Takeda annonce des indicateurs clés de performance pour l'exercice fiscal 2019 en accord avec la création de valeur d'actionnariat et concentrés sur une intégration réussie





Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) annonce aujourd'hui que le Conseil d'administration de Takeda a approuvé les indicateurs clés de performance (IPC) à inclure dans les plans d'intéressement à court terme et à long terme de la société pour l'exercice fiscal 2019 ainsi qu'un plan spécial d'intégration conçu pour promouvoir la bonne intégration de Shire. Les IPC sont conçus pour aligner les primes du PDG, des autres hauts cadres comprenant l'équipe de direction de Takeda ainsi que les dirigeants et employés clés grâce à des mesures essentielles du degré de succès se concentrant sur les priorités professionnelles de la société, notamment la réussite de l'intégration de Takeda et Shire. Le cadre des IPC pour l'exercice fiscal 2019 de Takeda reflète le retour obtenu des longues discussions avec les actionnaires au cours des six premiers mois suite à la conclusion du rachat de Shire par Takeda. Ce cadre des IPC est également en accord avec le cadre d'orientation externe annoncé au début de l'exercice fiscal 2019.

Les IPC inclus dans les plans d'intéressement dans le court terme et le long terme ont été attentivement étudiés par l'équipe de gestion de Takeda et par le comité de compensation avant d'être approuvés par le Conseil d'administration le 31 juillet 2019. Takeda croit que ces IPC permettent à l'organisation de se concentrer sur la croissance, la rentabilité, les performances des pipelines, la gestion des dépenses et la création de valeur pour les actionnaires. Il est important de noter que le plan d'intéressement à court terme s'étend au-delà de l'équipe de direction de Takeda pour couvrir également plus de 21 000 employés dans le monde, unissant ainsi les dirigeants et les participants au plan dans une vision commune de création de traitement pour les patients et de valeur pour les actionnaires. De plus, le Comité de rémunération de Takeda a l'autorisation du Conseil d'administration de faire preuve de discrétion négative sur l'approbation de la rémunération variable du PDG et des autres membres de l'équipe de direction de Takeda.

PLAN D'INTÉRESSEMENT À COURT TERME

Le cadre de l'intéressement à court terme (ICT) de Takeda aligne les primes et des mesures clés de réussite sur base annuelle. Pour le PDG, les performances 2019 reposent entièrement sur les IPC de la société. La prime d'intéressement à court terme des autres membres de l'équipe de direction de Takeda est basée à 75 % sur les IPC de la société et à 25 % sur ceux du secteur d'activité.

Structure du ICT PDG Équipe de direction de Takeda IPC de la société 100 % 75 % IPC du service 0 % 25 %

Nous avons choisi cette structure de sorte que les participants au programme aient une vision claire des cibles de la société et de chaque service la constituant afin de créer de la valeur pour nos actionnaires.

Pour l'exercice fiscal 2019, le Conseil d'administration de Takeda a approuvé les IPC suivants pour le plan ICT : chiffre d'affaires sous-jacent, bénéfice d'exploitation de base sous-jacent et bénéfices par action (BPA) de base sous-jacents. Ces IPC ont été sélectionnés parce qu'ils mesurent les réalisations sur des objectifs dans le court terme, l'intégration de Shire et la transformation de Takeda en une entreprise biopharmaceutique mondiale de premier plan.

