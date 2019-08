/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Caisse de dépôt et placement du Québec : Mise à jour au 30 juin 2019/

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (000157.SZ), l'un des principaux fabricants chinois d'équipements d'ingénierie, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires 2018 à Changsha, dans la province centrale du Hunan, le 21 juin dernier,...

Les représentants des médias sont conviés à une conférence téléphonique ce lundi 5 août à 10h00, avec le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, ainsi que des membres du comité de direction. La...

Ideagen, le fournisseur de logiciels de gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC), a lancé une nouvelle version de son application Q-Pulse à l'occasion du 25e anniversaire du logiciel. Pour consulter le communiqué de presse multimédia,...