Du 8 au 18 août 2019 - Lancement officiel du festival Fierté Montréal 2019, présenté par Groupe Banque TD, en collaboration avec le Casino de Montréal





225 artistes, 250 activités, 11 jours de célébrations, 1 T-Dance et 20 grands spectacles gratuits

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans une atmosphère festive et avec la présence de plusieurs artistes qu'Éric Pineault, président fondateur du festival Fierté Montréal, a ce matin procédé au lancement officiel du festival, lors d'une conférence de presse tenue à l'Espace C2 du Fairmount le Reine Elizabeth. Du 8 au 18 août 2019, ce sont plus de 225 artistes, 250 activités, un T-Dance et 20 grands spectacles gratuits qui se succèderont dans le cadre des 11 jours que durera le plus grand rassemblement des communautés issues de la diversité sexuelle et de genre (DSG) de la francophonie et au Canada. 2019 étant une année significative pour le festival et la ville de Montréal, étant en lice pour l'obtention de licence WorldPride 2023, le festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec le Casino de Montréal, surpasse encore une fois les attentes avec une programmation prônant la diversité, la parité et la richesse de nos communautés. Ciara, Margaret Cho, Steve Grand, Brian Justin Crum, Luciana, Sasha Velour et Janice Robinson ne sont que quelques artistes de renommée mondiale qui se joindront à nos artistes locaux préférés, dont Ariane Moffatt, Claude Dubois, Luce Dufault, Safia Nolin, Debbie Lynch?White, Roxane Bruneau, Florence K, Geneviève Leclerc, Cassiopée, King Melrose, Kim Richardson, Eve Salvail, Fanny Bloom, Elizabeth Blouin-Brathwaite, Michel Dorion, Rita Baga et Jimmy Moore!

« Nous sommes toustes particulièrement fièr.e.s de la programmation du festival Fierté Montréal 2019, qui se démarque encore une fois par la richesse de sa diversité et surtout, par sa parité. Les 11 jours de festivités qui commencent dès ce jeudi sauront certainement répondre aux attentes des festivalier.ère.s de la Fierté, qui encore une fois cette année auront le choix entre la programmation de la grande scène TD, à l'extérieur, et celle de la scène intérieure de l'Espace Casino de Montréal, toutes deux situées au parc des Faubourgs. La présence de vedettes régionales et internationales fait en sorte qu'on prévoit encore une fois dépasser les records d'achalandage qui placent le festival comme un de ceux les plus en croissance au Québec. », a affirmé Éric Pineault, président fondateur.

Un site unique : Le parc des Faubourgs

Le parc des Faubourgs, situé à l'entrée du pont Jacques-Cartier, à l'angle de l'avenue De Lorimier et de la rue Ontario Est, est le site principal des célébrations du festival Fierté Montréal. S'ajouteront cette année aux grands spectacles extérieurs gratuits, présentés sur la scène extérieure TD, de grands spectacles dans l'Espace Casino de Montréal, en admission générale et aussi gratuits! De plus, le très apprécié Espace Gourmand SAQ saura calmer l'appétit des festivalier.ère.s, avec une offre de cuisine de rue variée et abordable! L'accès au parc des Faubourgs est ouvert à tous.tes entre le 9 et le 18 août, à l'exception des 12 et 13 août.

Pas qu'un défilé : Un festival entier!

Cette 13e édition du festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD, en collaboration avec le Casino de Montréal, se décline en trois volets : communautaire, festif et culturel. Ainsi, ce sont plus de 250 activités, dont 20 grands spectacles gratuits, un T-Dance et des performances DJ tous les soirs, distribuées en ces trois volets, qui sauront plaire tant aux personnes issues de la diversité sexuelle et de genre qu'à leurs allié.e.s.

Groupe Banque TD, fidèle partenaire du festival Fierté Montréal

Pour la neuvième année consécutive, le festival Fierté Montréal peut compter sur le Groupe Banque TD à titre de présentateur officiel de l'événement et sur son engagement envers les communautés issues de la diversité sexuelle et de genre. « La culture d'entreprise de Groupe Banque TD met de l'avant les valeurs de diversité, de respect et d'inclusion depuis plusieurs années et nous sommes très fier.ère.s et heureux.ses de pouvoir compter sur notre présentateur officiel pour une neuvième année, en route vers une décennie de soutien! », explique Éric Pineault, président fondateur du festival.

