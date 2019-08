Dorel enregistre un chiffre d'affaires solide au deuxième trimestre





Progression du chiffre d'affaires et du profit opérationnel de la division Dorel Sports, stimulée par un 5 e trimestre consécutif de croissance de l'unité d'exploitation CSG

Croissance marquée du chiffre d'affaires de la division Dorel Maison d'un exercice sur l'autre

Hausse de 5,6 % du chiffre d'affaires sur une base comparable de la division Dorel Produits de puériculture

MONTRÉAL, 02 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre et de la période de six mois clos le 30 juin 2019. Le chiffre d'affaires a atteint 670,0 millions de dollars US au deuxième trimestre, en hausse de 7,5 % par rapport à celui de 623,2 millions de dollars US réalisé lors de la même période un an plus tôt. Le bénéfice net déclaré s'est élevé à 2,8 millions de dollars US, soit 0,09 $ US par action après dilution, comparativement à une perte nette déclarée de 14,8 millions de dollars US, ou 0,46 $ US par action après dilution, l'an dernier. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 6,3 millions de dollars US, soit 0,19 $ US par action après dilution, comparativement à 12,7 millions de dollars US, ou 0,39 $ US par action après dilution, en 2018.



Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,30 milliard de dollars US, en hausse de 2,4 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars US réalisé douze mois plus tôt. La perte nette déclarée s'est élevée à 5,5 millions de dollars US, soit 0,17 $ US par action après dilution, comparativement à 10,0 millions de dollars US, ou 0,31 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net ajusté s'établit à 12,1 millions de dollars US, soit 0,37 $ US par action après dilution, pour la première moitié de l'exercice, comparativement à 18,2 millions de dollars US, ou 0,56 $ US par action après dilution, un an plus tôt. Les résultats du précédent exercice incluaient une perte de valeur sur les créances clients de 9,4 millions de dollars US après impôt liée à la liquidation de Toys"R"Us aux États-Unis comptabilisée au premier trimestre. Si l'on exclut cet impact, le bénéfice net ajusté pour les six premiers mois de l'exercice 2018 s'établit à 27,6 millions de dollars US, soit 0,85 $ US par action après dilution.



«?Nous sommes encouragés du fait que toutes nos divisions, sans exception, ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires. L'imposition de tarifs douaniers américains sur les biens importés de Chine et son impact sur les prix de vente au détail ont causé de l'incertitude qui a pesé sur les décisions d'achat des consommateurs, tout comme sur la chaîne d'approvisionnement et les processus de planification des stocks. Les conditions chaotiques sur le marché ont exercé une pression sur les marges, en particulier à la division Dorel Maison ainsi que dans le réseau des grands détaillants à la division Dorel Sports. Malgré cela, la division Dorel Maison a fait un travail exceptionnel au chapitre de la croissance de son chiffre d'affaires et se concentre actuellement sur l'amélioration des stocks et des marges. Des lancements de nouveaux produits à la division Dorel Sports ont produit d'excellents résultats et nous envisageons la suite des choses avec optimisme, notamment en raison du succès soutenu que remporte l'unité d'exploitation Cycling Sports Group (CSG). La division Dorel Produits de puériculture a mieux fait que l'an dernier et des progrès ont été réalisés en Europe, mais les efforts se poursuivent afin de réduire les coûts et faire en sorte que la division retrouve un niveau de rentabilité adéquat?», a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Société présente de l'information financière ajustée qui exclut la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, parce qu'elle estime que l'exclusion de ces éléments permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période à l'autre. Ces éléments annoncés sont présentés en détail dans les tableaux joints au présent communiqué. Le présent communiqué comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.

Sommaire de l'information financière (non audité) Deuxièmes trimestres clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2019 2018 (1) Variation $ $ % Total des produits 669 982 623 244 7,5% Bénéfice (perte) net(te) 2 796 (14 768) 118,9% Par action ? De base 0,09 (0,46) 119,6% Par action ? Dilué(e) 0,09 (0,46) 119,6% Bénéfice net ajusté 6 317 12 656 (50,1%) Par action ? De base 0,19 0,39 (51,3%) Par action ? Dilué 0,19 0,39 (51,3%) Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 443 758 32 438 446 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 798 069 32 438 446 Sommaire de l'information financière (non audité) Six mois clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2019 2018 (1) Variation $ $ % Total des produits 1 295 542 1 265 530 2,4% Perte nette (5 477) (10 039) 45,4% Par action ? De base (0,17) (0,31) 45,2% Par action ? Diluée (0,17) (0,31) 45,2% Bénéfice net ajusté 12 108 18 198 (33,5%) Par action ? De base 0,37 0,56 (33,9%) Par action ? Dilué 0,37 0,56 (33,9%) Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 441 549 32 438 446 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 441 549 32 438 446 (1) La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Dorel Maison



Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité) 2019 2018 (1) Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 207 448 181 296 14,4% Profit brut 29 552 14,2% 30 552 16,9% (3,3%) Profit opérationnel 14 071 6,8% 16 906 9,3% (16,8%) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2019 2018 (1) Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 418 212 373 558 12,0% Profit brut 59 193 14,2% 64 545 17,3% (8,3%) Profit opérationnel 28 524 6,8% 33 173 8,9% (14,0%) (1) La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Le chiffre d'affaires de la division Dorel Maison a atteint un niveau record au deuxième trimestre, enregistrant une progression de 26,2 millions de dollars US, soit 14,4 %, pour s'établir à 207,4 millions de dollars US. Si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change d'un exercice sur l'autre, le chiffre d'affaires a augmenté de 14,6 % sur une base comparable. Si l'on exclut les hausses des prix de vente rendues nécessaires en raison de l'imposition de nouveaux tarifs douaniers américains, la progression s'établit à 11,9 % sur une base comparable. Les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont augmenté de 25,5 %, ce qui représente 60 % des ventes totales de la division, comparativement à 56 % lors du précédent exercice. La croissance du chiffre d'affaires de la division Dorel Maison est d'autant plus notable du fait que même les ventes réalisées auprès des détaillants traditionnels ont augmenté et ont enregistré une progression de 5,7 millions de dollars US par rapport à l'an dernier. Les ventes de produits de marques CosmoLiving et Novogratz ont aussi poursuivi leur croissance. Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 44,7 millions de dollars US, soit 12,0 %, pour atteindre 418,2 millions de dollars US.



Le profit brut s'est établi à 14,2 % au deuxième trimestre, en baisse de 270 points de base par rapport au précédent exercice. L'impact négatif des nouveaux tarifs douaniers américains sur les marges brutes au premier trimestre a persisté au deuxième trimestre en raison d'une hausse des coûts d'entreposage découlant des niveaux plus élevés des stocks, d'une composition de ventes moins rentable au niveau des catégories de produits et des gammes de prix, ainsi que d'une hausse des frais promotionnels visant à stimuler la croissance du chiffre d'affaires. Les stocks ont atteint des sommets records en prévision de fortes ventes pour le retour en classe au troisième trimestre et, exprimés en dollars, sont plus élevés en raison des coûts plus élevés suite à l'augmentation des tarifs douaniers. Un plan a été mis en oeuvre dans le but d'accroître les marges et de réduire les stocks d'ici la fin de l'exercice et d'éliminer les coûts excédentaires d'entreposage. Le profit opérationnel a diminué de 2,8 millions de dollars US, soit 16,8 %, pour s'établir à 14,1 millions de dollars US. Pour les six premiers mois de l'exercice, le profit opérationnel a reculé de 4,6 millions de dollars US, soit 14,0 %, pour s'établir à 28,5 millions de dollars US. Le profit opérationnel au premier trimestre de l'exercice 2018 incluait une perte de valeur de 2,1 millions de dollars US sur les créances clients de Toys"R"Us.

Dorel Produits de puériculture

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité) 2019 2018 (1) Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 221 505 217 435 1,9% Profit brut 58 086 26,2% 56 002 25,8% 3,7% Profit (perte) opérationnel(le) 2 350 1,1% (22 425) (10,3%) 110,5% Profit brut ajusté 59 043 26,7% 56 089 25,8% 5,3% Profit opérationnel ajusté 6 596 3,0% 3 610 1,7% 82,7% Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2019 2018 (1) Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 451 757 460 772 (2,0%) Profit brut 119 219 26,4% 124 889 27,1% (4,5%) Perte opérationnelle (4 758) (1,1%) (19 792) (4,3%) 76,0% Profit brut ajusté 120 607 26,7% 124 976 27,1% (3,5%) Profit opérationnel ajusté 13 885 3,1% 7 335 1,6% 89,3% (1) La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Le chiffre d'affaires de la division a augmenté de 4,1 millions de dollars US, soit 1,9 %, au deuxième trimestre pour atteindre 221,5 millions de dollars US. La croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable s'est élevée à 5,6 % et c'est l'Europe qui a le plus contribué à cette progression. La croissance des ventes sur une base comparable est aussi observée en Amérique du Nord, au Brésil et au Chili, où les ventes des magasins comparables ont rebondi après une année 2018 difficile et ont enregistré des hausses vers le bas d'une fourchette à deux chiffres. Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a reculé de 9,0 millions de dollars US, soit 2,0 %, pour s'établir à 451,8 millions de dollars US, tandis que sur une base comparable, le chiffre d'affaires a progressé de 2,5 %.



