Manque de personnel dans les hôpitaux en Gaspésie : Une situation très inquiétante selon la FSQ-CSQ

MONTRÉAL, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - Suite au transfert d'une Gaspésienne se retrouvant dans l'obligation d'accoucher au Nouveau-Brunswick, de nouvelles découvertures de service s'ajoutent, ce qui illustre bien l'impact de la situation qui prévaut en Gaspésie. La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) demande à la ministre de la Santé et des Services sociaux de prendre les moyens nécessaires pour y remédier d'urgence.

« L'Hôpital de Maria dessert toute la population de la Baie?des?Chaleurs. Pendant le weekend prochain, une seule infirmière gèrera tout le département d'obstétrique avec le soutien de quelques sages?femmes. S'ajoute à cela la fermeture des soins néonataux. De plus, nous venons d'apprendre que le service d'obstétrique de l'Hôpital de Gaspé fermera pendant cinq nuits. Les patientes seront dirigées vers l'Hôpital de Chandler. L'offre de service de santé à la population est fragilisée à un niveau critique. Il est nécessaire qu'une enquête soit réalisée auprès du CISSS rapidement et qu'une vision à long terme soit développée afin d'offrir des services de qualité à la population » a déclaré Pier?Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est?du?Québec.

« La direction générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a trop longtemps joué avec le feu; elle se retrouve aujourd'hui devant le fait accompli. L'employeur a trop attendu avant de réagir et le personnel est à bout de souffle. Malgré les alertes des syndicats et les cris du coeur des infirmières, les signaux ont été ignorés » ajoute Claire Montour, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ).

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil du SIIIEQ-CSQ

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) représente 1050 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes réparties sur le territoire de la Gaspésie.