Mesures Poids Justification Chiffre d'affaires sous-jacent 30 % Indicateur clé de croissance, incluant la livraison de produits en développement

Mesure importante de succès au sein de l'industrie Bénéfice d'exploitation de base sous-jacent 40 % Mesure de réalisation de marge tout en assurant le contrôle des dépenses

Reflète le degré de synergisme

Communiquée aux actionnaires comme mesure clé du succès de Takeda après le rachat de Shire BPA de base sous-jacent 30 % Alignement entre participants et actionnaires

Communiquée aux actionnaires comme mesure clé du succès de Takeda après le rachat de Shire

Les objectifs visés pour les IPC à court termes de l'année sont basés sur le budget annuel de la société approuvé par le Conseil. Le programme est conçu de façon à permettre la récompense des participants qui réalisent de solides résultats pour les actionnaires lorsque Takeda dépasse les cibles du plan d'intéressement. Inversement, si Takeda n'atteint pas nos objectifs, les participants recevront un paiement inférieur à l'objectif visé. Si les performances sont inférieures au seuil établi, même de 0,01 % seulement, les participants recevront un paiement de 0 % pour cet IPC. Le paiement maximum que les participants peuvent recevoir aux termes du plan est de 200 % par rapport aux objectifs. Le tableau ci-dessous résume les mesures d'IPC pour 2019 et les fourchettes de performances pour le plan d'intéressement à court terme :

Performance visée comme pourcentage de l'objectif Paiement ICT comme pourcentage de l'objectif Mesures Seuil Maximum Seuil Maximum Chiffre d'affaires sous-jacent 97 % 105 % 40 % 200 % Bénéfice d'exploitation de base sous-jacent 95 % 115 % 50 % 200 % BPA de base sous-jacent 95 % 115 % 50 % 200 %

PLANS D'INTÉRESSEMENT À LONG TERME

Le cadre de l'intéressement à long terme (ILT) aligne l'équipe de direction de Takeda sur la stratégie à long terme et les bénéfices des actionnaires tout en promouvant une approche de rétention des talents essentiels de direction. À partir de l'exercice fiscal 2019, 60 % du programme ILT sera réalisé sous la forme d'actions de performance et 40 % sous la forme d'unités d'actions spéciales basées sur le facteur temps. Les actions de performance seront gagnées en fonction des performances financières, des objectifs stratégiques de réalisation de potentiels et des performances du cours de l'action par rapport aux pairs.

Pour 2019, le Conseil d'administration de Takeda a approuvé les IPC suivants pour le plan ILT : chiffre d'affaire cumulé sur 3 ans, marge ponctuelle de bénéfice d'exploitation de base sous-jacent (à la fin de la période de performance de 3 ans), flux libre de trésorerie total cumulé sur 3 ans, performances non financières de début d'étude pivot et rendement relatif total des actionnaires (RTA) sur 3 ans. Ces IPC ont été sélectionnés parce qu'ils mesurent nos réalisations sur des objectifs à long terme et concentrent l'attention des participants sur les performances soutenues durant et après l'intégration de Shire.

Mesures Poids Justification Chiffre d'affaires sous-jacent cumulé sur 3 ans 25 % Alignement sur les attentes des investisseurs

Concentre les participants sur la poursuite de la croissance et la concrétisation des filières

Mesure importante de succès au sein de l'industrie Marge ponctuelle de bénéfice d'exploitation de base (à la fin de la période de performance) 25 % Mesure la qualité des bénéfices sur la période de performance

Attentes élevées des actionnaires en termes de croissance solide des bénéfices Flux libre de trésorerie cumulé sur 3 ans 25 % Concentre les participants sur la génération de trésorerie et sur le paiement de la dette suite au rachat de Shire. Démarrage d'étude pivot 25 % Reflète la force future des performances globales de Takeda à travers la réalisation de programmes innovants de recherche et de développement

Souligne notre engagement vis-à-vis des patients RTA relatif sur 3 ans Modificateur +/-20 % Alignement des paiements du plan d'actions de performances sur l'expérience des actionnaires

Ne s'applique que si le RTA absolu est positif.

Les objectifs visés pour les mesures financières dans le plan d'actions de performance sont fonction du budget annuel de la société approuvé par le Conseil. Comme pour le plan ICT, le plan ILT de Takeda est conçu pour récompenser les participants qui apportent des résultats solides lorsque les objectifs du plan sont dépassés. Le paiement maximum que les participants peuvent obtenir aux termes du plan est de 200 % par rapport aux objectifs. Si les performances sont inférieures au seuil établi, même de 0,01 % seulement, les participants recevront un paiement de 0 % pour cet IPC. Le tableau ci-dessous résume nos mesures IPC et les fourchettes de performance pour le plan d'actions de performance de la période fiscale 2019 ? 2021.

