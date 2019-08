AIT Worldwide Logistics rachète Unitrans International Corporation





Cette acquisition est la plus importante de la société jusqu'à maintenant, ajoutant davantage de services stratégiques et un grand savoir-faire des voies commerciales en Asie et en Europe

ITASCA, Illinois, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AIT Worldwide Logistics, un leader mondial des solutions de la chaîne logistique, a annoncé l'acquisition d'Unitrans International Corporation, un transitaire de Los Angeles qui a un savoir-faire dans toute une série de services spécialisés.

« Je suis très heureux de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de croissance d'AIT avec notre investissement dans cette acquisition », explique le PDG d'AIT, Vaughn Moore. « En outre, nous sommes ravis d'accueillir tout le monde chez Unitrans en tant que nouveaux membres de notre équipe. Son immense expérience dans les services logistiques internationaux spécialisés de qualité renforcera les solutions d'AIT et contribuera à matérialiser la vision de notre entreprise en renforçant notre réputation mondiale. »

Cette dernière acquisition par AIT fait suite à deux accords l'année dernière visant l'acquisition du transitaire de logistique alimentaire WorldFresh Express et de la société britannique ConneXion World Cargo, respectivement en octobre 2018 et en décembre 2018.

« Nous savons qu'Unitrans est une entreprise sophistiquée ultra-performante, et notre objectif est de promouvoir la stabilité pour ses clients et les membres de son équipe », explique le directeur opérationnel d'AIT, Keith Tholan. « AIT fournira tout l'appui nécessaire, mais Unitrans continuera de mener ses opérations avec pour principale motivation l'intérêt supérieur des clients. »

« Unitrans a fait une impression durable sur notre équipe de direction grâce à son savoir-faire inégalé lorsqu'il s'agit de traiter des livraisons à haute valeur pour les clients des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, des ingrédients alimentaires, de la high-tech et des sciences de la vie. En 42 ans, elle s'est constitué un immense savoir-faire des voies commerciales en Asie et sur plusieurs marchés en Europe », ajoute-t-il. « Nous sommes impatients de soutenir la croissance d'Unitrans, et nous sommes certains que l'appui et les ressources d'AIT lui permettra de réaliser ses objectifs. »

Pour le président d'Unitrans, Andrew Schadegg : « Nos discussions avec la direction et le personnel d'AIT nous ont très clairement montré que nos deux sociétés ont une culture très similaire. Nous partageons également une attitude selon laquelle tout est possible, ce qui permettra tant à AIT qu'Unitrans de croître et de réussir ensemble à l'avenir. »

Les conditions de l'accord d'AIT Worldwide Logistics visant l'acquisition d'Unitrans International Corporation n'ont pas été communiquées.

À propos de AIT Worldwide Logistics

Fondée en 1979 à Itasca, AIT Worldwide Logistics (Illinois) est un prestataire de gestion de transport tous-services qui compte plus de 60 bureaux formant un réseau qui couvre toute la planète. En conjuguant un modèle d'entreprise flexible et une solide technologie qui donne de la visibilité à l'acheminement de bout en bout, AIT propose des solutions de la chaîne logistique taillées sur mesure pour pratiquement tous les secteurs possibles. Exploitant des services multimodaux créatifs à un prix compétitif, AIT ôte la complexité des difficultés logistiques mondiales, aidant les entreprises à prospérer en leur permettant de se concentrer à nouveau sur les objectifs principaux de leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes constamment à la recherche d'occasions de gagner la confiance de nos clients en proposant des solutions logistiques exceptionnelles à travers le monde, tout en valorisant passionnément nos collaborateurs, partenaires et communautés.

