Jeunes diplômées d'un programme pionnier de formation pour les femmes

De nouveaux emplois dans des métiers spécialisés chez J.D. Irving, Limited

SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 02 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, neuf femmes d'âges et d'origines diverses célèbrent l'obtention de leur diplôme du Programme d'exploration des métiers spécialisés pour les femmes (STEPW) suivi au NBCC à Saint John. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre J.D. Irving, Limited (JDI), Nouvelles bottes et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.



En se concentrant sur l'amélioration de leurs compétences, les jeunes diplômées commenceront immédiatement à occuper des emplois mieux rémunérés garantis par J.D. Irving, Limited. Cet effort s'appuie sur le programme couronné de succès mis en oeuvre par JDI au chantier naval de Halifax, en collaboration avec Women Unlimited.

Mardi, les diplômées du STEPW commenceront en tant qu'apprenties rémunérées chez JDI dans les métiers industriels de leur choix, tout en accomplissant les modules requis pour obtenir le statut d'ouvrières spécialisées. NB Southern Railway, Universal Truck and Trailer (UTT), Custom Fabricators and Machinists (CFM), la division des opérations forestières et Irving Equipment figurent parmi les entreprises participantes de JDI. Dans certains cas, une fois le module terminé, l'apprenti doit chercher un nouveau travail. JDI fournira des stages professionnels en continu à travers les différents modules et un travail garanti en cas de réussite.

« La journée d'aujourd'hui est palpitante pour toutes les diplômées du programme STEPW. Nous nous façonnons un nouvel avenir dans les métiers et il n'y a pas de mots assez forts pour décrire notre reconnaissance envers Nouvelles bottes et J.D. Irving pour ces possibilités qui changent la vie de tous les jours. »

Jean MacDonald

Diplômée du STEPW et jeune électricienne chez NB Southern Railway

« Nouvelles bottes est fier du partenariat établi avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et J.D. Irving visant à proposer cette initiative STEPW dans notre grande province. Nous sommes ravis que neuf femmes aient achevé avec succès ce programme d'exploration de métiers spécialisés cette semaine et démarrent une nouvelle carrière au sein des divisions de JDI en tant qu'apprenties. Avec cette première promotion couronnée de succès, nous nous réjouissons de la poursuite du programme STEPW et de notre collaboration avec de formidables partenaires qui ont rendu cela possible. »

Hélène Savoie-Louis

Directrice de Nouvelles bottes

MAP Strategic Workforce Services Inc. (MAPSWS)

« Le NBCC collabore depuis longtemps avec des partenaires des secteurs privé et public afin de répondre aux demandes du marché du travail du Nouveau-Brunswick. Alors que nous cherchons à accueillir davantage d'apprenants, des partenaires tels que l'EPFT, Nouvelles botttes et JDI Limited nous contribuent à faire en sorte que les femmes soient encouragées à participer à tous les secteurs de l'économie. »

Catherine Black

Doyenne, métiers spécialisés et hospitalité

Directrice régionale, Moncton

New Brunswick Community College

« Tout d'abord, notre stratégie d'embauche chez JDI consiste à garder les Néo-Brunswickois dans la province. Investir dans les personnes qui souhaitent développer leurs compétences pour réussir une carrière enrichissante et être mieux rémunérées fait partie de cet engagement. Cela ne serait pas possible sans de formidables partenaires! Je tiens à remercier Nouvelles bottes, le NBCC et la province pour leur engagement à l'égard de cet excellent programme. »

Colleen Baxter

Vice-présidente des ressources humaines

J.D. Irving, Limited

