ExaGrid a toujours dédupliqué les données Veeam, mais a amélioré ses algorithmes pour offrir un taux de déduplication beaucoup plus élevé. ExaGrid offre désormais le meilleur des deux mondes avec une évolutivité linéaire et une déduplication avancée qui est la meilleure de l'industrie, y compris Dell EMC Data Domain. ExaGrid est la seule solution qui permet de dédupliquer davantage les données Veeam et de stocker la sauvegarde la plus récente dans le format natif Veeam pour les boots VM les plus rapides disponibles. Veeam peut démarrer une machine virtuelle à partir d'ExaGrid en quelques secondes ou minutes au lieu de quelques heures pour les dispositifs de déduplication tels que Dell EMC Data Domain qui stockent uniquement les données dédupliquées, qui nécessitent la réhydratation des données pour chaque requête. ExaGrid stocke les données de rétention dédupliquées à long terme dans un référentiel, qui est séparé de la zone de déchargement pour l'efficacité du stockage.

Déduplication améliorée des données pour les sauvegardes CBT et incrémentales

Le nouvel algorithme de déduplication d'ExaGrid améliore les taux de déduplication par rapport à la version précédente pour les applications de sauvegarde qui utilisent le suivi de bloc modifié ou les sauvegardes incrémentielles. ExaGrid prend en charge plus de 25 applications et utilitaires de sauvegarde, dont la majorité utilisent le suivi de bloc modifié pour rendre les sauvegardes plus efficaces.

Possibilité de dédupliquer davantage les données dédupliquées de Commvault

ExaGrid permet désormais aux clients de Commvault de conserver la déduplication Commvault activée et d'utiliser le stockage cible ExaGrid. ExaGrid dédupliquera davantage les données dédupliquées de Commvault et améliorera le taux de déduplication par un facteur allant jusqu'à 3 fois le taux combiné de déduplication de 20 : 1. Grâce à la déduplication Commvault, les copies DASH complètes et les copies DASH peuvent désormais être activées pour une gestion plus efficace des sauvegardes et de la conservation.

ExaGrid est rentable pour les clients de Commvault qui conservent des copies de sauvegarde hebdomadaires, mensuelles et annuelles. ExaGrid est beaucoup moins cher qu'un disque bon marché, car ExaGrid utilise beaucoup moins d'espace disque en dédupliquant davantage les données déjà dédupliquées de Commvault. De plus, ExaGrid apporte une évolutivité linéaire (architecture évolutive) pour permettre aux clients d'ajouter simplement des dispositifs à mesure que les données augmentent. Cette approche d'ajout de potentiel de calcul avec la capacité maintient la fenêtre de sauvegarde fixe en longueur au fur et à mesure que les données augmentent.

Prise en charge de Windows Active Directory

L'interface utilisateur graphique (GUI) d'ExaGrid a été conçue dans un souci de simplicité. Pour simplifier davantage l'expérience utilisateur, les identifiants de domaine Windows Active Directory peuvent désormais être utilisés pour contrôler l'accès à l'interface de gestion ExaGrid, en fournissant une authentification et une autorisation à l'interface graphique Web. Cela permet au personnel informatique d'accéder à l'interface de gestion Web d'ExaGrid et, en outre, au contrôle d'accès de partage de cible pour CIFS ou le Data Mover de Veeam.

Prise en charge de l'accélérateur NetBackup de Veritas

La technologie NetBackup Accelerator de Veritas raccourcit considérablement les fenêtres de sauvegarde en n'envoyant que les modifications pour les sauvegardes complètes incrémentielles et accélérées, synthétisant la sauvegarde complète des modifications précédentes en utilisant l'interface OST. ExaGrid peut récupérer et dédupliquer les données de l'accélérateur NetBackup et, en outre, ExaGrid reconstitue la sauvegarde accélérée dans sa zone de réception afin que le système ExaGrid puisse restaurer rapidement ses données et fournir instantanément des amorces et copies sur bande hors site - une fonctionnalité unique et exclusive. En revanche, tous les appareils de déduplication en ligne ne stockent que des données dédupliquées. Lorsqu'une restauration, un démarrage de VM, une copie de bande, etc. est demandée, un long processus de réhydratation des données doit avoir lieu.

" Les nouvelles fonctionnalités d'ExaGrid permettent à la société de se démarquer encore davantage de ses concurrents, " a déclaré Bill Andrews, Président et CEO d'ExaGrid. " Nous continuons à innover et à repousser les limites de l'efficacité de la déduplication, des performances de sauvegarde, des performances de restauration et de l'évolutivité linéaire pour augmenter la productivité tout en réduisant les coûts. "

ExaGrid résout les défis des dispositifs de sauvegarde traditionnels

ExaGrid offre une approche unique et innovante du stockage de sauvegarde pour les environnements de rétention à long terme. ExaGrid s'est rendu compte que le simple fait d'ajouter la déduplication en ligne aux applications de sauvegarde ou aux dispositifs de stockage évolutifs, tout en réduisant le coût du stockage de sauvegarde, interrompt également les performances de sauvegarde, de restauration et de modularité de ces dernières. La déduplication est extrêmement gourmande en calculs et lorsqu'elle est effectuée pendant la fenêtre de sauvegarde, elle ralentit les sauvegardes. D'autres dispositifs de sauvegarde ne stockent que des données dédupliquées, ce qui fait que les demandes de restauration, les démarrages de machines virtuelles, les copies de bandes hors site, etc. prennent des heures, car les données doivent être réhydratées.

ExaGrid a résolu les défis liés à l'utilisation des systèmes de stockage de sauvegarde traditionnels, qui utilisent la déduplication en ligne et l'architecture ascendante. ExaGrid offre la seule déduplication au niveau de la zone qui utilise la détection de similitude par rapport à la correspondance exacte des blocs, et couple son approche de déduplication avec une architecture conçue pour le stockage de la déduplication de sauvegarde. Sa zone de réception unique permet aux sauvegardes d'écrire directement sur le disque sans être dédupliquées, ce qui est 3 fois plus rapide que la déduplication en ligne. Les sauvegardes les plus récentes sont stockées dans un format de sauvegarde natif non dupliqué prêt à être restauré, démarré, copié, etc. car il n'y a aucun processus de réhydratation des données. Une architecture de stockage évolutive est utilisée afin d'ajouter des calculs en fonction de la capacité, ce qui se traduit par une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, l'élimination des mises à jour des tables élévatrices coûteuses et perturbatrices, et l'élimination du caractère obsolète forcé des produits.

ExaGrid a publié plus de 360 récits de succès de clients et d'entreprises, plus que tous les autres vendeurs du marché réunis. Ces témoignages montrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de son produit différencié et de son support client sans pareil. Les clients affirment constamment que non seulement le produit est le meilleur de sa catégorie, mais qu'il " fonctionne tout simplement ".

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage intelligent hyperconvergé pour la sauvegarde avec déduplication des données, une zone de réception unique et une architecture de type évolutive. La zone de réception d'ExaGrid fournit les sauvegardes, les restaurations et les récupérations les plus rapides des machines virtuelles. Son architecture évolutive inclut des logiciels intégrés complets dans un système évolutif et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses des tables élévatrices. Rendez-vous sur exagrid.com ou contactez-nous sur LinkedIn. Découvrez les commentaires de nos clients à propos de leurs propres expériences ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à la sauvegarde.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

