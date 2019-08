Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 1 125 000 $ au Festival musique et arts Osheaga





MONTRÉAL, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival musique et arts Osheaga, qui se déroule jusqu'au 4 août.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 1 125 000 $ pour soutenir cet événement majeur.

Pendant trois jours, Osheaga anime le parc Jean-Drapeau avec ses concerts présentés sur plusieurs scènes. Il met à l'affiche des formations musicales du Québec et de l'international, en plus d'accorder une place importante aux arts visuels.

Pour la réalisation de l'événement, le ministère du Tourisme accorde une somme de 1 million de dollars par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à lui, octroie un montant de 125 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir Osheaga, un événement incontournable du calendrier estival qui se démarque par sa créativité artistique. En plus d'attirer des milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs et de bonifier l'offre touristique du Québec, ce grand rassemblement musical et culturel contribue au rayonnement de Montréal, au Québec comme aux quatre coins du globe. L'achalandage important d'Osheaga génère des retombées économiques significatives pour la métropole et pour tout le Québec. J'invite d'ailleurs les amateurs de musique à prolonger leur séjour dans la grande région métropolitaine afin de découvrir sa vibrante scène artistique et de prendre part aux nombreuses festivités qui ont cours durant la belle saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Année après année, Osheaga attire un nombre impressionnant de visiteurs du Québec et de l'extérieur. Ce grand rassemblement musical constitue une vitrine privilégiée tant pour les artistes émergents que de renom et offre une expérience électrisante pour les festivaliers. Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer à ce rendez-vous estival qui contribue à la renommée de Montréal à titre de ville festive et vibrante. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole

et de la région de Montréal

