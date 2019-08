Votre gouvernement tient sa promesse et porte à 20 M$ l'aide à la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux au Québec





BOUCHERVILLE, QC, le 4 août 2019 /CNW Telbec/ - Comme promis, un montant de 15 M$ sera investi en 2019-2020 pour assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux sur l'ensemble du territoire québécois. Celui-ci sera consacré à la restauration d'immeubles et d'objets patrimoniaux à caractère religieux. À ce montant s'ajoute une somme de 5 M$ réservée à la requalification des lieux de culte, afin de préserver leur valeur patrimoniale.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'église Sainte-Famille de Boucherville, en compagnie de la présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec, Mme Josée Grandmont.

Plus précisément, les 15 M$ serviront à la restauration de 69 bâtiments, de 2 orgues, de 4 biens mobiliers et d'un ensemble d'oeuvres d'art répartis dans plusieurs régions. Rappelons que ce programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets, ces derniers ayant préalablement fait l'objet d'un rigoureux processus de sélection du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Cet investissement de 20 M$ dans la préservation du patrimoine culturel à caractère religieux pour l'année 2019-2020 constitue une somme record depuis l'instauration du programme d'aide en 1995.

Citations :

« Le patrimoine culturel à caractère religieux appartient au peuple québécois, et c'est pourquoi votre gouvernement a résolu d'agir et d'y consacrer les sommes importantes que j'annonce aujourd'hui. Cet investissement considérable est destiné à la préservation des joyaux de notre patrimoine. Ces gestes attestent de la valeur que nous attribuons à ces témoins de notre histoire et de l'intérêt que nous portons à leur sauvegarde. Les sommes allouées permettront par ailleurs de soutenir les communautés qui se mobilisent en faveur de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux qui, rappelons-le, doit être une responsabilité partagée. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Nous sommes heureux de l'annonce de la bonification de l'enveloppe budgétaire accordée au patrimoine culturel à caractère religieux. Les projets rendus possibles grâce aux investissements gouvernementaux génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan des communautés locales que sur les plans professionnel et culturel. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

