Découvrez le Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa à Abou Dabi





ABU DHABI, ÉAU, le, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- Au coeur du fascinant paysage désertique d'Abou Dabi, le Talise Spa du nouveau Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa est la destination intime rêvée pour profiter pleinement d'un moment de paix et de sérénité.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici : https://www.multivu.com/players/uk/8541751-jumeirah-al-wathba-desert-resort-abu-dhabi/

Embarquez pour un voyage autour du bien-être. Échappez à la ville, en couple, en famille ou entre amis, et profitez-en pour vous détendre au Spa de l'Hôtel, un moment pour se recentrer sur soi.

Conçus pour offrir une expérience personnalisée, les traitements proposés au Spa suivent un protocole bien spécifique et l'expérience au sein des 13 luxueuses salles de soin, incluant des suites pour les couples ainsi que des terrasses privées, est singulière.

Profitez de hammams inspirés des bains turcs traditionnels, des saunas aux cristaux de sel et des bassins intérieurs, et ne manquez pas de découvrir tout ce qui rend ce lieu si spécial, les soins Margy's Monte Carlo.

Si l'expérience de « la grotte enneigée » n'est pas suffisamment « extrême », vous trouverez votre bonheur avec un autre soin signature : la cryothérapie IceLab revitalisante, où l'exposition à une température de -110 °C revigore les sens, détend les muscles et lutte contre le vieillissement.

Les chambres et villas avec piscine privée de l'hôtel sont dispersées et organisées comme un village historique. On y découvre des passages sinueux qui mènent à la découverte des dunes, des écuries ou encore de l'entrée des villas. Cet hôtel s'étend sur plus de 22 000 m² de dunes et offre un cadre apaisant. Il est agréable de se faire bercer par le doux murmure de l'eau de la piscine de 1 000 m² ou tout simplement de s'y baigner pour se revitaliser.

Vous pourrez découvrir d'anciennes traditions, admirer de majestueux faucons, partir pour un trek au coucher du soleil, ou encore traverser les dunes à cheval ou en « fatbike ». Profitez des couchers du soleil dans l'un des six bars et restaurants, dont l'incroyable bar sur le toit et le restaurant Al Mabeet qui offre une expérience culinaire unique au coeur du désert.

José Silva, Président Directeur Général du Groupe Jumeirah déclare : « Nous sommes fiers de l'ouverture de Jumeirah Al Wahtba qui reflète parfaitement l'essence de la destination d'Abu Dhabi d'un point de vue architectural. Son centre Bien-Etre est signature de la marque et la qualité de son service est à l'image de la grande hospitalité et générosité arabe. Cet hôtel rejoint deux autres sur la destination, dont le Jumeirah Saadiyat Island Resort ouvert fin 2018 offrant une alternative balnéaire. »

Forfaits semaine à partir de 1 900 AED et forfaits weekend à partir de 2 200 AED avec un crédit spa de 500 AED par personne.

À propos du Groupe Jumeirah : Groupe international d'hôtellerie de luxe, membre de Dubai Holding, Jumeirah exploite et gère un portefeuille mondial de 15 établissements au Moyen-Orient, dont l'emblématique Burj Al Arab, ainsi que 5 hôtels en Europe, 4 en Asie et 10 autres sont en construction dans le monde.

www.jumeirah.com

Images cliquez ici.

Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa ? Emplacement sur Google Maps

Site Internet https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/abu-dhabi/jumeirah-al-wathba-desert-resort-spa/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/882551/Jumeirah_Al_Wathba_Talise_Spa.jpg

Communiqué envoyé le 5 août 2019 à 09:01 et diffusé par :