« Nous sommes toujours heureux de travailler en partenariat avec Fierté Montréal et la communauté LGBTQ2+. Nous reconnaissons l'importance d'ouvrir les portes à un environnement plus inclusif, pour aujourd'hui et pour demain, et nous savons que c'est important pour nos collègues et nos clients. Cette année, la TD appuie plus de 160 initiatives LGBTQ2+ et 83 festivals de la Fierté en Amérique du Nord par son financement, par des partenariats et par le bénévolat de ses employés », mentionne M. Stéphan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional, Est du Canada, Gestion de patrimoine TD.

Le Casino de Montréal, une troisième année de présentation

Pour la troisième année consécutive, le festival Fierté Montréal est très fier de pouvoir compter sur l'important soutien du Casino de Montréal, collaborateur officiel de l'édition 2019! Cette entente comprend la présentation de toute la programmation qui se déroulera sur la scène intérieure de l'Espace Casino de Montréal, située au parc des Faubourgs.

« Le partenariat entre le Casino de Montréal et Fierté Montréal a suscité une énorme vague de fierté chez tous les employés de Loto-Québec, qu'ils soient issus de la communauté LGBTQ+ ou non. Nous sommes le collaborateur officiel pour une troisième année consécutive. Nous participons au défilé pour une deuxième fois - avec plus de collègues - et, nouveauté cette année, nous bonifions notre entente en proposant des événements en casino, notamment la soirée de lancement du festival Fierté Montréal le 8 août. Nous sommes bien heureux de travailler pour une entreprise inclusive, qui reconnaît l'importance de célébrer la diversité! » explique Patrice Lavoie, porte-parole et directeur corporatif des affaires publiques et des médias à Loto-Québec et ses filiales.

Événements phares de toutes les Fiertés du monde : La journée communautaire, présentée par Lyft, et le Défilé, présenté par Air Canada!

Les événements phares du festival Fierté Montréal, considérés par plusieurs comme étant le coeur et l'âme de toutes les organisations de Fierté au monde, sont la journée communautaire, cette année présentée par Lyft, et le défilé, présenté par Air Canada, nous rappelant que la Fierté se veut être un événement de célébration des droits acquis, mais aussi de revendication. Il reste beaucoup à faire avant la pleine reconnaissance sociale et juridique.

« En 2019, la direction, les membres du conseil d'administration ainsi que les employé.e.s de l'organisation souhaitent profiter du rayonnement du 50e anniversaire des émeutes de Stonewall ainsi que du 50e anniversaire de la décriminalisation partielle de l'homosexualité au Canada pour réitérer que le mouvement de la Fierté a trouvé son fondement dans le refus de nos pair.e.s à se soumettre aux injustices sociales et légales auxquelles ielles étaient confronté.e.s. Nous souhaitons à ce titre souligner la formation anti-oppression qui est encore une fois obligatoire pour toustes les employé.e.s et bénévoles, notre initiative d'affichage de messages de sensibilisation, dans le parc, lors du Défilé présenté par Air Canada, et sous forme de communiqués, visant à faciliter la compréhension des festivalier.ère.s envers différentes causes que nous défendons au quotidien. », a ajouté Éric Pineault.

Cette année, la journée communautaire, présentée par Lyft, se tiendra samedi le 17 août, le long de la rue Sainte?Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et Papineau. Cette journée permettra à la fois aux membres des communautés LGBTQ+ et à la population en général de découvrir une variété d'organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels, tous plus colorés les uns que les autres. Cet événement a pour objectif de mobiliser, de sensibiliser et bien sûr, de s'amuser!

