Le gouvernement du Canada verse 1,8 million de dollars à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs





CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 2 août 2019 /CNW/ - Les armes à feu et la violence des gangs menacent de nombreuses collectivités partout Canada, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes et dans les régions rurales et éloignées. Même si les causes profondes peuvent être influencées par des facteurs locaux, le résultat est le même : les collectivités se sentent moins en sécurité et les jeunes peuvent être entraînés dans une vie de criminalité et de violence. Pour cette raison, le gouvernement du Canada passe à l'action en versant des investissements importants dans l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, a annoncé le financement de plus de 1,8 million de dollars sur deux ans pour soutenir le Fonds d'action de la lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs - Terre-Neuve-et-Labrador.

Terre?Neuve?et?Labrador intégrera une approche collaborative et holistique pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs en soutenant les services policiers et les poursuites criminelles; en facilitant de nouveaux partenariats avec des organisations communautaires et en offrant du perfectionnement professionnel et de la formation supplémentaires au personnel des services policiers. Ces travaux permettront également de renforcer les capacités au sein des collectivités et d'élaborer des initiatives éclairées pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Citations

« Les effets de la violence liée aux armes à feu et aux gangs se font ressentir dans tout le Canada, dans les grandes comme dans les petites collectivités. Le fait de fournir ce financement à Terre?Neuve?et?Labrador donne à la province la capacité d'élaborer des stratégies pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs qui sont fondées sur les besoins des collectivités locales, de leurs jeunes et des services policiers locaux. Nous voulons donner aux jeunes canadiens les moyens d'éviter les gangs et la chance d'avoir un avenir solide. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« La sécurité et le bien?être des habitants de Terre?Neuve?et?Labrador sont extrêmement importants et nous continuons de travailler pour nous assurer que cette province est un endroit sécuritaire pour vivre et élever une famille. La lutte contre le crime organisé et les crimes graves est une priorité continue pour nos services de police et cette entente permettra aux agents mieux de cibler les délinquants. Ce financement nous permettra également de concentrer nos efforts sur la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs en nous mettant l'accent sur les causes profondes. »

- L'honorable Andrew Parsons, ministre de la Justice et de la Sécurité publique

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Du montant total de 327,6 millions de dollars, une somme de 214 millions de dollars sera mise à la disposition des provinces et des territoires par l'intermédiaire du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Au cours de la période entière de cinq ans, le Manitoba recevra un total de 13 millions de dollars.

recevra un total de 13 millions de dollars. Dans le cadre de son engagement de financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les quatre prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 2 août 2019 à 08:43 et diffusé par :