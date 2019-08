IBM transforme ses logiciels afin qu'ils soient natifs pour le nuage et fonctionnent sur n'importe quel nuage avec Red Hat





- Les produits logiciels d'IBM sont maintenant natifs pour les nuages publics et privés.

- Les entreprises peuvent maintenant développer des applications indispensables à la mission une seule fois et les exécuter sur tous les principaux nuages publics ou privés.

- Sprint, Société Générale, Associated Bank, Primerica, Ilmarinen et Fiducia & GAD IT AG se tournent vers IBM et Red Hat pour adapter leur entreprise à l'ère infonuagique.

ARMONK, New York, 2 août 2019 /CNW/ - IBM (NYSE: IBM) a annoncé aujourd'hui la transformation de son portefeuille de logiciels afin qu'ils soient natifs pour le nuage et optimisés pour pouvoir être exécutés sur Red Hat OpenShift. Les entreprises peuvent maintenant développer des applications indispensables à la mission une seule fois et les exécuter sur tous les principaux nuages publics, y compris AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba et IBM Cloud et sur les nuages privés.

Les nouvelles capacités natives pour le nuage seront fournies en tant que solutions préintégrées nommées IBM Cloud Paks. Le logiciel certifié IBM et conteneurisé fournira un modèle d'exploitation et un ensemble de services communs - y compris la gestion des identités, la sécurité, la surveillance et la journalisation, ainsi qu'une visibilité et un contrôle améliorés dans les nuages grâce à un tableau de bord unifié et intuitif.

IBM a aussi annoncé, aujourd'hui :

Red Hat OpenShift sur IBM Cloud : Un service flexible et entièrement géré d'OpenShift sur le nuage public d'IBM, déployable en un seul clic avec une résilience, une sécurité et une conformité automatisées des données, afin d'aider les entreprises à se moderniser et à migrer vers une infrastructure de nuage hybride.

Un service flexible et entièrement géré d'OpenShift sur le nuage public d'IBM, déployable en un seul clic avec une résilience, une sécurité et une conformité automatisées des données, afin d'aider les entreprises à se moderniser et à migrer vers une infrastructure de nuage hybride. Red Hat OpenShift sur IBM Z et LinuxONE : IBM fournira Red Hat OpenShift sur ses systèmes d'entreprise, IBM Z et LinuxONE, qui traitent collectivement dans le monde plus de 30 milliards de transactions par jour. IBM prend également en charge OpenShift sur ses systèmes Power Systems et Storage.

IBM fournira Red Hat OpenShift sur ses systèmes d'entreprise, IBM Z et LinuxONE, qui traitent collectivement dans le monde plus de 30 milliards de transactions par jour. IBM prend également en charge OpenShift sur ses systèmes Power Systems et Storage. Services-conseils et services technologiques pour Red Hat : Nouveaux services IBM fournis par une des plus importantes équipes de conseillers certifiés Red Hat dans le monde et plus de 80 000 praticiens dans le domaine des services d'applications infonuagiques afin d'aider les clients à comprendre, déplacer, créer et gérer leurs charges de travail dans des environnements infonuagiques.

Les logiciels et les services annoncés aujourd'hui, qui incluent plus de 100 produits de la gamme de logiciels IBM optimisés en expansion à des fins de fonctionnement sur Red Hat OpenShift, seront fournis sur la plateforme multinuage hybride d'IBM. Ils reposent sur des technologies à code source ouvert, y compris Red Hat OpenShift, la plateforme Kubernetes d'entreprise la plus complète de l'industrie, et Red Hat Enterprise Linux, la meilleure plateforme Linux d'entreprise. Cela signifie que les clients peuvent choisir la meilleure architecture et la meilleure approche pour répondre aux principales exigences en matière d'applications, de données et de charges de travail pour leurs activités.

«IBM apporte ses logiciels à l'extérieur du centre informatique afin d'appuyer la migration des charges de travail des entreprises vers le nuage. Cela consolidera la position de chef de file d'IBM dans une opportunité de nuage hybride de plus de 1 billion de dollars», a dit Arvind Krishna, vice-président principal, Nuage et logiciels cognitifs, IBM. «Nous fournissons les outils essentiels dont les entreprises ont besoin pour que leur migration de plusieurs années vers le nuage soit fondée sur des normes communes et ouvertes qui s'appliquent à l'ensemble des nuages, des applications et des fournisseurs avec Red Hat.»

