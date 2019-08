Les claviers sans fil Brydge sont désormais offerts dans les magasins Best Buy de partout au Canada





Les claviers de première qualité Brydge procurent une expérience ordinateur portable authentique, portant la productivité de la tablette électronique à un autre échelon

PARK CITY, Utah, 5 août 2019 /CNW/ - Brydge, un chef de file dans les claviers et accessoires de grande qualité pour les tablettes électroniques, annonce la mise en vente de ses produits dans les magasins Best Buy de partout au Canada.

Les magasins Best Buy de l'ensemble du pays vendent désormais la gamme complète de claviers sans fil Brydge pour tablettes électroniques, dont le populaire clavier Brydge Pro pour les plus récents modèles d'iPad Pro, le Brydge G-Type pour la Google's Pixel Slate, et le clavier Surface Pro pour la Surface Pro de Microsoft.

L'augmentation de la présence chez les détaillants du Canada survient à un moment excitant pour l'entreprise, qui a connu récemment sa campagne de précommande la plus réussie à ce jour, avec le lancement des claviers Brydge Pro.

« Nous sommes ravis de nous associer à Best Buy à l'échelle nationale et de pouvoir offrir notre gamme complète de claviers pour tablettes électroniques à l'avant-garde du marché à la clientèle canadienne. Le vaste réseau de magasins Best Buy permettra à davantage de clients de faire l'essai des avantages uniques que procurent nos produits. » - Toby Mander Jones, cochef de la direction et fondateur de Brydge.

Pour trouver le magasin Best Buy le plus près : https://stores.bestbuy.ca/en-ca/search

Couverture récente

« Ce clavier Brydge est exactement ce que beaucoup de personnes souhaitent qu'il soit : l'expression ultime de nombreuses années d'efforts pour fusionner les formats iPad et ordinateur portable. »

- Federico Viticci, MacStories

- Federico Viticci, MacStories « Si vous souhaitez utiliser un clavier reposant sur vos genoux avec un iPad Pro, le Brydge Pro est de loin la meilleure option. »

- Sam Byford , The Verge

- , The Verge « [...] nous pouvons affirmer avec confiance qu'il s'agit du meilleur clavier pour iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces. »

- Mark Linsangan , Apple Insider

À propos de Brydge

Brydge est un leader en matière d'appareils électroniques grand public de haute qualité. La société a rapidement établi la nouvelle norme pour les claviers de tablette électronique, étant reconnue tant par l'industrie que par les clients. Conjuguant design élégant, boîtier en aluminium à 100 % et caractéristiques à l'avant-garde du marché, les claviers Brydge se substituent véritablement à l'ordinateur portable.

Brydge a remporté de nombreux prix sur les plans du design et de l'innovation. La société a notamment été récipiendaire à quatre reprises du CES Innovation Award Honoree (2019, 2018, 2017 et 2016) de même que du Red Dot Design Award et du GOOD Design Award.

Personne-ressource

April de Haan

Responsable du marketing, Brydge

april@brydge.com

iPad et MacBook sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft® et Surface sont des marques commerciales de Microsoft Corporation

Google's Pixel Slate, Chrome et marques connexes sont des marques commerciales de Google LLC

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/955668/Surface_Pro_Brydge_Pro_G_Type.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/765308/Brydge_Logo.jpg

