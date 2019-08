Une nouvelle entente pour appuyer le logement abordable au Nunavut





IQALUIT, le 2 août 2019 /CNW/ - Trop de Nunavummiut ont de la difficulté à trouver un logement sûr et abordable. La population du Nunavut est la plus jeune du Canada et affiche le taux de croissance le plus rapide au pays. Le territoire fait face à une crise du logement où les maisons surpeuplées menacent la santé, la sécurité et le bien-être des familles. C'est pourquoi, dans le cadre de la première Stratégie nationale sur le logement du Canada, nous faisons des investissements pour lutter contre l'itinérance et améliorer l'accès à des logements abordables au Nunavut et à travers le pays.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Nunavut, Joe Savikataaq, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut. S'étalant sur dix ans, l'entente aidera les familles du territoire à trouver plus facilement de bons logements abordables.

En vertu de la nouvelle entente, les gouvernements fédéral et territorial investiront près de 316 millions de dollars pour protéger, renouveler et agrandir les logements sociaux et communautaires. Grâce à ces fonds, nous pourrons également réparer et construire des logements abordables à travers le territoire. Nos investissements s'ajoutent au financement déjà prévu dans le cadre d'une entente sur le logement social conclue entre le Canada et le Nunavut. Ils aideront à préserver plus de 1 600 logements communautaires dans l'ensemble du territoire. De plus, nous travaillerons ensemble pour créer une nouvelle allocation canadienne d'aide au logement pour les gens du Nunavut, qui viendra en aide à ceux qui sont dans le besoin.

Grâce à un financement prévisible et à long terme, l'entente reflète notre engagement commun à fournir des logements qui font passer les gens en premier, bâtissent des communautés plus fortes, créent de nouveaux emplois et font croître l'économie locale.

Citations

« Lorsque nous investissons dans le logement abordable, nous aidons les Canadiens à bâtir un avenir meilleur. Pour de nombreux Nunavummiut qui vivent depuis des années dans des espaces surpeuplés, un nouveau foyer leur permettra d'élever leur famille dans un environnement sain et sécuritaire. Grâce à la nouvelle entente, nous construisons et réparons des logements - et nous faisons une vraie différence dans la vie des gens du Nunavut. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement de notre gouvernement à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour faire en sorte qu'au Canada, en matière de logement, personne ne soit laissé pour compte. »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le gouvernement du Canada s'emploie à fournir aux Canadiens un endroit sûr et abordable où ils se sentent chez eux. Un financement prévisible et à long terme pour le logement se fait attendre depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, avec le gouvernement du Nunavut, nous faisons un pas important vers notre objectif de bâtir des communautés fortes où les familles canadiennes peuvent s'épanouir et prospérer, maintenant et pour l'avenir. Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec le Nunavut et les autres provinces et territoires pour construire des logements abordables et rénover les logements communautaires existants à travers le pays. »

-- Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

« Les besoins du Nunavut en matière de logement sont urgents, et l'accès à des logements sûrs et abordables permettra d'éliminer bon nombre des obstacles auxquels les Nunavummiut font face chaque jour. L'aide que reçoivent nos familles pour se déplacer le long du continuum du logement renforce également leurs facteurs de protection, notamment l'équité sociale, la cohésion de la famille et la stabilité culturelle. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement fédéral pour accroître les investissements directs et stratégiques dans le logement afin d'améliorer la qualité de vie de notre population. »

-- L'hon. Joe Savikataaq, premier ministre du Nunavut

Faits saillants

Le Nunavut a besoin de plus de 3 000 logements pour répondre à ses besoins actuels en matière de logements, et plus de 4 900 personnes ou environ 2 500 familles sont sur des listes d'attente pour un logement social.

a besoin de plus de 3 000 logements pour répondre à ses besoins actuels en matière de logements, et plus de 4 900 personnes ou environ 2 500 familles sont sur des listes d'attente pour un logement social. La nouvelle entente entre le Canada et le Nunavut sur le logement prévoit un investissement total d'environ 316 millions de dollars sur dix ans pour améliorer l'accès à des logements abordables au Nunavut . Ce montant comprend ce qui suit :

et le sur le logement prévoit un investissement total d'environ 316 millions de dollars sur dix ans pour améliorer l'accès à des logements abordables au . Ce montant comprend ce qui suit : plus de 265 millions du gouvernement du Canada , y compris 216 millions de dollars octroyés au titre de l'Initiative de financement pour le logement dans le Nord;

, y compris 216 millions de dollars octroyés au titre de l'Initiative de financement pour le logement dans le Nord;

plus de 49 millions du gouvernement du Nunavut .

. En plus du financement de 24 millions de dollars octroyé selon l'Initiative de financement pour le logement dans le Nord en 2018-2019, le gouvernement du Canada a investi plus de 290 millions de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement dans le territoire.

a investi plus de 290 millions de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement dans le territoire. Ces investissements s'ajoutent au financement fédéral actuel de plus de 245 millions de dollars pour le Nunavut , fourni dans le cadre de l'Entente sur le logement social, pour les dix prochaines années.

, fourni dans le cadre de l'Entente sur le logement social, pour les dix prochaines années. Le nouvel accord reconnaît l'importance d'accorder la priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Il est guidé par une approche fondée sur les droits de la personne qui met l'accent sur la responsabilisation, la participation, la non-discrimination et l'inclusion.

La Stratégie nationale sur le logement est un plan d'une durée de dix ans et d'une valeur de 55 milliards de dollars qui contribuera à réduire l'itinérance et à améliorer la disponibilité et la qualité des logements pour les Canadiens dans le besoin. La Stratégie fixe des objectifs clairs pour répondre aux besoins en matière de logement de 530 000 Canadiens et réduire de 50 % l'itinérance chronique.

De novembre 2015 au 1er juin 2019, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars dans le logement au Nunavut .

