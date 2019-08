Stingray renouvelle son entente de distribution avec Rogers Communications





MONTRÉAL, 05 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX: RAY. A; RAY. B.), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de trois ans avec Rogers Communications, renouvelant ainsi leur relation de longue date. La nouvelle entente offrira plus de flexibilité et de choix aux téléspectateurs avec des options pour choisir des services basés sur les préférences musicales.



Les clients de Rogers auront ainsi accès aux chaînes musicales audio Stingray et pourront également profiter gratuitement de l'application de musique mobile Stingray ainsi que du lecteur Web. Les chaînes télé 4K de Stingray, qui comprennent les chaînes de vidéoclips Stingray Festival 4K et Stingray Now 4K, demeureront accessibles. Selon les termes de l'entente, Rogers Communications peut également choisir de lancer d'autres nouveaux services de Stingray. Des détails supplémentaires seront communiqués à une date ultérieure.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cette entente avec l'un des plus importants groupes de télécommunications au pays et d'ainsi permettre aux clients de continuer de profiter d'une offre de divertissement incomparable sur de multiples plateformes, explique Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. Notre succès continu est en partie attribuable au fait que nous misons sur la confiance que nous témoignent les clients et que nous leur fournissons le niveau de service le plus élevé qui soit. Cette entente avec Rogers est une importante preuve de la qualité et de la diversité des produits offerts par Stingray. »

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .





