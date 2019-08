Newcastle United adopte la crypto-monnaie en partenariat avec StormGain





StormGain, plateforme d'échange de crypto-monnaie qui ne prélève pas de commissions et propose une interface utilisateur conviviale et des fonctionnalités intéressantes, comme l'achat de bitcoin à 1 % de sa valeur, est maintenant le sponsor officiel de Newcastle United Football Club (NUFC), club de football anglais Premier League. Maintenant, il est possible de gagner des billets d'entrée aux matches NUFC dans le cadre des promotions StormGain.

La marque StormGain figurera sur les jerseys de Newcastle United en 2019/2020. Tous les supporters de l'équipe situés en Europe, en Amérique latine et en Asie, et dans d'autres pays, pourront ainsi se tenir au courant des opportunités offertes par StormGain et participer à ses promotions. Dans le cadre de la promotion, il est possible non seulement d'assister aux matches et séances d'entraînement de Newcastle United, mais également de jouer au football avec ses joueurs favoris et obtenir des jerseys signés par les joueurs.

Alex Althausen, PDG de StormGain, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Newcastle United, club passionnant et qui compte parmi les meilleurs. Nous estimons qu'il est inévitable que les crypto-monnaies et les principaux sports se rejoignent ; par conséquent, c'est un privilège et un honneur pour StormGain d'être le fer de lance de cette rencontre entre la communauté des blockchains et le sport. »

Dale Aitchison, directeur commercial de Newcastle United, a fait savoir : « Nous nous réjouissons d'accueillir StormGain en tant que partenaire officiel de Newcastle United. « Nous nous efforçons toujours de soutenir le développement du club en recherchant de nouvelles opportunités commerciales et cet évènement représente un autre partenariat important pour le club. StormGain proposera aux supporters une vaste gamme d'opportunités et d'expériences incroyables que l'argent ne peut pas acheter, et nous sommes donc vraiment très heureux de travailler ensemble. »

À propos de StormGain

La plateforme d'échange de crypto-monnaies StormGain a été lancée au cours de l'été 2019, avec une équipe comptant de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la finance et de la technologie.

Principaux avantages de StormGain :

- La possiblité d'établir rapidement un compte et de commencer à négocier en quelques secondes. Il est ainsi possible d'utiliser toutes les opportunités issues du marché de la crypto-monnaie.

- Les crypto-monnaies les plus recherchées sont disponibles pour négociation, ce qui permet de négocier les actifs les plus intéressants.

- La possibilité de négocier en utilisant un multiplicateur à hauteur de 1 : 100.

- La possiblité d'utiliser le site pour simplement acheter et stocker des crypto-monnaies.

- Les comptes clients et autres calculs sont basés sur une devise de valeur stable, le dollar (USDT ? Tether USD).

