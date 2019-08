/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre MacAulay fera une annonce de financement concernant la conduite avec facultés affaiblies par la drogue/





OTTAWA, le 2 août 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, pour une annonce de financement destiné à la province de l'Île-du-Prince-Édouard dans le but de lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Il sera accompagné par l'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique et ministre de l'Agriculture et des Terres de l'Île-du-Prince-Édouard.

Après l'annonce, les ministres MacAulay et Thompson répondront aux questions des médias.

Date

Mardi 6 août 2019

Heure

14 h 30 (HAA)

Lieu

Shaw Provincial Building

95, rue Rochford

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Les représentants des médias qui désirent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et leur accréditation. Les pièces d'identité avec photo doivent être visibles en tout temps.

