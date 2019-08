Wireless Advocates sélectionne la plateforme Synchronoss Digital Experience pour les parcours des clients numériques et de détail





BRIDGEWATER, N.J., 02 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ : SNCR), entreprise leader et novatrice à l'échelle mondiale dans le domaine des plateformes et produits numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Wireless Advocates , un fournisseur de premier plan de produits et services sans fil, dans plus de 600 magasins aux États-Unis et en ligne. Wireless Advocates mettra en oeuvre la plateforme Synchronoss Digital Experience (dite DXP) et, plus particulièrement, son produit Digital Journeys, intégré à son architecture d'entreprise, offrant une expérience client de premier ordre dans ses environnements de vente au détail et numériques.

Wireless Advocates exploite des kiosques de vente au détail et des activités de vente en ligne pour ses partenaires nationaux de vente en gros, Army & Air Force Exchange Services (AAFES), Marine Corps Exchange (MCX), Navy Exchange (NEX) et d'autres partenaires de vente au détail. Les clients de Wireless Advocates pourront rapidement concevoir et lancer des parcours optimisés pour la clientèle numérique et de détail, y compris le démarrage en ligne, la fin en magasin, la fonctionnalité de pause et la reprise grâce à l'utilisation de Synchronoss DXP.



Synchronoss DXP est une application à code réduit qui réduit le délai de mise sur le marché et simplifie la fourniture informatique pour toute entreprise cherchant à transformer et à optimiser l'expérience numérique de ses clients. Les entreprises peuvent créer, configurer et gérer des parcours en ligne, au détail et au centre d'appels qui s'arrêtent et reprennent, leur donnant la possibilité de partager en temps réel les données, les choix et les actions des clients entre les canaux et les systèmes CRM.

Grâce à cette plateforme, Wireless Advocates peut permettre aux petites équipes agiles commerciales/en charge de l'informatique de créer, configurer et gérer rapidement des parcours client de bout en bout sur plusieurs canaux dans un environnement à code réduit ou sans code. DXP donne aux clients la possibilité de démarrer, d'arrêter et de reprendre des parcours de vente et de service à tout moment du processus, à travers n'importe quel canal : en ligne, sur appareil mobile, en magasin ou par téléphone. En même temps, les agents de vente et les représentants du service à la clientèle bénéficient d'une visibilité en temps réel et continuellement mise à jour de l'ensemble des parcours de leurs clients.

« Wireless Advocates reconnaît la valeur que la plateforme Synchronoss Digital Experience peut offrir en livrant une expérience client de premier ordre dans ses environnements de vente au détail et numériques pour un véritable environnement Omni-canal », a déclaré Glenn Lurie, président et PDG de Synchronoss. « Dans cet environnement hautement concurrentiel, il est essentiel de tirer parti de la visibilité en temps réel des parcours des clients pour les représentants de Wireless Advocate afin de soutenir et de fournir une valeur réelle aux principaux clients. »

« La plateforme DXP de Synchronoss nous permettra d'unifier une vision cruciale de tous les aspects des parcours que nos clients effectuent, peu importe les canaux qu'ils choisissent », a commenté Dan Brettler, PDG de Wireless Advocates. « Cela nous permet de nous concentrer sur la livraison d'expériences exceptionnelles dans nos nombreux environnements numériques et commerciaux. Notre objectif est de simplifier l'achat d'appareils sans fil et c'est exactement ce que Synchronoss nous aide à faire. Synchronoss nous a montré qu'elle comprend vraiment le sens de la simplicité, et nous sommes impatients de traduire cela en une valeur supplémentaire pour nos clients. »