Le Défilé, présenté par Air Canada, parcourra le boulevard René-Lévesque, dimanche le 18 août entre 13 h et 16 h. Il débutera à l'angle de la rue Metcalfe pour se terminer à l'angle de la rue Alexandre-DeSève. D'une longueur de 2,7 km, le parcours partira symboliquement de l'ancien secteur LGBTQ+ à l'Ouest pour aboutir au coeur du Village actuel, à l'Est. La thématique du défilé, pour une sixième année, sera inspirée du drapeau arc-en-ciel. C'est le violet, soit la dernière couleur du drapeau, qui sera mis de l'avant en 2019. Symbole de spiritualité auprès des communautés de la diversité sexuelle et de genre, le violet et ses nuances évoquent le rêve, la douceur et la paix. Résultat du mélange entre le rouge et le bleu, deux couleurs généralement associées aux stéréotypes du genre, le violet rassemble l'étendue des identités. Cette année, les normes sont remises en question et la multiplicité des nuances est à l'honneur.

Volet festif : Scène TD

Le plus grand rassemblement LGBTQ+ au Canada et de la francophonie rayonnera au parc des Faubourgs à compter du vendredi 9 août, dès 19 h, lors d'une Cérémonie d'ouverture sous le thème de la réconciliation autochtone. Le festival Fierté Montréal soulignera ainsi la présence et la résilience de ces communautés à travers le temps, ainsi que les réalités encore méconnues dont elles souffrent, lors d'un moment visant à soutenir, par le fait même, la cause des femmes, filles et personnes bispirituelles portées disparues et assassinées (MMIW2S Missing and Murdered Indegenous Woman and 2Spirit). Dès 20 h 30, l'ambiance sera festive avec une prestation de NGABO, auteur-compositeur interprète d'origine congolaise pilotant l'éclectique groupe Dear Denizen, qui s'est construit un public fidèle et réputé pour ses performances d'une énergie hors du commun!

Toujours le vendredi 9 août sur la scène TD, c'est Ariane Moffatt qui est la tête d'affiche de la toute première soirée de ce festival haut en couleurs, avec une prestation qu'elle seule puisse offrir! Une présence au festival Fierté Montréal attendue depuis longtemps! Notre idole, aussi maman ouvertement lesbienne et appréciée de toustes, nous réserve une prestation à son image : sincère, généreuse et électrisante!

Le samedi 10 août, dès 18 h, la scène TD du parc des Faubourgs sera couronnée d'un arc-en-ciel festif car la DJ Montana, DJ open format, sera en première partie d'une Prestation du Kiki Ball, dès 19 h 30, avec la participation de véritables légendes du ballroom montréalais et canadien! Le très attendu spectacle Illusion attirera les foules dès 20 h comme présentation principale de cette soirée, avec plus de 150 artistes sur scène dont une cinquantaine de drags! Le légendaire et doué Michel Dorion, à la barre de cette soirée signature depuis plus d'une décennie, réserve à toustes des moments inoubliables et certainement, des surprises! Notons entre autres le retour du Drag Challenge, remporté l'an dernier par Georges Laraque, dont les concurrent.e.s seront annoncé.e.s demain soir, 6 août, à l'émission Bonsoir, Bonsoir, par la toujours discrète Rita Baga!

Pour terminer ce premier weekend de spectacles gratuits sur la scène TD, le dimanche 11 août, après un DJ Set de l'incomparable Eve Salvail qui débutera dès 18 h, le festival Fierté Montréal vous invite en toute Fierté à un spectacle 100 % québécois qui ne sera présenté qu'une seule fois : Supernovas! Une soirée de Fierté québécoise à saveur rock/blues/soul qui réunira notamment les talents de Luce Dufault, Claude Dubois, King Melrose, Debbie Lynch-White, Florence K, Cassiopée, Kim Richardson, et plusieurs autres! Sous la conception et direction artistique de Marleen Ménard, alliée incontournable des communautés LGBTQ+, et sous la direction musicale de Denis Courchesne, il s'agit d'une soirée unique à ne pas manquer!

