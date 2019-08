/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Vancouver/

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mener des négociations collectives équitables et responsables, et à collaborer de manière respectueuse avec les fonctionnaires fédéraux. Dans le contexte des négociations collectives, il est nécessaire que...

Trop de Nunavummiut ont de la difficulté à trouver un logement sûr et abordable. La population du Nunavut est la plus jeune du Canada et affiche le taux de croissance le plus rapide au pays. Le territoire fait face à une crise du logement où les...