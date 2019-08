Les résidents de Hawkesbury Est bénéficieront de la reconstruction du chemin Grande Montée





HAWKESBURY EST, ON, le 2 août 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures publiques permet de soutenir des réseaux de transport efficaces qui aident les Canadiens et leur famille à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Robert Kirby, maire du canton de Hawkesbury Est, ont annoncé un financement pour la reconstruction du chemin Grande Montée à Hawkesbury Est.

Le projet consiste à reconstruire environ 3,5 kilomètres du chemin Grande Montée, du chemin de concession 7 jusqu'aux intersections du chemin de concession 5 et du chemin de comté 10. L'élargissement des tronçons de route et des intersections améliorera la fluidité de la circulation, ce qui rendra les déplacements sur le chemin Grande Montée plus sécuritaires et plus efficaces.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario y alloue plus de 649 000 $ et le canton de Hawkesbury Est y consacre plus de 129 000 $.

Citations

« Il est important de disposer de routes sûres et efficaces pour donner aux Canadiens plus de temps à consacrer à leur famille. Il est important d'avoir un partenaire fédéral qui appuie les projets ruraux comme celui du chemin Grande Montée à Hawkesbury Est. »

Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Au nom des membres du conseil, nous voulons remercier sincèrement Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du développement économique rurale ainsi que les membres de leur équipe pour avoir donné suite à notre demande. Hawkesbury Est est une petite municipalité et nous avons besoin de votre support pour maintenir nos infrastructures en bonne condition. Des subventions comme ceci sont grandement appréciées. Merci encore à tous ceux qui ont participé de loin ou de près pour mettre ce projet en place. »

Robert Kirby, maire du canton de Hawkesbury Est

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au coeur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 2 août 2019 à 10:15 et diffusé par :