L'assemblée des actionnaires de Zoomlion plafonne la croissance fulgurante de 2018





CHANGSHA, Chine, 5 août 2019 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (000157.SZ), l'un des principaux fabricants chinois de machines de construction, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires 2018 à Changsha, dans la province centrale du Hunan, le 21 juin dernier, plafonnant une année de croissance fulgurante.

Bénéficiant d'une reprise continue de l'industrie, Zoomlion a réalisé une croissance de grande qualité en 2018 grâce à la rationalisation de ses opérations. Elle a ainsi renforcé son avantage concurrentiel et sa position de chef de file, selon Yang Duzhi, secrétaire du conseil.

Le bénéfice net a connu une hausse spectaculaire de 51,65 pour cent pour se chiffrer à 2,02 milliards de yuans l'an dernier, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 23,3 pour cent pour s'élever à 28,69 milliards de yuans, les marges brutes ayant augmenté de près de 6 points de pourcentage pour atteindre 27,08 pour cent. Illustrant la solidité financière croissante, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de l'entreprise ont grimpé de 77,62 pour cent et ont ainsi atteint un niveau record de 5,064 milliards de yuans.

Zoomlion a également amélioré l'efficacité de son exploitation en 2018, comme le prouvent des périodes de rotation beaucoup plus courtes pour les débiteurs et les stocks, a déclaré l'entreprise.

La croissance de la qualité permet à Zoomlion de récompenser ses actionnaires avec un flux constant de dividendes en espèces. Selon le plan d'attribution des bénéfices de l'entreprise pour 2018, pour chaque tranche de 10 actions détenues, les actionnaires reçoivent 2,5 yuans de dividendes en espèces, ce qui porte la rémunération totale à 1,957 milliard de yuans.

C'est la 19e année consécutive où Zoomlion verse des dividendes en espèces, ce qui reflète l'engagement de l'entreprise à l'égard de la rémunération de ses actionnaires. Cela témoigne aussi de la confiance que Zoomlion place en ses propres atouts et sa croissance future.

L'année 2018 a été marquée par la poursuite de l'amélioration des activités principales de Zoomlion. Les ventes de machines de construction ont connu une hausse spectaculaire de 49,12 pour cent pour se chiffrer à 26,72 milliards de yuans. L'entreprise a par ailleurs conservé sa part de marché la plus élevée dans le segment des grues pour la construction et des pompes à béton à bras long montées sur camion.

L'année dernière, Zoomlion a poursuivi ses efforts en faveur des versions 4.0 de ses produits, qui sont plus fiables, intelligentes, fonctionnelles et respectueuses de l'environnement. Elle a lancé un réseau intégré pour les engins de terrassement de dernière génération de la série G et s'est engagée dans le secteur des élévateurs de personne.

En termes de segment des machines agricoles, Zoomlion a adopté en 2018 la stratégie de développement de produits de moyenne à haut de gamme, tout en incorporant l'intelligence artificielle (IA) par l'entremise d'une collaboration stratégique avec Landing AI, un fournisseur de solutions de renseignements.

À l'échelle internationale, Zoomlion continue d'accélérer le développement de ses bases de production à l'étranger. Parmi les initiatives qu'elle mène hors de ses frontières, elle a transformé l'entreprise italienne de portée régionale CIFA en une entreprise mondiale et elle a encouragé l'établissement de m-tec en Chine pour intégrer les normes allemandes en matière de fabrication et de service haut de gamme dans le pays. Zoomlion a également accéléré la construction du projet de parc industriel sino-biélorusse.

En réponse aux questions des actionnaires sur le programme d'offre publique de rachat d'action de l'entreprise, la direction a déclaré à l'assemblée des actionnaires que le projet d'acquisition de 2,5 à 5 pour cent des propres actions de l'entreprise souligne l'optimisme des dirigeants à l'égard des perspectives de croissance de Zoomlion.

Pour en savoir plus, visitez : http://en.zoomlion.com/

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. La société vend à l'heure actuelle près de 460 produits d'avant-garde provenant de 55 lignes de produits et couvrant dix catégories principales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956235/Zoomlion_shareholder_meeting.jpg

SOURCE Zoomlion

Communiqué envoyé le 5 août 2019 à 10:38 et diffusé par :