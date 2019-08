Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Duguid annoncera un soutien au profit des initiatives des sciences de la vie du Manitoba





WINNIPEG, le 2 août 2019 /CNW/ - Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des Genres et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera un soutien au profit de futures occasions de croissance dans le secteur des sciences de la vie du Manitoba.

Date : Le mardi 6 août 2019



Heure : 9 h 30



Endroit : Cerebra Health

Unité B - 1470, place Wilson

Winnipeg (Manitoba)

