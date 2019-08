Invitation aux médias - Conférence de presse - Branchement de foyers de la région du Bas-Saint-Laurent à Internet haut débit





SAINT-PASCAL DE KAMOURASKA, QC, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député pour Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia (Québec), M. Rémi Massé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx et le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, invitent les représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le branchement à Internet haut débit de foyers de la région du Bas-Saint-Laurent.

Date : Le mardi 6 août 2019



Heure : 10 h



Endroit : MRC de Kamouraska

Édifice Claude-Béchard

235, rue Rochette

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante :

affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional

