Service de sécurité incendie de Montréal - Deux numéros à retenir pour les médias

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) contribue à rendre l'agglomération toujours plus sécuritaire en intervenant lors de tous types d'urgences, incluant les urgences médicales, les incendies et les mesures d'urgence, et en poursuivant ses actions en prévention, en éducation et en sécurité civile.

Pour une demande d'information concernant une intervention en cours ou récente, les médias peuvent rejoindre un porte-parole du SIM via un nouveau numéro de pagette, le 514 230-0364 (anciennement le 514 749-7746). Ce dernier rappellera afin de répondre aux questions et fournir de l'information factuelle sur l'intervention.

Pour toute autre demande, notamment les tournages en caserne, les entrevues et les demandes de renseignements, les médias sont invités à communiquer avec les Relations Médias de la Ville de Montréal en composant le 514 872-4946 ou en encore, en écrivant un courriel à l'adresse relationsmedias@ville.montreal.qc.ca.

Pour plus de détails sur les façons de communiquer avec le SIM, consultez la section Nous joindre du site web du Service.