Performance visée comme pourcentage de l'objectif Paiement ILT comme pourcentage de l'objectif Mesures Seuil Maximum Seuil Maximum Chiffre d'affaires sous-jacent cumulé sur 3 ans 96 % 105 % 50 % 200 % Marge ponctuelle de bénéfice d'exploitation de base 93 % 107 % 50 % 200 % Flux libre de trésorerie cumulé sur 3 ans 90 % 115 % 50 % 200 % Démarrage d'étude pivot* - - 0 % 200 %

*Nous ne divulguons pas nos objectifs cibles pour nos mesures des performances des filières sur 3 ans afin de prévenir tout dommage éventuel en termes de concurrence sur nos performances futures.

Après avoir mesuré les performances selon les mesures financières et non financières décrites plus haut, Takeda évaluera le Rendement total pour les actionnaires (« RTA ») par rapport à un groupe pair de rémunération comme mesure du plan d'actions de performance pour l'exercice fiscal 2019.

Groupe pair de rémunération de Takeda Société US homologue Société non-US homologue Abbvie AstraZeneca (RU) Celgene GlaxoSmithKline (RU) Amgen MERCK (Allemagne) Bristol-Myers Squibb Novartis (Suisse) Eli Lilly Roche (Suisse) Gilead Sciences Sanofi (France) Johnson & Johnson Astellas (Japon) Merck & Co Pfizer

Le RTA relatif peut modifier le paiement ILT final de 20 points de pourcentage. Si la performance du RTA absolu est négative mais les performances de Takeda sont supérieures à celles de ses homologues, aucun ajustement positif ne sera fait au facteur de paiement d'actions de performances. Le tableau ci-dessous est le RTA visé pour le cycle de performance de la période fiscale 2019 ? 2021.

Rang en pourcentage Modificateur 80e et plus +20 % de 60e à 79e +10 % de 40e à 59e (médian) Aucun ajustement de 20e à 39e -10 % 19e et moins -20 %

PLAN ILT SPÉCIAL D'INTÉGRATION

Comme annoncé précédemment, Takeda octroiera une prime ILT spéciale d'intégration à son équipe de direction. Cette prime basée sur actions concentrera l'attention des participants sur la réalisation de jalons clés pour l'intégration sur les trois prochaines années. Le Conseil d'administration de Takeda a approuvé trois IPC financiers pour mesurer le succès de l'intégration sur chacun des trois prochains exercices fiscaux : dépenses d'exploitation, coûts d'intégration et rapport entre dette nette et BAIIA ajusté.

Mesures Poids Justification Dépenses d'exploitation période fiscale 2019 ? 2021 33,3 % Donne une vision directe pour encourager les activités visant à la gestion des dépenses pendant l'intégration afin de contribuer à réaliser nos objectifs de marge. Coût d'intégration période fiscale 2019 ? 2021 33,3 % Maintient fortement l'accent sur la gestion des coûts ponctuels d'intégration Rapport ponctuel entre dette nette et BAIIA ajusté 33,3 % Soutient notre engagement vis-à-vis des actionnaires pour faire baisser notre rapport dette nette BAIIA ajusté de façon significative pendant les trois à cinq premières années après le rachat de Shire.

