Antikor Biopharma et Essex Bio-Technology forgent une alliance stratégique pour les CFM pour le traitement du cancer





La société de biotechnologie Antikor Biopharma Ltd est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente d'investissement d'un montant pouvant atteindre 3 100 000 $ US avec Essex Bio-Investment, une filiale en propriété exclusive d'Essex Bio-Technology Ltd ("EssexBio"), qui permettra à Antikor de consolider et de développer sa position de leader dans les thérapies conjuguées de petit format pour tumeurs solides.

Mahendra Deonarain, PDG d'Antikor et conférencier en technologie des anticorps invité à l'Imperial College de Londres où Antikor a ses racines, a déclaré: "Nous considérons que nous disposons d'une plateforme conçue pour avoir un impact dans un domaine où les besoins médicaux majeurs ne sont pas satisfaits, et avec l'expertise commerciale et clinique considérable d'EssexBio, nous avons maintenant l'opportunité de traduire les avantages promis des produits exclusifs d'Antikor en avantages cliniques."

"Nous sommes ravis d'avoir établi une alliance solide avec Antikor", a déclaré Malcolm Ngiam, président d'Essex Bio-Investment. "Le conjugué fragment médicament est une approche novatrice qui pourrait permettre de surmonter bon nombre des défis auxquels font face les méthodes de traitement actuelles. Le partenariat de recherche et commercial avec Antikor est un pas important vers le développement d'un traitement anticancéreux de premier ordre."

La nouvelle plateforme technologique d'Antikor enrichira le portefeuille de projets d'Essex et s'inscrit dans la stratégie commerciale et de recherche à long terme d'EssexBio.

Conjugués fragments d'anticorps-médicament (CFM)

Les conjugués fragments d'anticorps-médicaments (CFM, également appelés immunoconjugués) combinent la puissance pharmacologique de médicaments hautement cytotoxiques avec la spécificité élevée d'un anticorps contre des cibles associées aux tumeurs. Les CFM comprennent des fragments d'anticorps beaucoup plus petits (scFvs à chaîne unique) que les conjugués anticorps-médicaments (CAM) "entiers". Les CFM sont relativement faciles à découvrir et peuvent être bio-ingéniés pour la conjugaison de molécules et de médicaments multiples, ce qui entraîne des charges plus élevées que ce qui a été obtenu jusqu'à présent avec des AcM entiers. Les CFM présentent une pénétration tumorale supérieure et une élimination rapide des tissus normaux, sans risque de problèmes de fabrication ou de stabilité du produit.1 En tant que traitement anticancéreux de nouvelle génération capable de surmonter les nombreuses limites des options thérapeutiques existantes, les CFM ont un potentiel de marché prometteur, avec des ventes prévues de conjugués de médicaments de plus de 18 milliards de dollars d'ici 2022.2

À propos d'Antikor

Antikor est en train de mettre au point des conjugués fragments d'anticorps-médicaments (CFM). Son produit phare (ANT043), un CFM anti-HER2 pour de multiples tumeurs solides, a démontré une régression tumorale plus rapide et plus complète qu'un CAM à base de trastuzumab dans des modèles pré-cliniques de cancer gastrique humain, tout en étant mieux toléré. De plus, Antikor possède des bibliothèques Fv propriétaires à chaîne unique optimisées pour la découverte de CFM et une expertise en matière de liant et de charge permettant une découverte et un développement des CFM efficaces et efficients en oncologie et au-delà. Antikor a reçu de nombreuses subventions d'Innovate-UK et participe régulièrement à de grandes conférences internationales. Antikor est basé dans le Stevenage Bioscience Catalyst Innovation Park situé juste au nord de Londres.

À propos d'EssexBio

Essex Bio-Technology est une société biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise du rb-bFGF thérapeutique génétiquement modifié (FGF-2), avec cinq produits biologiques commercialisés en Chine depuis 1998.

Les produits de la Société et ses produits tiers sont prescrits pour le traitement de la cicatrisation des plaies et des maladies en ophtalmologie et dermatologie, qui sont commercialisés et vendus dans plus de 6 300 hôpitaux et gérés directement par ses 42 bureaux commerciaux régionaux en Chine.

S'appuyant sur sa plateforme interne de R&D en facteur de croissance et en anticorps, la Société maintient un pipeline de projets à différents stades cliniques, couvrant un large éventail de domaines d'application.

1 Site Web officiel d'Antikor: www.antikor.co.uk

2 Rapport sur la recherche et les marchés, février 2017

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 août 2019 à 13:40 et diffusé par :