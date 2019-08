Invitation aux médias - Annonce concernant un investissement du gouvernement du Canada pour soutenir l'offre touristique du Québec à l'extérieur





LAVAL, QC, le 5 août 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Monsieur Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, annoncera une aide financière à Aventure Écotourisme Québec (l'Association des professionnels d'aventure et d'écotourisme du Québec).

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Le député répondra aux questions des médias après l'annonce.

Date de la conférence de presse :

Mardi 6 août 2019

Heure :

14 h

Lieu :

Centre d'exploration du Parc de la Rivière des Mille-Îles

Salle du Bout du monde (2e étage)

345, boulevard Sainte-Rose

Laval (Québec)

H7L 1M7



Restez branches

Suivez l'actualité touchant le tourisme canadien @tourismecdn sur Twitter et Instagram, et joignez-vous à la conversation en utilisant les mots-clics #tourismecdn et #emplois.

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Consultez la salle des médias de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 5 août 2019 à 11:36 et diffusé par :