Le parc des Faubourgs, après un répit les 12 et 13 août, il sera ainsi prêt pour le deuxième weekend du festival Fierté Montréal! Le mercredi 14 août, dès 18 h, c'est le duo DJ Franz & Diskommander qui prendra possession de la scène TD, afin de réchauffer la foule pour une prestation spéciale de Bo*Johnson, dès 19 h 30. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un artiste hors-pair, d'une diva qui saura séduire et préparer la scène pour le spectacle VAGUE, dès 20 h. Une soirée pour se laisser emporter par le courant et surfer sur les mélodies d'artistes de la nouvelle VAGUE! Au rendez-vous, un tourbillon d'émotions qui plongera parfois dans les eaux troubles, parfois sur une rivière tranquille, avec la participation de Safia Nolin, Alexandra Stréliski, Beyries, La Bronze, Geoffroy, Annie Sama, Anthony Carle, Wake Island et Mathis Xavier, et d'autres vagues!

Le jeudi 15 août dès 18 h, DJ Gigi se promet d'animer, de divertir et bien sûr, de faire danser les dizaines de milliers de personnes qui viendront assister pour la quatrième année au plus gros spectacle de drags ayant participé à la populaire émission RuPaul's Drag Race! Bien que Drag Superstars, présenté par MAC Cosmetics sera sur scène dès 20 h, il est fortement recommandé d'arriver tôt à cette soirée afin d'avoir la chance de voir, sous l'animation de Sasha Velour, les performances exclusives de Yvie Oddly, A'keria C.Davenport, Brooke Lynn Eight, Silky Nutmeg Ganache, Trinity Taylor, Detox, Latrice Royale, Manila Luzon, Willam, Naomi Smalls et Vanessa « Miss Vangie » Mateo! Cette populaire soirée ne saurait être complète sans le fameux spectacle de la mi-temps, assuré par des drags du Québec!

Il va sans dire que le rythme sera déjà bien marqué sur la scène TD du parc des Faubourgs pour le vendredi 16 août, dès 18 h, alors que le talentueux DJ Minas nous offrira un set avant de faire place à la soirée Excellence, dès 20 h. Cette année, pour la 3e édition d'Excellence, cette présentation d'une incroyable beauté visant à créer un espace bienveillant et ainsi permettre l'expression artistique par et pour des personnes queer, trans et/ou racisé.e.s, mettra en vedette sous l'animation de Elle Barbara, dès 20 h, les talents de Robin S., Cyber, Randay, Jade Above, Andy Razafi, Apollin, Joy Rider, Tammy Tuesdayz et Tika! C'est Margaret Cho, dès 22 h, qui aura la chance de rassembler la foule afin de leur souhaiter, à sa manière, une Fierté 2019 inoubliable! Cette humoriste bisexuelle, militant constamment contre le racisme, l'intimidation et pour la pleine reconnaissance des personnes socialement discriminées, soulèvera les rires et aussi, par le fait même, une réflexion!

Déjà très attendue de toustes, la soirée JetSet, présentée le 17 août dès 20 h, prendra son plein envol à la suite d'un DJ Set, dès 18 h, de Stephan Grondin, DJ mondialement reconnu et maintes fois récompensé (incluant un Grammy), avec des prestations de Geneviève Leclerc, Luciana, Brian Justin Crum et bien sûr, d'une alliée extraordinaire dont le retour attendu connaît un rayonnement planétaire, Ciara!

C'est avec un T-Dance mémorable que la 13e édition du festival Fierté Montréal prendra fin dimanche le 18 août, dès 15 h, avec la sémillante DJ Lady McCoy, qui réchauffera la piste jusqu'à ce que l'extravagante Las Bibas from Vizcaya, dès 18 h, prenne la relève pour enflammer le parc des Faubourgs! Janice Robinson (Dreamer, There Must Be Love) fera une apparition spéciale et le légendaire Tom Stephan, dès 21 h, attisera, avec les dernières notes du festival Fierté Montréal 2019, la foule de la scène TD du parc des Faubourgs!

