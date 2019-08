Avis aux médias - Le ministre Sohi et le député Randy Boissonnault feront une annonce concernant l'Edmonton Heritage Festival





L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, et M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, annonceront l'octroi d'un appui financier à l'Edmonton Heritage Festival, la plus grande célébration du multiculturalisme de trois jours au Canada

EDMONTON, le 2 août 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, et M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, annonceront samedi l'octroi d'un appui financier à l'Edmonton Heritage Festival de 2019. Ils feront cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Voici les détails :

DATE:

Le samedi 3 août 2019

TIME:

14 h

PLACE:

Edmonton Heritage Festival - entre les pavillons 33 (Japon) et 34 (Île Maurice)

Parc William Hawrelak

9330, Groat Road NW

Edmonton (Alberta)