«Red Hat donne accès à l'innovation avec des technologies fondées sur Linux, y compris des conteneurs et Kubernetes, qui sont devenus les éléments fondamentaux des environnements de nuage hybride», a indiqué Jim Whitehurst, président et chef de la direction de Red Hat. «Cette fondation de nuage hybride ouvert est ce qui permet de voir n'importe quelle application, n'importe où, n'importe quand. Avec la grande expertise sectorielle d'IBM et un vaste écosystème de développeurs et de partenaires passionnés, les clients peuvent créer des applications modernes à l'aide des technologies de leur choix et les déployer dans les meilleurs environnements pour les applications - que ce soit sur le site ou dans plusieurs nuages publics. »

Transformer les logiciels IBM pour prendre en charge les applications indispensables à la mission n'importe où

Les Cloud Paks fournissent un soutien de logiciel complet et sécurisent l'ensemble de l'infrastructure -- du matériel jusqu'aux applications - pour aider les clients à migrer, intégrer et moderniser rapidement les applications indispensables à la mission sur n'importe quel nuage. Ils sont faciles à déployer, fournis en ensembles adaptés aux cas d'utilisation des clients et vendus selon un modèle de tarification fondé sur la consommation.

Les cinq premières solutions IBM Cloud Pak sont disponibles aujourd'hui et comprennent :

Cloud Pak for Data pour simplifier et automatiser la façon dont les organisations extraient des connaissances de leurs données et fournir une architecture ouverte et extensible pour visualiser les données d'IA jusqu'à 430 pour cent plus rapidement 1 .

pour simplifier et automatiser la façon dont les organisations extraient des connaissances de leurs données et fournir une architecture ouverte et extensible pour visualiser les données d'IA jusqu'à 430 pour cent plus rapidement . Cloud Pak for Applications pour aider les entreprises à moderniser, développer, déployer et exécuter des applications. Cette solution a aidé les clients d'IBM dans le secteur de la technologie de pointe à réduire les délais de développement jusqu'à 84 pour cent 2 .

pour aider les entreprises à moderniser, développer, déployer et exécuter des applications. Cette solution a aidé les clients d'IBM dans le secteur de la technologie de pointe à réduire les délais de développement jusqu'à 84 pour cent . Cloud Pak for Integration pour aider à intégrer les applications, les données, les services infonuagiques et les API. Ce produit est conçu pour éliminer 33 % des coûts d'intégration 3 .

pour aider à intégrer les applications, les données, les services infonuagiques et les API. Ce produit est conçu pour éliminer 33 % des coûts d'intégration . Cloud Pak for Automation pour aider à transformer les processus, les décisions et le contenu d'entreprise. Un client dans le secteur bancaire a ainsi pu réduire les processus manuels jusqu'à 80 pour cent 4 .

pour aider à transformer les processus, les décisions et le contenu d'entreprise. Un client dans le secteur bancaire a ainsi pu réduire les processus manuels jusqu'à 80 pour cent . Cloud Pak pour la gestion multinuage pour fournir une visibilité, une gouvernance et une automatisation multinuage. Il a aidé des clients à réduire jusqu'à 75 pour cent les dépenses d'exploitation relatives au soutien d'importants environnements natifs pour le nuage5.

Des clients qui bâtissent l'avenir avec IBM et Red Hat

Dans plusieurs secteurs, les entreprises peuvent s'appuyer sur la plateforme multinuage hybride d'IBM et les logiciels d'IBM compatibles avec Red Hat OpenShift pour aider à transformer leur organisation de l'intérieur et augmenter leur avantage concurrentiel.

Sprint a choisi IBM Cloud Pak for Data afin de mieux comprendre et préparer l'arrivée de technologies réseau, comme la technologie 5G.

«Nous avons utilisé IBM Cloud Pak for Data afin de profiter de Watson Studio et de l'apprentissage machine», a indiqué Michele Gehl, vice-présidente, Applications et opérations à code source ouvert, Sprint. «Avec cette plateforme fondée sur les conteneurs, nous pouvons développer des modèles rapidement pour générer des connaissances à propos des problèmes touchant les clients à partir de divers ensembles de données et répondre de façon adéquate ». Michele Gehl pense que le nouveau Cloud Pak for Data System semble être un excellent moyen d'intégrer rapidement l'IA à l'infrastructure existante.

