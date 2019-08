Le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a alloué 4 millions de dollars à Ormuco, une entreprise d'informatique de périphérie basée à Montréal





L'investissement en R&D permettra à Ormuco d'accélérer la croissance de l'écosystème technologique du Québec.

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a annoncé qu'il verserait 4 millions de dollars à Ormuco, le chef de file en informatique de périphérie basé à Montréal. Cet investissement stimulera la création d'emplois dans le secteur du génie logiciel et contribuera à l'établissement du Québec comme terreau fertile propice à l'avenir des technologies innovantes et en temps réel, comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la 5G et l'informatique de périphérie.

Malgré la pénurie de main-d'oeuvre qui touche le secteur technologique, 85 % des effectifs d'Ormuco travaillent au Québec. « Grâce à la confiance et à la générosité de notre gouvernement, Ormuco est en mesure de créer des emplois dans le domaine du développement de logiciels d'informatique de périphérie. De ce fait, elle peut jouer un rôle crucial dans la création de nouveaux parcours de carrière au Québec », a déclaré Orlando Bayter, PDG d'Ormuco.

« Nous sommes honorés de contribuer à ce formidable écosystème que le gouvernement érige afin de répondre à la demande croissante en matière de plateformes qui facilitent et promeuvent les technologies novatrices. Étant donné que l'informatique de périphérie est essentielle au développement et au traitement de solutions en intelligence artificielle, Ormuco contribuera à consolider la réputation du Québec en tant que leader mondial et de plaque tournante d'innovation en intelligence artificielle. »

En 2013, lorsque la majorité des concurrents d'Ormuco concentraient leurs efforts sur la centralisation des systèmes de traitement des données (c'est-à-dire, l'infonuagique), l'entreprise a décidé de suivre un parcours différent en développant un système informatique décentralisé afin de fournir des solutions novatrices en temps réel aux entreprises locales et internationales.

Au fil des années, Ormuco a évolué, devenant un leader mondial parmi les éditeurs de logiciels et comptant des clients issus de nombreux secteurs et marchés à l'échelle mondiale. Comme elle travaille avec des entreprises en technologie de taille dont Hewlett Packard Enterprise et ALSO Group, ainsi que quelques géants de la télécommunication, Ormuco compte davantage de cas d'usage de solutions en informatique de périphérie que les autres acteurs de l'industrie.

L'infonuagique étant à une distance importante de l'utilisateur, il n'est pas possible de faire de la prise de décision en temps réel. Ceci parce que le transfert de données depuis l'appareil vers le nuage n'est pas immédiat. La technologie qui permet de résoudre ce problème est l'informatique de périphérie, mieux connue sous le terme "edge computing". Son large éventail de solutions permet de surmonter les défis géographiques posés par l'infonuagique en procurant une expérience avec beaucoup moins de latence (le temps requis pour transférer une information d'un point A à un point B) et une capacité accrue de transfert de données à une vitesse supérieure.



L'une des plus grandes transformations de l'ère actuelle arrive avec l'apprentissage automatique, la réalité augmentée ou virtuelle, le jeu vidéo et l'internet des objets. Cette transformation ne sera possible qu'avec une utilisation couplée des réseaux mobiles 5G et de l'informatique de périphérie. Grâce à l'expertise hors pair d'Ormuco, l'entreprise est sur le point de devenir un leader mondial dans le déploiement de l'informatique de périphérie comme solution de choix pour le traitement des données. Sa plateforme augmentera le nombre de solutions qui changeront à tout jamais notre mode de vie.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter le site Web ormuco.com.

À propos d'Ormuco

Fondée en 2008, Ormuco a pour mission d'être le leader dans le déploiement de l'informatique de périphérie comme solution recommandée en matière de traitement des données. L'entreprise soutient ses clients en développant des solutions basées sur les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Forte de son effectif de 50 employés à l'échelle mondiale, Ormuco prend en charge des projets dans divers secteurs, notamment les médias et le divertissement, l'énergie, l'exploitation minière, la technologie, la vente au détail, l'éducation, les opérations bancaires, la construction, les soins de santé et les services publics.

