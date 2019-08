/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement officiel des célébrations et de la programmation du festival Fierté Montréal 2019, présentées par TD en collaboration avec le Casino de Montréal/





MONTRÉAL, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ -Le Comité organisateur du festival Fierté Montréal vous invite à la conférence de presse de lancement des célébrations de la Fierté 2019, le lundi 5 août prochain à l'Espace C2 du Fairmount Queen Elizabeth. M. Éric Pineault, président fondateur du festival Fierté Montréal accompagnera les coprésidents d'honneur, Anan Bouapha, fondateur de l'organisme Proud To Be Us Laos et militant (Laos), Danny Godbout, militant et leader de la communauté cuir, M. Cuir International 2011 (Canada) et Val Desjardins, militante, entrepreneure, athlète et entraîneuse (Canada). Sandy Duperval, ambassadrice du festival Fierté Montréal 2019, sera également présente à titre de maitresse de cérémonie.

De plus, Stéphan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional Est du Canada, Gestion de patrimoine TD, ainsi que Patrice Lavoie, directeur corporatif des affaires publiques, des relations de presse et des médias sociaux à Loto-Québec, seront présents pour confirmer leur soutien à titre de présentateurs officiels de l'évènement. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, prendra également la parole lors de l'événement.

Les intervenant.e.s feront le lancement officiel des festivités et de la riche programmation 2019. Les artistes suivants seront également présent.e.s : Ariane Moffat, Debbie Lynch White, King Melrose, Roxane Bruneau, La Bronze, Geneviève Leclerc, Florence K, Lost Heroes, Stéphanie Bédard, Kim Richardson, Annie Sama, Mathis Xavier, Michel Dorion, Rita Baga, Jimmy Moore, Wake Island, Stephan Grondin, Queerlesque et Afro Drag!

Date : Lundi, 5 août 2019



Endroit : Fairmont Le Reine Elizabeth

900 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 4A5

21 e étage



Heure : Pause-café dès 9 h 30, début de la conférence à 10 h ___________________________________________________________________