Les IPC pour le programme ILT spécial sont basés sur des prévisions internes pour chaque mesure. Le paiement maximum que les participants peuvent obtenir aux termes du plan est de 200 % par rapport aux objectifs. Si les performances de Takeda sont inférieures ou égales au seuil établi, même de 0,01 % seulement, les participants recevront un paiement de 0 % pour cet IPC. Les IPC dans le cadre du programme ILT spécial se concentrent sur la gestion des dépenses et, en conséquence, une baisse des dépenses, coûts et ratios reflétant de solides performances entraînera un paiement pour dépassement d'objectif. Le tableau ci-dessous résume les mesures IPC et les fourchettes de performances pour le plan ILT spécial d'intégration :



Performance visée comme pourcentage de l'objectif Paiement ILT spécial d'intégration comme pourcentage de l'objectif visé Mesures Seuil Maximum Seuil Maximum Dépenses d'exploitation période fiscale 2019 ? 2021 105 % 90 % 0 % 200 % Coûts d'intégration période fiscale 2019 ? 2021 105 % 90 % 0 % 200 % Rapport ponctuel entre dette nette et BAIIA ajusté 105 % 90 % 0 % 200 %

Les programmes d'intéressement approuvés par le Conseil d'administration pour l'exercice fiscal 2019 renforcent l'engagement de Takeda et sa stratégie en tant que l'un des leaders mondiaux de l'industrie biopharmaceutique axé sur la création de valeur et les activités de recherche et développement. Chaque élément des plans d'intéressement joue un rôle important pour motiver et récompenser les employés en vue de réalisations et jalons clés créateurs de valeur pour les actionnaires.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, gastroentérologie (GI), maladies rares et neurosciences. Nous engageons également des investissements R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments ultra innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens ; pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, de modalités diverses. Les employés de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions et réponses et tout matériel écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ou ne fait pas partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais de ce communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu de la loi « U.S. Securities Act » de 1933, et ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à condition qu'il soit utilisé par le destinataire à des fins d'information uniquement (et non pas pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement dans la conformation aux présentes restrictions peut constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement et indirectement des participations sont des entités distinctes. Dans le présent communiqué, « Takeda » est parfois utilisé pour plus de facilité lorsque des références sont faites à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou à ceux qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas utile d'identifier la ou les société(s) particulière(s).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « cibles », « plans », « croit », « espère », « continue », « s'attend à ce que », « vise », « envisage », « s'assure » « pourra », « pourrait », « devrait », « anticipe », « estime », « projette », l'emploi du futur et du conditionnel, ou des mots ou des termes de sens similaire ou leur négatif. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document sont basées sur les hypothèses et les croyances actuelles de Takeda à la lumière des informations dont la société dispose actuellement. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performance future par Takeda ou par sa direction et sous-entendent des risques, des incertitudes connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, incluant mais sans y être limités : les circonstances économiques entourant l'entreprise de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon, aux États-Unis et à l'échelle mondiale ; les pressions et les développements concurrentiels ; les lois et règlements applicables ; le succès ou l'échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur timing ; les variations des taux de change ; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; et l'intégration post-fusion avec les sociétés acquises, chacun pouvant faire varier sensiblement les résultats, la performance, les réalisations ou la position financière réels de Takeda par rapport à ses résultats, sa performance, ses réalisations ou sa position financière futurs formulés explicitement ou sous-entendus par de telles déclarations prévisionnelles. Pour plus d'informations sur ces facteurs et sur d'autres facteurs susceptibles d'affecter les résultats, les performances, les réalisations ou la position financière de Takeda, voir « Item 3. Key Information?D. Risk Factors » dans le Rapport annuel de Takeda sur formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et disponible sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Ni Takeda ni sa direction ne garantissent que les attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles s'avèreront correctes et les résultats, la performance ou les réalisations réels pourront varier sensiblement des attentes. Les personnes qui recevront le présent communiqué de presse ne doivent pas se fier outre mesure aux déclarations prévisionnelles. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour une quelconque partie des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la société pourra faire, sauf dans la mesure requise par la loi ou le règlement de la bourse. La performance historique n'est pas un indicateur des résultats futurs et les résultats de Takeda indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, et ne constituent pas une estimation, une prévision ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 août 2019 à 11:45 et diffusé par :