Mindtree, une entreprise du groupe L&T nomme M. Debashis Chatterjee au poste de PDG et directeur exécutif de Mindtree Ltd.





WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise du groupe L&T, a annoncé la nomination de M. Debashis Chatterjee au poste de PDG et directeur exécutif de Mindtree Ltd. Il a été investi au conseil d'administration de Mindtree Ltd. et est ainsi chargé de mener l'entreprise vers sa prochaine étape de croissance. Avant de rejoindre Mindtree, M. Chatterjee était président du département des prestations mondiales et directeur mondial des systèmes numériques et des pratiques technologiques chez Cognizant.

S'exprimant au sujet de la nomination, M. A. M. Naik, président du groupe L&T, a déclaré que « l'expérience diversifiée de M. Chatterjee et son approche solide et axée sur le client vont permettre à Mindtree de passer à un niveau supérieur de croissance et de créer une valeur considérable au profit de toutes les parties prenantes ».

« C'est pour moi une grande joie et un honneur d'avoir cette opportunité. J'ai hâte de travailler avec les employés de Mindtree dans le monde entier et de continuer à créer de la valeur ajoutée pour nos clients », a déclaré M. Chatterjee.

Pendant les 22 ans qu'il a passés chez Cognizant, M. Chatterjee a occupé plusieurs postes de direction, allant de la direction des pratiques de services bancaires et financiers à la construction et la supervision de plusieurs centres consacrés aux opérations de prestations de services, en passant par l'innovation technologique et les solutions de dernière génération dans tous les aspects des service. Il a été un membre essentiel du groupe de direction exécutive, ainsi qu'un membre du conseil d'administration de Cognizant, en Inde.

Diplômé en génie mécanique de l'université de Jadhavpur, M. Chatterjee a à son actif plus de 30 ans d'expérience au sein de plusieurs grandes entreprises, dont Tata Consultancy Services et Mahindra and Mahindra (M&M).

M. Chatterjee travaillera depuis le bureau de Mindtree à Bangalore. Sa nomination donne un nouvel élan au plan de Mindtree visant à poursuivre la transformation numérique pour les clients et à stimuler la croissance rentable. Mindtree est une entreprise mondiale de conseil et de services en technologies, qui aide ses clients dans 18 pays à être plus agiles, obtenir un avantage concurrentiel et connaître une croissance dans le domaine de l'informatique et du numérique.

Mindtree [NSE: MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, aidant les entreprises du palmarès Global 2000 à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et intrinsèquement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour effacer les obstacles, démêler la complexité numérique et réduire les délais de commercialisation. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services stimulant l'innovation commerciale.

Larsen & Toubro est une multinationale indienne active dans la technologie, l'ingénierie, la construction, la fabrication et les services financiers, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars. Elle exerce ses activités dans plus de 30 pays à l'échelle mondiale. Une approche forte et axée sur le client et la recherche constante d'une excellente qualité ont permis à L&T d'atteindre et de maintenir son leadership dans ses principaux secteurs d'activité depuis huit décennies.

