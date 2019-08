/R E P R I S E -- Avis aux médias : annonce concernant le réaménagement de la route 185/

Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de...

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (000157.SZ), l'un des principaux fabricants chinois d'équipements d'ingénierie, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires 2018 à Changsha, dans la province centrale du Hunan, le 21 juin dernier,...