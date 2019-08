Déclaration du premier ministre concernant le décès de Deepak Obhrai





OTTAWA, le 3 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Deepak Obhrai, député de Calgary Forest Lawn :

« Aujourd'hui, je me joins aux gens de Calgary et aux parlementaires pour pleurer la perte de Deepak Obhrai, député de Calgary Forest Lawn, qui est décédé à la suite d'un cancer.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de M. Obhrai.

« Né en Tanzanie, M. Obhrai a immigré à Calgary avec sa famille, où il est rapidement devenu un membre actif de la communauté. M. Obhrai a été élu pour la première fois au Parlement en tant que député en 1997. Il a fièrement servi les gens de sa circonscription pendant plus de 20 ans.

« M. Obhrai a défendu la diversité et les droits de la personne. Nous nous souviendrons de son dévouement envers la communauté indo-canadienne et de son travail inlassable au nom des Albertains et de tous les Canadiens. »