Volet festif : Espace Casino de Montréal

C'est le vendredi 9 août, dès 18 h, que la DJ montréalaise Bamboo Hermann, qui a fait ses classes dans la scène queer underground de l'est de Londres au début des années 2010, ouvrira officiellement l'Espace Casino de Montréal, intérieur et climatisé , avec un set inspiré de House classique (Acid, Chicago) et tribale avec une touche de Bass Londonienne! Elle fera place, dès 21 h 30, à Shawnee, artiste Mohawk du Canada que le magazine Billboard a notamment ajouté.e à sa liste de « personnes à connaître en musique », alors que le réseau MTV l'a inclus.e à sa liste des « Meilleurs artistes au genre fluïde » en tant que personne bi?spirituelle.

Le samedi 10 août, dès 21 h, le spectacle Place à la relève, une soirée jeunesse mettant en vedette de nombreux artistes émergent.e.s, sera de retour à l'Espace Casino de Montréal. Animée par Middle et Christopher Marlot, cette soirée d'exception placera sous les projecteurs les artistes de la relève Nick Saanto, Tommy Khuon + Bussdown, Kat Louis, Middle, Narcisse, Sincerely Shyy, Jojo, Tygr Willy, BiCurious George, Hugo Lacchia, Ezechiel, Néon et Christopher Marlot!

C'est le déjanté et tant attendu FUNDAMENTAL: The 50 Years of Gay Liberation Kiki Ball qui attirera la foule le dimanche 11 août, dès 17 h, avec des catégories KIKI inspirées par un demi-siècle de revendications, célébrant ainsi le 50e anniversaire des rébellions de Stonewall. Coprésenté par Elle Barbara, Brian Amazon Disney & Twysted Miyake-Mugler Siriano, cette soirée mémorable qui fait toujours salle comble mettra notamment en vedette Byrell The Great!

Le mercredi 14 août, dès 19 h, la scène de l'Espace Casino de Montréal reprendra son rythme avec le Club Bolo qui, tout en célébrant ses 25 ans d'activités, propose d'enflammer les planches et de danser avec ses cowgirls et ses cowboys! Ielles feront place, dès 20 h, au spectacle Queerlesque, une soirée de cabaret burlesque qui mettra en valeur le talent étincelant d'une bonne douzaine d'artistes burlesques montréalais.es queer, réputé.e.s dans le monde entier! Parmi les artistes : Bunny Valentin et Bobby Ananass, Cici Garette, Gigi Marx, Grant Canyon, Honey Dynamite, Honey Lustre, La Gourmande, Miss Enchantée, Queeny Ives, Rosie Bourgeoisie, Them.Cee Shecteroni et Talia Della Crema! Pour clôturer cette soirée haute en diversité, la pièce humoristique Being Britney, présentée par Tranna Wintour et Thomas Leblanc prendra place dès 21 h 30. Tranna, Thomas et une distribution hallucinante d'interprètes offriront un périple digne d'une odyssée grecque. Du Mickey Mouse Club à I'm A Slave 4 U, en passant par Baby One More Time, de la Louisiane à Las Vegas, Being Britney ne laissera personne indifférent.e!

La charmante et sémillante Roxane Bruneau présentera un spectacle intimiste avec l'essence qu'elle seule sait déverser sur la foule, le jeudi 15 août, dès 21 h 30! La chanteuse ouvertement lesbienne, dont la proposition en mariage a fait le tour du monde, invitera la foule dans un univers à son image, décomplexé et riche en humour. « Le festival fierté Montréal ne peut qu'être fier de la présence de Roxane, et de celle de toustes les autres artistes qui feront vibrer l'Espace Casino de Montréal encore une fois cette année! Roxane représente magnifiquement la programmation de ce lieu, que l'on souhaite accessible, sécuritaire et à l'image de nos différentes communautés », a spécifié Jean-Sébastien Boudreault, vice?président du festival. Une soirée à ne pas manquer!

