Mise à jour au 30 juin 2019 - La Caisse affiche un rendement annualisé de 8,3 % sur cinq ans et de 6,1 % sur six mois

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec publie aujourd'hui une mise à jour de ses résultats au 30 juin 2019. Sur cinq ans, la Caisse affiche un rendement annualisé de 8,3 %, ce qui représente des résultats de placement nets de 103,8 G$ et porte son actif à 326,7 G$. Sur la période de six mois, le rendement moyen de ses déposants s'établit à 6,1 % et génère des résultats de placement nets de 18,4 G$.

« Du point de vue des marchés, nous vivons une époque de montagnes russes. Au cours des six derniers mois de 2018, les marchés ont connu une faible performance dans l'anticipation d'un resserrement des politiques monétaires par la Réserve fédérale américaine. En décembre 2018, cette dernière a changé de cap en faveur de politiques plus accommodantes, ce qui a provoqué une escalade impressionnante sur les marchés en début d'année. Cela reflète la codépendance grandissante entre la banque centrale américaine et les marchés : une relation où chacun s'appuie de plus en plus sur l'autre et où l'on perd parfois de vue les conditions économiques réelles et les changements structurels profonds en cours dans l'économie mondiale », a indiqué Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse.

« Dans ce contexte, nous continuons de mettre l'accent sur la résilience. Cette résilience nous a bien servi l'an dernier alors que les marchés s'effondraient et elle continue de produire des résultats alignés sur les besoins de nos déposants au premier semestre 2019 », a-t-il ajouté.

FAITS SAILLANTS DES RÉALISATIONS

Dans un environnement hautement concurrentiel, la Caisse poursuit sa stratégie en étant sélective dans le choix de ses investissements et en s'associant à des partenaires reconnus dans les marchés et secteurs auxquels elle cherche à s'exposer.

En infrastructures, la Caisse a réalisé des transactions importantes au cours du semestre, dont l'acquisition d'une participation de 30 % dans Vertical Bridge, le propriétaire et gestionnaire privé d'infrastructures de télécommunications le plus important aux États-Unis, et l'acquisition d'un réseau de transport de gaz naturel au Brésil avec le leader mondial Engie. Elle a également fait l'achat, aux côtés de DP World, de participations de 45 % dans deux ports au Chili. En placements privés, la Caisse a réalisé un investissement majeur dans Allied Universal, un chef de file nord-américain en services de sécurité, et est devenue actionnaire à hauteur de 27 % dans Hilco Global, une société de services financiers présente à travers le monde. Dans le secteur du crédit, la Caisse a conclu un prêt de 150 M£ auprès de Lightsource BP pour financer un portefeuille de plus de 100 projets d'énergie solaire répartis dans différents pays et a annoncé la création d'une nouvelle plateforme de crédit de 250 M$ US en Inde, aux côtés de son partenaire Edelweiss.

Ivanhoé Cambridge, en partenariat avec Oxford, a pour sa part fait l'acquisition de la société IDI Logistics, un des plus importants développeurs et gestionnaires d'immobilier logistique aux États-Unis, et ce, pour un investissement total de 4,6 G$. Au Royaume-Uni, Ivanhoé Cambridge a investi dans cinq projets de développement logistique par le biais de sa plateforme PLP. Toujours dans l'objectif d'accroître sa présence dans de nouveaux secteurs d'activité, la filiale de la Caisse a également annoncé un engagement de 1 G$ US auprès de Ark, la nouvelle plateforme d'acquisition et de développement d'immeubles de The We Company, leader mondial de la création d'environnements collaboratifs. Elle a aussi annoncé un partenariat avec ICAMAP afin de créer ICAWOOD, un fonds visant le développement de bureaux à faible émission de carbone dans le Grand Paris.

