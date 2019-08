UnionPay International facilite les transactions transfrontalières alors que le nombre de cartes émises à l'étranger par la société franchit le cap des 120 millions





SHANGHAI, 5 août 2019 /CNW/ - UnionPay International (« UPI »), chef de file mondial des services de paiement, a annoncé aujourd'hui l'émission de sa 120 millionième carte sur le 54e marché établi hors de la Chine continentale, marquant ainsi une nouvelle étape de la conquête des marchés étrangers par UnionPay.

Au cours de la première moitié de l'année, les institutions financières de pays comme le Sri Lanka, l'Ouganda et le Mexique ont commencé à émettre des cartes UnionPay pour la première fois, ce qui a permis de porter à plus de 120 millions le nombre total de cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale. Parmi ces cartes, plus de 5 millions sont des cartes premium d'UnionPay (« Platinum » et « Diamond »), ce qui représente une hausse d'environ 20 % par rapport à l'année précédente.

Au cours de la même période, le volume d'émission de cartes virtuelles UnionPay destinées à soutenir les services de paiement mobile pour les clients à l'extérieur de la Chine continentale a atteint environ 1 million, ce qui témoigne de la demande croissante de produits technologiquement novateurs dans le secteur financier.

Transactions transfrontalières simplifiées

Le service d'UnionPay couvre maintenant 174 pays et régions. En 2018, le volume de transactions effectuées à l'aide de cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale a augmenté d'environ 40 % par rapport à l'année précédente. Les cartes UnionPay émises à Hong Kong, à Macao, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale sont utilisées pour réaliser des transactions locales dans 90 % des cas. Cependant, dans des pays comme le Kenya, la Biélorussie et les Philippines, les cartes UnionPay sont principalement utilisées comme cartes de paye, cartes étudiantes et cartes de citoyen.

Au cours de la même année, les cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale ont été utilisées au sein de 135 marchés, les transactions transfrontalières ayant augmenté de plus de 20 % en un an. Bon nombre de ces transactions ont eu lieu en Chine continentale, les cartes émises en Tanzanie, au Tadjikistan et au Laos ont vu leur volume de transactions être multiplié par huit au cours de l'année.

Les titulaires de cartes à l'étranger privilégient les cartes premium

Les cartes premium d'UnionPay, notamment les cartes « Platinum » et « Diamond », sont privilégiées par les clients en dehors de la Chine continentale puisqu'ils peuvent bénéficier d'avantages importants tels que des services de conciergerie, des services d'assistance personnelle, des salons VIP dans les aéroports et de tous les autres droits offerts aux consommateurs par l'intermédiaire de la « U Collection », la plateforme privilège des détenteurs de cartes premium d'UnionPay.

AmBank, l'une des principales banques commerciales de Malaisie, émettra des cartes de crédit UnionPay Platinum à grande échelle cette année. Dato Sulaiman Mohd Tahir, chef de la direction du Groupe AmBank, a déclaré : « grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de tirer parti de la forte présence mondiale d'UnionPay, ainsi que de l'accès aux offres exclusives d'UnionPay et de la U Collection, un programme privilège mondial spécialement conçu pour les détenteurs de cartes premium qui réunit des offres de différents hôtels, magasins et restaurants. »

De plus en plus de grandes institutions étrangères comme AmBank ont commencé à émettre des cartes premium d'UnionPay, étoffant ainsi leurs gammes de services offerts à leurs clients. À l'heure actuelle, des institutions financières de 23 pays et régions, dont Hong Kong, Macao, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et le Canada, ont émis des cartes premium UnionPay, dont le volume de transactions a augmenté d'environ 50 % depuis le début de l'année.

En outre, UnionPay a élargi la couverture de la plateforme U Collection; en effet, celle-ci offre désormais plus de 200 possibilités de rabais dans plus de 20 pays et régions. La plateforme U Collection couvre des secteurs tels que la restauration, le magasinage, l'hôtellerie, l'art de vivre et les voyages. Les détenteurs de carte qui visitent la Chine peuvent bénéficier de rabais offerts par des entreprises haut de gamme en Chine, notamment Hyatt, Preferred Hotels & Resorts, New World, Pan Pacific Hotels and Resorts, ainsi que Shanghai Disneyland, Legoland Discovery Center, Lane Crawford, K11, et le musée d'art contemporain de Shanghai.

L'innovation est le moteur de la localisation

Conformément à la tendance en matière de mises à niveau numériques qui se dégage dans l'industrie mondiale des paiements, UPI continue d'accélérer la mise sur pied d'un système d'émission de cartes numériques fondé sur les portefeuilles numériques.

À l'heure actuelle, de nombreux services de portefeuilles numériques à Hong Kong, à Singapour, au Pakistan et au Népal ont mis en place une fonction permettant d'émettre des cartes UnionPay numériques. Pour utiliser ce service, les utilisateurs n'ont pas besoin de posséder une carte physique. En demandant uniquement une carte virtuelle UnionPay en ligne dans les applications de portefeuille, ils peuvent commencer à utiliser les services de paiement mobile d'UnionPay.

À Singapour, par exemple, les consommateurs locaux peuvent télécharger l'application locale de paiement mobile, NETSPay, et recevoir une carte virtuelle UnionPay afin de l'utiliser en guise de compte de paiement. Après avoir regroupé leurs comptes, les utilisateurs peuvent faire des paiements en se servant de codes QR auprès de plus de 10,8 millions d'entreprises réparties dans 30 pays et régions acceptant le service de paiement par code QR d'UnionPay.

Pour aider un plus grand nombre d'institutions étrangères à émettre des cartes virtuelles UnionPay de manière transparente, UPI a créé la plateforme d'émission de cartes SaaS pour améliorer ses capacités en matière de service de paiement numérique. Grâce à la plateforme, les institutions partenaires ont accès à des services d'assistance, tels que l'émission de cartes en ligne, l'utilisation de cartes physiques, la consommation, les paiements et les autorisations de retrait d'espèces, ce qui réduit considérablement les obstacles techniques et les coûts pour les institutions lors de l'activation des fonctions d'émission de cartes numériques.

