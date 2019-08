Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Vendredi 02/08/2019 POKER LOTTO Main gagnante: 10-S, 9-D, K-D, A-C, 6-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO 7, 8, 17, 19, 22 & 29. No comp. 20. PICK-2: 7 4 PICK-3: 3 2...

Transat A.T. Inc. («?Transat?»), l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de file des voyages vacances au Canada, confirme aujourd'hui qu'elle a pris connaissance du communiqué de presse de Groupe MACH inc....