Les initiatives de recherche et développement ont donné lieu au lancement de plusieurs nouveaux produits tout au long du trimestre dans diverses catégories. Le lancement de certains produits a été devancé de plusieurs mois grâce à l'amélioration continue des délais de mise en marché. D'importants lancements de nouveaux produits sont prévus durant la seconde moitié de l'exercice, y compris certains dans la catégorie en croissance des sièges d'auto multi-âges en Europe.

Le profit opérationnel s'est élevé à 2,4 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle de 22,4 millions de dollars US l'an dernier. Si l'on exclut la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté s'est établi à 6,6 millions de dollars US, contre 3,6 millions de dollars US en 2018. Plusieurs unités d'exploitation ont contribué à cette amélioration, comme en témoignent les progrès réalisés au Chili, l'amélioration observée en Europe et l'accroissement des expéditions de produits fabriqués à l'usine de Chine à des clients de Dorel aux États-Unis, qui ont tous grandement contribué à l'amélioration des résultats. L'appréciation du dollar US par rapport à la quasi-totalité des devises a eu pour effet de réduire les résultats dans certains marchés, mais pour l'ensemble de la division, l'impact a été neutre du fait que la dépréciation de la devise chinoise a contrebalancé ces impacts négatifs. Pour la période de six mois, la perte opérationnelle s'élève à 4,8 millions de dollars US, contre 19,8 millions de dollars US lors du précédent exercice. Si l'on exclut la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté s'est établi à 13,9 millions de dollars US, comparativement à 7,3 millions de dollars US en 2018. Le profit opérationnel au premier trimestre de l'exercice 2018 incluait une perte de valeur de 3,8 millions de dollars US sur les créances clients de Toys"R"Us.

Le programme de restructuration entrepris à la division Dorel Produits de puériculture lors du dernier trimestre se poursuit et les attentes demeurent conformes aux estimations antérieures. Les coûts totaux associés à ces efforts qui couvrent l'ensemble de la division restent estimés à un montant de l'ordre de 25,0 à 30,0 millions de dollars US, dont la majeure partie devrait être engagée cette année et l'an prochain. Un montant de 4,2 millions de dollars US a été comptabilisé au deuxième trimestre, tandis que depuis le début de l'exercice, les coûts comptabilisés s'élèvent à 18,3 millions de dollars US. Le programme de restructuration devrait permettre de réaliser des économies annualisées de l'ordre de 12,0 millions de dollars US à 15,0 millions de dollars US une fois qu'il sera complété, dont une tranche d'environ 5,0 millions de dollars US sera réalisée cette année.

Dorel Sports

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité) 2019 2018 (1) Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 241 029 224 513 7,4% Profit brut 49 771 20,6% 47 789 21,3% 4,1% Profit (perte) opérationnel(le) 10 095 4,2% (3 282) (1,5%) 407,6% Profit brut ajusté 49 771 20,6% 49 373 22,0% 0,8% Profit opérationnel ajusté 10 095 4,2% 7 955 3,5% 26,9% Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2019 2018 (1) Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 425 573 431 200 (1,3%) Profit brut 89 030 20,9% 93 477 21,7% (4,8%) Profit (perte) opérationnel(le) 14 596 3,4% (4 056) (0,9%) 459,9% Profit brut ajusté 89 030 20,9% 95 061 22,0% (6,3%) Profit opérationnel ajusté 14 596 3,4% 7 181 1,7% 103,3% (1) La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.



