Calendrier 2020 de la série Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama





TORONTO, 02 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche annonce aujourd'hui le calendrier 2020 des épreuves de la série GT3 Cup Challenge qui célébrera son 10e anniversaire.



« La série a commencé en 2011 avec trois weekends de courses », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Depuis ses débuts modestes, la série de perfectionnement des pilotes s'est transformée en saison bien remplie de 12 épreuves courues en six weekends. Nous sommes ravis de célébrer le dixième anniversaire de la série avec un calendrier remanié très intéressant où figurent de nouveaux circuits.

Calendrier de la série Porsche GT3 Cup Challenge Canada 2020 présentée par Yokohama

Date Circuit 15-17 mai Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, ON 24-26 juin Watkins Glen International, États-Unis 10-12 juillet Toronto Indy, Toronto, ON 7-9 août Grand Prix de Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC 28-30 août Calabogie Motorsports Park, ON 25-27 sept Circuit Mont-Tremblant, Mont-Tremblant (QC)

Pour en savoir plus sur la série Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama, visitez https://www.facebook.com/porschegt3cupchallengecanada ou www.imsa.com et suivez @IMSA sur Twitter avec le mot-clic #GT3Canada.



Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur : twitter.com/porsche | facebook.com/porsche

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

Communiqué envoyé le 2 août 2019 à 20:05 et diffusé par :