Le vendredi 16 août, dès 18 h, place à la Soirée 100 % Drags, qui offrira quatre différentes facettes de ce métier, soit cette année sous les thématiques du chant, de la représentation des communautés QTBIPOC, des kings et des personnes vivant avec le syndrome de Down! Le Karaoshow, animé par la célèbre drag?queen montréalaise Chouchoune, réchauffera l'ambiance lors d'une soirée où les talents en chant seront mis à l'honneur! Ensuite, dès 20 h, ManSpread, le seul événement mensuel mettant en vedette des drag?kings à Montréal, présentera, avec la participation de l'incontournable et très charmant.e Charli Deville, différentes performances qui en étonneront plusieurs! À 21 h, le spectacle Afro Drag fera découvrir les multiples visages du monde des drag?queens des communautés QTIPBIPOC de Montréal., Pour clore cette folle soirée, dès 22 h, c'est le très attendu groupe Drag Syndrome, troupe britannique de renommée internationale formée de queens vivant avec le syndrome de Down, qui foulera l'Espace Casino de Montréal!

Le samedi 17 août, dès 20 h 30, Mike Lee, artiste de la DSG originaire du territoire français de l'ile de la Réunion qui s'est fait connaitre au Québec lors de la cinquième édition de Star Académie, ouvrira une soirée sous la thématique du charme! Le gentleman offrira une version pop-moderne de chansons du répertoire crooner d'hier à aujourd'hui, avant de laisser la place, dès 22 h, à une autre des têtes d'affiche du festival, l'auteur-compositeur-interprète ouvertement gai Steve Grand, dont le spectacle est présenté par l'hôtel W. Celui qui a revisité les normes liées à son créneau musical (beaucoup plus que country) et qui a atteint plus de 18 millions de visionnements sur la chaine YouTube, fera sans aucun doute salle comble!

Pour clore cette semaine de célébrations en beauté, à la suite d'une forte demande, le festival Fierté Montréal est fier d'annoncer le retour, le dimanche 18 août, dès 18 h, du T-Dance MONDO DISKO, un événement festif rendant hommage à un genre musical fédérateur, à une culture oubliée, aux rituels hédonistes et à de légendaires nuits de clubbing! Tout comme lors de sa première édition, l'an dernier, c'est dans une ambiance Disco d'avant-garde et fondée sur la diversité que se déroulera cette soirée de danse inclusive! Cette année aux commandes de la piste de dance, Robert Ouimet, B'ugo, Charly P et Lost Heroes, jusqu'à 23 h!

Volet communautaire

Le volet communautaire regroupe la journée communautaire, les ateliers, le célèbre défilé de la Fierté ainsi que les rassemblements communautaires de la diversité sexuelle et de genre.

Les activités communautaires sont au coeur des célébrations du festival Fierté Montréal :

Jeudi 8 août : La Course Capotée en partenariat avec RÉZO et Équipe Montréal

en partenariat avec RÉZO et Équipe Montréal Mercredi 7 août : Cocktail de réseautage présenté par Fierté au travail Canada

présenté par Fierté au travail Jeudi 8 août : Trans Egeria présenté par l'ATQ

présenté par l'ATQ Jeudi 8 août : Festival Art-en-ciel présenté par l'Église Saint-Pierre-Apôtre

présenté par l'Église Saint-Pierre-Apôtre Jeudi 8 au samedi 10 août : PrideHacks

Jeudi 8 au vendredi 16 août : Fierté littéraire

Du jeudi 8 au dimanche 18 août : Exposition « Les Bispirituels chez les peuples autochtones » présentée par le CIAC de Montréal

présentée par le CIAC de Montréal Vendredi 9 août : Atelier PLURI sur la drague consensuelle

Vendredi 9 août: COVEN: Sinful Pride présenté par House of Laureen

présenté par House of Laureen Vendredi 9 au dimanche 18 août : Espace jeunesse présenté par Alter-Héros

présenté par Alter-Héros Vendredi 9 au dimanche 18 août : ÉTRANGEr - exposition photo présentée par RÉZO

présentée par RÉZO Vendredi 9 au dimanche 18 août : Maison Plein Coeur Zen

Vendredi 9 au dimanche 18 août : Espace Passion et handicap

Samedi 10 août : BBQ jeunesse présenté par Jeunes Queer Youth

présenté par Jeunes Queer Youth Samedi 10 août : Place à la Relève présenté par la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+

présenté par la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ Samedi 10 août : Zumba de la Fierté présenté par Attitude Fitness

présenté par Attitude Fitness Samedi 10 août et mercredi 14 août : Just Dance présenté par Montréal Gaymers

présenté par Montréal Gaymers Dimanche 11 août : FUNDAMENTAL: The 50 Years of Gay Liberation Kiki Ball

