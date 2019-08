Andrew Plank nommé Président et directeur général de Roche Diagnostics Canada





LAVAL, QC, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Roche Diagnostics Canada, une division de Hoffmann-La Roche Limitée, chef de file du diagnostic in vitro, annonce la nomination d'Andrew Plank au poste de Président et directeur général.

''Andrew est un leader inspirant avec une vaste expérience dans le domaine de la santé et plus spécifiquement celui du diagnostic de laboratoire'' dit Jack Phillips, PDG, Roche Diagnostics Amérique du Nord. ''L'importance qu'il accorde aux partenariats, son enthousiasme envers la transformation numérique du système de santé, de même que son ambition d'élever le rôle et la valeur du laboratoire permettront certainement d'apporter de nouvelles solutions et services aux hôpitaux, laboratoires, cliniciens et patients, partout à travers le Canada''.

Cette nomination témoigne de l'engagement de Roche de miser sur de nouvelles approches pour développer le système de santé de demain, en étant partie prenante de l'écosystème à titre de partenaire de choix des gouvernements, hôpitaux et cliniciens, dans le but de contribuer à livrer les meilleurs soins possibles aux patients.

Avant de se joindre à Roche Diagnostics Canada, Andrew était le vice-président Global et leader international pour les divisions d'affaires des solutions de diagnostics centralisés et d'examens de biologie médicale délocalisés, aux bureaux de Roche Diagnostics de Rotkreuz en Suisse, où il a dirigé le développement et la mise en oeuvre de stratégies de marketing et de gestion de portefeuille mondiales.

Depuis le moment de sa désignation, M. Plank collabore étroitement avec l'équipe canadienne, ses partenaires et ses clients. Il est fier de la présence de Roche Diagnostics au Québec, de ses installations qui comprennent outre les fonctions administratives, un centre de distribution et un centre de formation situés dans la « Cité de la Biotech », le parc scientifique et technologique à Laval, de la grande équipe de soutien client et de spécialistes sur la route répartie stratégiquement à travers le pays, de l'implication de l'entreprise dans la communauté et de son engagement envers des pratiques durables.

Andrew siègera au Conseil consultatif des membres corporatifs du Collège canadien des leaders en santé et apportera son soutien à l'engagement de Roche Diagnostics auprès de Medtech Canada (précédemment « MEDEC »), l'association nationale représentant l'industrie novatrice des technologies médicales au Canada. Il continuera de concentrer ses efforts sur ce que Roche fait de mieux : améliorer la vie des patients en facilitant les processus décisionnels des laboratoires et des cliniciens grâce aux solutions intégrées innovantes qui font de Roche Diagnostics un leader mondial du diagnostic in vitro.

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au coeur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.



Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L'entreprise a également pour ambition d'améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Trente médicaments développés par Roche font aujourd'hui partie de la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la dixième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie.

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2018, Roche comptait plus de 94 000 employés dans le monde et a consacré 11 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d'affaires s'élevant à 56.8 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