Société Générale a mis en oeuvre une stratégie multinuage destinée à stimuler l'innovation et à offrir de nouvelles expériences à ses clients.

«Étant une des plus grandes entreprises de services financiers d'Europe, Société Générale cherche toujours à lancer de nouvelles offres avec rapidité et agilité. Au coeur de ces efforts se trouve une stratégie multinuage qui fournit la capacité d'innovation dont nous avons besoin pour que nos capacités techniques et nos priorités d'entreprise demeurent étroitement alignées», a déclaré Carlos Gonçalves, chef mondial de l'information, Société générale. Red Hat a joué un rôle essentiel en nous aidant à exploiter plusieurs nuages de façon transparente et nous avons hâte d'approfondir notre collaboration déjà étroite avec les équipes d'IBM et Red Hat.»

Associated Bank adopte IBM Cloud Pak for Data System en vue d'un déploiement et d'une mise à l'échelle rapides de l'intelligence artificielle. Les premiers projets sur lesquels la banque prévoit de travailler comprennent un nouveau système Customer 360 afin d'améliorer les expériences client et un nouveau tableau de bord des données régi destiné à améliorer les résultats analytiques.

«Un des points forts de la solution Cloud Pak for Data System est la rapidité avec laquelle nous pourrons lancer et faire évoluer notre plateforme d'analytique», a déclaré Steve Lueck, vice-président, Gestion des données, chez Associated Bank, qui est en train de déployer plusieurs nouveaux systèmes. «La pile intégrée contient ce dont nous avons besoin pour améliorer la qualité des données, cataloguer nos actifs de données, permettre la collaboration des données et construire et rendre opérationnelle les sciences des données. Nous sommes capables d'agir rapidement sur le plan de la conception, des tests, de la création et du déploiement de nouveaux modèles et applications analytiques.»

Primerica a collaboré avec IBM dans le but d'optimiser l'expérience client et de moderniser ses charges de travail essentielles.

«En tant qu'un des principaux fournisseurs de services financiers aux familles à revenu moyen en Amérique du Nord, Primerica a entrepris de moderniser ses applications et d'offrir rapidement de nouveaux services avec les innovations auxquelles nos clients s'attendent», a déclaré Barry Pellas, chef de la technologie et vice-président exécutif, Primerica. «La plateforme IBM est un élément clé de notre stratégie de nuage hybride, laquelle nous permet de combiner les nuages publics et privés afin d'offrir rapidement des expériences exceptionnelles tout en préservant la sécurité de nos données.»

Ilmarinen, une compagnie d'assurance installée en Finlande, utilise plusieurs solutions IBM Cloud Paks pour moderniser ses activités et optimiser l'utilisation des données.

«La capacité à exécuter des solutions conteneurisées pour l'entreprise est un élément clé de notre stratégie de modernisation des applications», a déclaré Jani Itkonen, concepteur d'architecte technique en chef chez Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. «Cela nous permet de changer et d'évoluer en fonction des besoins et de demeurer en position de toujours offrir de nouvelles capacités de manière plus rapide et plus sûre.»

Fiducia & GAD IT AG, un fournisseur de services informatiques pour le secteur bancaire, a mis en oeuvre RedHat OpenShift afin de transformer son expérience client.

«Fiducia & GAD IT AG utilise Red Hat OpenShift comme une plateforme de conteneurs de base pour améliorer l'expérience client et transformer certaines parties de son environnement bancaire de base afin de le rendre plus agile et plus centré sur le client», a déclaré Birgit Frohnhoff, chef du service de l'information, Fiducia & GAD IT AG. «Nous sommes ravis d'en savoir plus sur le potentiel d'IBM Cloud Pak for Data afin d'améliorer nos capacités en matière d'analytique, de mégadonnées et d'apprentissage machine.»

Pour en savoir plus au sujet de Hillery Hunter, chef de la technologie IBM Cloud, allez à https://www.ibm.com/blogs/think/2019/08/ibm-software-on-any-cloud/ .

Les développeurs peuvent également en apprendre davantage à http://developer.ibm.com/blogs/redhat-ibm/power-of-choice

À propos d'IBM

Pour en savoir plus à propos d'IBM, visitez le site https://www.ibm.com.