Au Québec, des investissements de près de 300 M$ ont été réalisés dans des entreprises issues de la nouvelle économie, dont AlayaCare, mais aussi iNovia Capital, AddÉnergie, Metro Logistique et TrackTik, des sociétés avec lesquelles la Caisse est partenaire depuis plusieurs années. Au cours du semestre, la Caisse a également lancé un fonds de 250 M$ visant le développement et la commercialisation de solutions en intelligence artificielle, dans le cadre duquel elle a effectué un premier investissement dans la société Dialogue, une plateforme technologique destinée au secteur de la santé.

FAITS SAILLANTS DES RENDEMENTS

Au 30 juin 2019, l'actif net des déposants a atteint 326,7 G$, en hausse de 17,2 G$ par rapport aux 309,5 G$ enregistrés au 31 décembre 2018. Cette augmentation est attribuable à des résultats de placement nets de 18,4 G$ et des retraits nets des déposants de 1,2 G$.

Rendements par catégorie d'actif et indices de référence

https://www.cdpq.com/sites/default/files/medias/img/fr/rendement_30juin2019.png

Sur cinq ans, la Caisse génère un rendement annualisé de 8,3 %, supérieur à celui de son portefeuille de référence qui se situe à 7,2 %. Cet écart représente une valeur ajoutée de 12,6 G$. Sur la période, les huit plus grands déposants de la Caisse affichent des rendements annualisés variant entre 7,6 % et 9,1 %.

Les orientations stratégiques mises en oeuvre par la Caisse ces dernières années contribuent toutes à la performance sur cinq ans. L'exposition accrue aux marchés mondiaux est profitable, tout comme l'augmentation des investissements dans les actifs réels et le secteur du crédit. À titre d'exemple, le portefeuille Infrastructures génère un rendement annualisé de plus de 10 % sur la période. La stratégie misant sur la gestion en absolu contribue également fortement au rendement et à la valeur ajoutée générés sur la période; les portefeuilles de marchés boursiers produisant à eux seuls une valeur ajoutée de plus de 6,5 G$. Le portefeuille Placements privés, dont plus des trois quarts sont gérés en direct, plutôt que par l'entremise de fonds, offre aussi un rendement élevé de 12 % annualisé.

Sur six mois, la Caisse affiche un rendement de 6,1 %, contre 7,5 % pour son portefeuille de référence. L'écart est en grande partie attribuable à la catégorie Actifs réels dont les portefeuilles Immeubles et Infrastructures affichent des rendements inférieurs à ceux de leurs indices de référence. Ces actifs sont, par définition, des actifs de long terme dont la performance ne peut être évaluée sur un semestre. Sur la période, le portefeuille Infrastructures offre des résultats conformes aux attentes, mais se compare à un indice de référence composé de plus de 200 titres boursiers qui profitent de l'effervescence sur les marchés publics. En immobilier, le rendement semestriel reflète les pressions à la baisse sur les secteurs traditionnels au profit de nouveaux segments de marché comme l'immobilier industriel et logistique et les immeubles à usage mixte. Le portefeuille d'Ivanhoé Cambridge poursuit son repositionnement en ce sens, comme en témoignent plusieurs investissements ces dernières années. À titre d'exemple, en deux ans, le secteur de l'immobilier industriel et logistique est passé de 1 % à 12 % du portefeuille global, avec un objectif de 20 % à moyen terme.

Sur la période, les portefeuilles de revenu fixe offrent quant à eux un rendement solide de 7,0 %, soutenu par la baisse des taux d'intérêt, le rétrécissement des écarts de crédit, et une performance supérieure du crédit dans les marchés en croissance. Le portefeuille de marchés boursiers, avec un fort biais pour la qualité, se comporte comme attendu dans des marchés haussiers : il génère un rendement soutenu de 9,7 %, avec un niveau de risque inférieur.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les charges d'exploitation annualisées de la Caisse s'établissent à 23 cents par 100 $ d'actif net moyen, un niveau qui se compare favorablement à celui de son industrie et qui est identique à celui de l'an dernier à pareille date.

