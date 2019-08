Prodly accélère l'adoption d'applications low-code pour les grandes entreprises, auprès de 100 sociétés





Prodly, qui fournit des solutions de gestion des données de référence (Reference Data Management, RDM) pour les utilisateurs Salesforce et les partenaires d'intégration des systèmes, a annoncé aujourd'hui qu'en moins de deux ans, elle avait permis à plus de 100 grandes marques clientes, dont Informatica, Nutanix, Johnson & Johnson, Finastra, Splunk, Tableau, et Verizon, de simplifier et d'automatiser le processus complexe de mise en oeuvre et de maintenance des applications Salesforce. Baptisée « AppOps » par la société, cette nouvelle catégorie permet de bâtir, tester, gérer les versions et analyser des données de références évolutives, fiables et répétables. Prodly a levé 3,5 millions USD auprès de Shasta Ventures, avec la participation de Norwest, pour alimenter le développement des produits et accélérer l'adoption de sa plateforme.

« Nous contribuons à abaisser la barrière à franchir pour déployer et maintenir des applications low-code sur la plateforme Salesforce », a déclaré Max Rudman, cofondateur et PDG de Prodly. « En accélérant et en simplifiant la mise en oeuvre et la maintenance de ces applications d'entreprise, les clients obtiennent une plus grande agilité, une meilleure réactivité face aux changements de l'entreprise, et enregistrent un RSI plus rapide. Cela change véritablement la donne. »

Donner aux utilisateurs les moyens de conduire la transformation numérique au sein de l'entreprise

Salesforce a activement acquis et développé une suite d'applications d'entreprise low-code, qui permet aux clients de Salesforce de conduire plus rapidement la transformation numérique. Plus de 200 000 clients Salesforce à travers le monde adoptent ce modèle d'applications low-code, mais la mise en oeuvre et la maintenance de ces applications demeurent un défi. Avant Prodly, il n'existait aucun outil permettant de gérer les applications low-code déclaratives axées sur les données de référence, telles que Salesforce CPQ, Salesforce Billing, Salesforce Field Service Lightning, et Salesforce B2B Commerce, de même que les applications développées par les partenaires Salesforce ISV. La mise à jour des données de référence des applications est une procédure très fréquente, mais coûteuse en termes de temps et peu créatrice de valeur, qui peut nécessiter plusieurs jours lorsqu'elle est effectuée manuellement. Or, Prodly automatise ce processus, réduisant ainsi le délai de mise à jour, de plusieurs jours à seulement quelques minutes, supprimant la charge au niveau informatique, et permettant aux utilisateurs non techniques d'une organisation, de conduire la transformation numérique.

La feuille de route des produits de Prodly répond à toutes les phases du cycle de vie de gestion des données de référence. La société prévoit de s'étendre sur d'autres plateformes d'applications cloud, telles que SAP, ServiceNow, ou encore Workday.

Un entrepreneur chevronné sait concrètement quelles sont les difficultés des clients

Le cofondateur et PDG de Prodly, Max Rudman, a été fondateur de SteelBrick, acquise ensuite par Salesforce pour 360 millions USD en 2015. Il a créé SteelBrick afin de rendre CPQ plus accessible pour les clients de Salesforce, et a poursuivi en exécutant le produit CPQ chez Salesforce. L'idée de Prodly est née d'une difficulté rencontrée par l'équipe des services professionnels de SteelBrick, dans le déploiement des configurations, des environnements de test jusqu'à la production lors des projets de mise en oeuvre de CPQ. Il n'existait aucun outil pour automatiser le déploiement des données de référence entre les environnements, ce qui entraînait des erreurs de configuration et des manquements dans les délais. Ceci entraînait également des problèmes en termes de fidélisation des employés, dans la mesure où ce travail était extrêmement chronophage, pénible et répétitif. À travers Prodly, Max Rudman et le cofondateur, Daniel Rudman (directeur technologique), architecte et développeur expérimenté de Salesforce, ont entrepris de bâtir une plateforme dédiée à la gestion des données de référence. Forte de plusieurs décennies d'expérience de Salesforce, et de réussites de startups, l'équipe jouit d'une combinaison unique d'expertise du secteur et de capacités en termes de produits.

« Le marché auquel s'attaque Prodly est massif. Chaque déploiement d'application a besoin d'un produit comme celui-ci, qui permette de gérer facilement les données de configuration relationnelles », a déclaré Nitin Chopra, associé chez Shasta. « Les fondateurs de Prodly ayant compris la difficulté que représentent la mise en oeuvre et la gestion des applications low-code, ils ont entrepris de bâtir un formidable produit pour y remédier. Salesforce étant valorisée à 12-13 milliards USD, et s'orientant vers une valorisation à 20-40 milliards USD dans cinq ans, Prodly peut s'attendre à un avenir radieux. »

À propos de Prodly

Prodly, partenaire Salesforce ISV, résout le processus chronophage auquel les administrateurs, architectes et consultants Salesforce sont confrontés : gérer les données de référence qui sous-tendent les applications Salesforce telles que CPQ, Billing et Field Service Lightning (FSL). Le produit phare de Prodly pour la gestion des données de référence a été conçu par les experts Salesforce pour les administrateurs Salesforce et les partenaires d'intégration des systèmes (System Integration, SI), afin de permettre un déploiement en quatre clics des données de référence complexes entre les organisations Salesforce. Prodly est une solution idéale pour un processus de développement agile, permettant aux utilisateurs finaux Salesforce et aux partenaires de mise en oeuvre SI d'enregistrer un meilleur RSI à partir des applications Salesforce, ainsi que d'éliminer des heures de travail fastidieuses, d'augmenter la productivité, et d'assurer la livraison des projets dans les délais prévus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.prodly.co.

À propos de Shasta Ventures

Shasta Ventures donne la priorité aux entrepreneurs. Société leader de capital-risque en stade précoce, Shasta s'associe avec des entrepreneurs créatifs et audacieux, passionnés par la conception de produits d'excellence qui offrent des expériences exceptionnelles. Fondée en 2004, Shasta Ventures dispose de plus de 1 milliard USD d'actifs sous gestion, et se spécialise dans les startups liées aux consommateurs, aux entreprises et aux plateformes émergentes. Notre portefeuille inclut Anaplan, Apptio, Dollar Shave Club, Glint, Mint, Nest, Zuora, et de nombreuses sociétés privées prometteuses, telles que HighSpot, LeanData, Nextdoor, Smule et Turo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.shastaventures.com.

