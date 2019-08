L'Edmonton Heritage Festival reçoit un appui sans précédent du gouvernement du Canada





Les fonds sont accordés dans le cadre du Programme du multiculturalisme modernisé et élargi de Patrimoine canadien

EDMONTON, le 3 août 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, et M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un nouvel appui financier à l'Edmonton Heritage Festival de 2019. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le festival recevra la somme record de 64 594 dollars dans le cadre du volet Événements du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Dans le cadre de ce programme, les activités à grande échelle favorisant la diversité, les possibilités d'interaction positive et la fierté à l'égard de l'histoire et de la culture d'une communauté peuvent profiter des importants réinvestissements annoncés dans les budgets de 2018 et de 2019. L'Edmonton Heritage Festival compte parmi les organismes qui peuvent profiter de cet important soutien.

Le festival réunit diverses communautés dans un esprit d'unité, d'inclusion et de compréhension interculturelle. Il favorise les échanges au moyen des arts, de l'artisanat, de prestations et d'expositions culturelles ainsi que d'histoires et de traditions culinaires.

La mouture de 2019 se déroule au parc William Hawrelak du 3 au 5 août. Elle propose 73 pavillons extérieurs qui mettent en vedette plus d'une centaine de pays et de cultures ainsi que des spectacles gratuits présentés sur plus de 25 scènes.

Citations

« Notre gouvernement est convaincu que le Canada est fort grâce à sa diversité et non en dépit de celle-ci. En célébrant nos différences, en faisant connaître nos traditions et en travaillant ensemble, nous bâtissons un pays plus fort et plus inclusif. C'est pourquoi notre gouvernement tient à investir dans des rencontres comme l'Edmonton Heritage Festival, qui crée des occasions uniques de découvrir la culture des autres. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En tant que fier Edmontonien, j'ai hâte d'assister à l'Edmonton Heritage Festival, une célébration de notre riche diversité où tous les membres de la communauté se rassemblent pour découvrir la musique, les coutumes et, surtout, les délicieux mets traditionnels de leurs concitoyens. Je suis ravi que le gouvernement du Canada puisse contribuer au succès de ce festival, qui ne cesse de grandir, d'année en année. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods

« L'Edmonton Heritage Festival est une célébration de la diversité et du patrimoine culturel unique de notre ville. Le festival réunit des communautés de tous les horizons au parc Hawrelak afin de partager de délicieux mets, de la musique et des divertissements. La diversité est une source de fierté et de force pour ma ville natale tout comme pour notre pays. J'ai hâte de participer aux festivités ce weekend! »

- M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Au nom de l'Edmonton Heritage Festival Association (EHFA) et de son conseil d'administration, je tiens à remercier Patrimoine canadien de l'aide financière qu'il nous a octroyée dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. L'EHFA est fière de présenter plus de 70 pavillons mettant en vedette plus de 100 pays et cultures qui se réunissent pour célébrer et faire connaître leurs traditions aux festivaliers. L'appui généreux du gouvernement du Canada nous aide à poursuivre nos 46 ans d'histoire en présentant un festival d'été annuel qui met en valeur notre communauté diversifiée au moyen de la gastronomie, de la culture et du divertissement. »

- Mme Narmin Hassam-Clark, présidente du conseil d'administration, Edmonton Heritage Festival Association

Les faits en bref

L'Edmonton Heritage Festival Association, un organisme communautaire sans but lucratif, présente l'Edmonton Heritage Festival depuis 1976. Son mandat consiste à faire connaître, comprendre et apprécier davantage la diversité culturelle au public. L'Association mène également à bien des activités, des programmes et des projets éducatifs tout au long de l'année. L'Edmonton Heritage Festival est la plus grande célébration du multiculturalisme de trois jours au Canada. Il attire plus de 300 000 visiteurs chaque année.

Le festival est l'une des deux seules activités au Canada qui sont reconnues comme faisant partie du « patrimoine culturel immatériel » par le Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels, un partenaire officiel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

En juin 2018, le gouvernement du Canada a dévoilé le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, une version modernisée et élargie du Programme du multiculturalisme, par suite de l'augmentation du soutien offert en 2018.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à édifier une société intégrée et cohésive sur le plan social en établissant des liens pour promouvoir la compréhension interculturelle, en faisant la promotion de l'égalité des chances pour les personnes de toutes les origines, ainsi qu'en faisant la promotion de la citoyenneté, de l'engagement civique et d'une démocratie saine.

Le volet Événements du Programme finance les activités communautaires qui visent à promouvoir la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, la commémoration et la fierté civiques ou le respect d'une démocratie saine, de même que les célébrations de l'histoire et de la culture d'une communauté.

En juin 2019, le gouvernement du Canada a dévoilé « Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 », qui l'aidera à réaliser sa vision d'un pays plus inclusif et plus équitable pour tous les Canadiens. Dans le budget de 2019, on a prévu un investissement de 45 millions de dollars à l'appui de cette stratégie.