Lundi 12 au jeudi 15 août : Murale intérieure présentée par Enfants transgenres Canada

présentée par Enfants transgenres Lundi 12 et mardi 13 août : « Résistances intersexes : une parole à entendre, "Ni d'Ève ni d'Adam: une histoire intersexe" » présenté par Intersexe Montréal

présenté par Intersexe Montréal Mardi 13 août : Entrainement Armada Montréal

Mercredi 14 août : Animation danse country présentée par le Club Bolo Country Montréal

présentée par le Club Bolo Country Montréal Mercredi 14 août : Conférence et documentaire sur Guilda présenté par les Archives gaies du Québec

présenté par les Archives gaies du Québec Jeudi 15 août : Lancement du magazine Articulation

Vendredi 16 août: Nachle - Queer Bollywood presenté par Jhalak Montréal

presenté par Jhalak Montréal Vendredi 16 août : Atelier sur la consommation de drogues présenté par Spectre de rue

présenté par Spectre de rue Samedi 17 août : Amour is Love présenté par Never was Average Productions

Volet culturel

Une multitude d'activités culturelles est également au menu de la programmation 2019 du festival Fierté Montréal. Pièces de théâtre, ateliers de création et expositions en lien pour les communautés issues de la diversité sexuelle et de genre sont offertes. Des partenariats avec les Archives gaies du Québec (AGQ), le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) ainsi que le Musée McCord et l'artiste multidisciplinaire Yunus Chkirate permettent au festivalier.ère.s de visiter, entre autres, les expositions suivantes : Exposition Inclusion 2019 (Yunus Chkirate), Thierry Mugler : Couturissime (MBAM) et Le projet Polaroid - Art et technologie (Musée McCord).

Merci à tous nos partenaires

En plus du Groupe Banque TD et du Casino de Montréal, le festival est également heureux de compter sur l'appui essentiel de partenaires tel que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la ville de Montréal, Tourisme Montréal, Air Canada, Fido, Trojan, Pepsi, Lyft, Bell Média, CTV, LSM, Fugues, LSM, l'Arrondissement de Ville-Marie, Via Rail Canada, Winners, les cosmétiques MAC, l'eau Eska, Greencooper, la SAQ, la SDC les Quartiers du Canal, la SDC du Village, Out TV, La Vitrine culturelle, Old Dutch, la Société de transport de Montréal, Coors Light, Kind, Skip the Dishes, Stoli, Southern Comfort, Fireball, Barefoot ainsi que CJAD, Virgin Radio et Rouge FM.

Et nos partenaires hôteliers : Fairmont Le Reine Elizabeth, Le Centre Sheraton Montréal, l'Hôtel W, l'hôtel Faubourgs Montréal, l'hôtel Gouverneur, l'hôtel Monville Montréal, le Ritz-Carlton Montréal, l'hôtel Delta Montréal, l'hôtel ALT Montréal et le Fairfield Inn & Suites Montréal Downtown.

À propos de Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (« TD » ou « la banque »). Sixième banque en importance en Amérique du Nord par ses succursales, la TD sert plus de 25 millions de clients dans trois secteurs d'exploitation clés opérant dans divers endroits dans des centres financiers à travers le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine (Canada) Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et la participation de la TD dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec environ 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2018, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du Casino de Montréal

Réputé pour la variété de ses jeux et l'excellence de son service à la clientèle, le Casino de Montréal - qui célèbre cette année ses 25 ans - accueille chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Il propose une vaste gamme de divertissements - spectacles, restaurants, bars, environnement multimédia - en plus de se démarquer par son architecture emblématique.

À propos du festival Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés LGBTQ+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2018, le festival a généré un achalandage total de 2,1 millions de visiteurs. En 2019, les festivités se tiendront du 8 au 18 août. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

SOURCE Célébrations de la Fierté Montréal

Communiqué envoyé le 5 août 2019 à 10:00 et diffusé par :