Les résidents de Wedgeport bénéficieront de systèmes d'assainissement des eaux usées améliorés

WEDGEPORT, NS, le 2 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle?Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans l'infrastructure verte et dans l'infrastructure locale des eaux usées sont essentiels au dynamisme et à la santé des collectivités tout en améliorant la qualité de vie des résidents et en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, Colin Fraser, député de Nova-Ouest, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement, et Danny Muise, conseiller de la municipalité de district d'Argyle ont annoncé qu'un financement serait versé pour installer des systèmes d'assainissement d'eaux usées dans la collectivité de Wedgeport, dans la municipalité de district d'Argyle.

Ce projet permettra d'améliorer les systèmes d'assainissement actuels de Wedgeport, ce qui produira des eaux usées plus saines pour les résidents. Quand ces projets seront complétés, les résidents bénéficieront d'une meilleure qualité d'eau et d'un environnement plus sain.

Le gouvernement du Canada investira 417 144 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Volet Infrastructure verte du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investira 347 585 $ et la municipalité de district d'Argyle, 278 130 $.

Citations

« Nous devons nous assurer que les collectivités de partout au Canada ont des infrastructures modernes afin de bâtir un futur sain et durable. Ces investissements sont essentiels pour faire en sorte que les collectivités de la Nouvelle-Écosse peuvent atteindre leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Les investissements dans l'infrastructure d'assainissement des eaux usées sont essentiels pour faire en sorte que les familles canadiennes ont un accès à des services modernes fiables. Le projet d'assainissement des eaux usées à Wedgeport permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents, de protéger l'environnement, et de préparer la collectivité à une croissance à long terme. »

Colin Fraser, député de Nova-Ouest

« Les infrastructures fiables sont à la base des collectivités solides, durables et viables. Grâce à ce projet, le système d'assainissement des eaux usées de 50 domiciles sera remplacé, et les résidents de Wedgeport auront ainsi les services auxquels ils s'attendent et sur lesquels ils dépendent tous les jours. Il s'agit d'une étape importante pour bâtir un environnement plus fort et sain, ici et en Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Nous sommes ravis que les gouvernements fédéral et provincial appuient cet important projet. Depuis des années, les résidents de Wedgeport souhaitent une meilleure gestion des eaux usées pour la communauté qu'ils aiment. L'annonce d'aujourd'hui fera en sorte que notre collectivité soit forte et en santé et que nous soyons fiers de nous y sentir chez nous. »

Danny Muise, conseiller de la municipalité de district d'Argyle

Les faits en bref

L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute au financement conjoint de 858 014 $ annoncé par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse en 2016 pour améliorer les systèmes de traitement des eaux usées à Wedgeport .

et de la Nouvelle-Écosse en 2016 pour améliorer les systèmes de traitement des eaux usées à . Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 années dans les projets de transport en commun, l'infrastructure verte, l'infrastructure sociale, le commerce et le transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 années dans les projets de transport en commun, l'infrastructure verte, l'infrastructure sociale, le commerce et le transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettront d'appuyer les projets d'infrastructure verte, y compris 5 milliards de dollars disponibles pour faire des investissements par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du Canada , visant assurer une connexion Internet haute vitesse pour tous les Canadiens, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , visant à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans les collectivités rurales partout au pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du , visant assurer une connexion Internet haute vitesse pour tous les Canadiens, et la première Stratégie de développement économique rural du , visant à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans les collectivités rurales partout au pays. La Stratégie de développement économique rural du Canada tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs. Au coeur de la Stratégie de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande, et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande, et des investissements de la Banque de l'infrastructure du . Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'oeuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



l'infrastructure.

