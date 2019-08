La ministre Murray annonce la publication de la nouvelle Politique sur les services et le numérique, ce qui renforce notre engagement en matière de gouvernement numérique





OTTAWA, le 2 août 2019 /CNW/ - De nos jours, les Canadiens s'attendent à des services numériques de qualité, ce qui signifie qu'un bon gouvernement au 21e siècle doit assurer une prestation numérique harmonieuse de ses programmes et services.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, a respecté l'engagement d'offrir un meilleur gouvernement numérique, en annonçant la publication de la nouvelle Politique sur les services et le numérique.

Créée en collaboration avec des intervenants de partout au Canada, la nouvelle politique énonce des directives concrètes, ce qui favorise un gouvernement numérique fondé sur la conception et la prestation de services qui mettent l'accent sur les gens.

En modernisant les activités gouvernementales et en améliorant notre capacité d'innover et de mettre à l'essai de nouvelles technologies et solutions, comme l'intelligence artificielle et la chaîne de blocs, la politique permettra aux Canadiens d'avoir accès à des services gouvernementaux de qualité faciles à utiliser, sécurisés et, surtout, conçus pour les gens qui les utilisent.

À l'appui de la nouvelle politique, la ministre Murray publie également le Rapport sur les services. Élaboré en collaboration avec les ministères et organismes qui fournissent des services gouvernementaux aux Canadiens, le rapport présente les progrès réalisés relativement aux initiatives clés indiquées dans la Stratégie en matière de services du gouvernement du Canada. Mentionnons notamment la transition vers l'établissement d'un guichet unique en ligne pour tous les services, la simplification des déclarations de revenus et l'amélioration de l'accès aux prestations d'assurance-emploi.

Le but ultime est de fournir aux Canadiens de meilleurs services gouvernementaux, plus rapidement et de façon plus pratique et, avec la publication de la politique et du rapport, le gouvernement continue d'avancer dans la bonne direction.

Citation

« La nouvelle Politique sur les services et le numérique jette les bases de l'avenir du gouvernement numérique au Canada. Nous travaillons fort en coulisses pour mettre en place les conditions propices à la conception et à la prestation de services vraiment axés sur le client, et offrir de meilleurs services aux Canadiens. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

Les faits en bref

La Politique sur les services et le numérique regroupe cinq instruments de politique actuels et trois directives connexes en une seule politique et directive; elle est donc plus facile à trouver et à mettre en oeuvre.

regroupe cinq instruments de politique actuels et trois directives connexes en une seule politique et directive; elle est donc plus facile à trouver et à mettre en oeuvre. La nouvelle politique réduit le nombre d'exigences, qui passe de 162 à 115.

Aux termes de la nouvelle politique, un agent responsable des services s'assurera que les besoins et la rétroaction des clients sont pris en compte dans la conception de tous les services.

Toujours selon la politique, un agent responsable de la cybersécurité fera en sorte que les services du GC, et les renseignements recueillis, soient sécurisés.

La Politique sur les services et le numérique entrera en vigueur en avril 2020; les ministères ont ainsi le temps de s'adapter à ses exigences.

Liens connexes