Les résultats du deuxième trimestre témoignent du succès remporté par les lancements de nouveaux modèles de bicyclettes et de la vigueur soutenue des unités d'exploitation CSG et Caloi. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16,5 millions de dollars US, soit 7,4 %, pour atteindre 241,0 millions de dollars US. Si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change d'un exercice sur l'autre ainsi que la cession des activités liées aux vêtements de performance l'an dernier, le chiffre d'affaires a progressé de 11,1 % sur une base comparable. Pour la période de six mois, le chiffre d'affaires a reculé de 5,6 millions de dollars US, soit 1,3 %, pour s'établir à 425,6 millions de dollars US, en raison de la faiblesse au premier trimestre du niveau d'activité commerciale dans le réseau des grands détaillants à l'unité d'exploitation Pacific Cycle.

L'unité d'exploitation CSG a affiché une croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable vers le haut d'une fourchette à un chiffre et continue à remporter du succès en Europe grâce à la catégorie des vélos électriques qui comprend notamment les nouveaux modèles Tesoro Neo X et Synapse Neo. Le réseau des détaillants de bicyclettes indépendants (DBI) aux États-Unis a enregistré une forte croissance grâce aux lancements de produits de marque Cannondale, comme les modèles Treadwell, Topstone et EVO. Le lancement des vélos de l'année-modèle 2020 a été effectué plus tôt que lors des précédents exercices et a reçu des éloges de la part des médias spécialisés tout comme des cyclistes. L'unité d'exploitation Caloi a connu un bon trimestre avec une croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable vers le bas d'une fourchette à deux chiffres grâce au succès des ventes réalisées auprès du programme de vélos en libre-service du Brésil et à une composition des ventes plus avantageuse attribuable à la croissance des ventes de produits de marque Cannondale. L'unité d'exploitation Pacific Cycle a renversé le recul des ventes observé au premier trimestre et a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires grâce à une forte reprise des ventes aussi bien auprès des détaillants traditionnels que des détaillants en ligne.

Le profit opérationnel déclaré et ajusté s'est chiffré à 10,1 millions de dollars US au deuxième trimestre, comparativement à une perte opérationnelle de 3,3 millions de dollars US et un profit opérationnel ajusté de 8,0 millions de dollars US, si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts, lors du précédent exercice. L'unité d'exploitation CSG a enregistré une forte croissance de son profit opérationnel ajusté grâce au succès remporté par ses nombreux lancements de nouveaux produits. Cette croissance a été contrebalancée par un recul du profit opérationnel ajusté à l'unité d'exploitation Pacific Cycle, attribuable principalement aux répercussions négatives des tarifs douaniers américains sur les produits importés de la Chine. Pour les six premiers mois de l'exercice, le profit opérationnel déclaré et ajusté s'est établi à 14,6 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle de 4,1 millions de dollars US et un profit opérationnel ajusté de 7,2 millions de dollars US, si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2018 comprenaient la comptabilisation d'une perte de valeur de 6,6 millions de dollars US sur les créances clients de Toys"R"Us.

Autres

Pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 30 juin 2019, les taux d'imposition effectifs de la Société se sont élevés respectivement à 63,7 % et 317,4 %, comparativement à 35,9 % et 44,1 % pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Si l'on exclut l'impôt sur la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que sur les frais de restructuration et autres coûts, les taux d'imposition ajustés de la Société au deuxième trimestre et pour les six premiers mois de l'exercice se sont établis respectivement à 47,1 % et 42,8 % en 2019, contre 11,0 % et 10,8 %, respectivement, en 2018. Du fait des importantes pertes de valeur comptabilisées au quatrième trimestre de 2018, la Société n'a pas pu comptabiliser certaines économies fiscales liées à des pertes fiscales et des différences temporaires. Cette situation a engendré une hausse des taux d'imposition effectifs déclarés pour les deux périodes, comparativement à l'exercice précédent. Le reste de l'augmentation du taux d'imposition effectif déclaré et du taux d'imposition effectif ajusté est attribuable à l'évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société. La Société s'attend à ce que son taux d'imposition annuel ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situe dans une fourchette de 30 % à 35 %.

Les frais financiers ont augmenté de 4,7 millions de dollars US pour atteindre 12,7 millions de dollars US au deuxième trimestre, tandis que depuis le début de l'exercice, ces frais ont enregistré une hausse de 7,3 millions de dollars US pour s'établir à 23,1 millions de dollars US. Cette augmentation est principalement attribuable à la charge d'intérêts sur les obligations locatives à la suite de l'adoption d'IFRS 16, pour laquelle les chiffres correspondants du précédent exercice n'ont pas été retraités. En outre, l'augmentation observée en 2019 s'explique par une hausse des emprunts moyens et une hausse des taux d'intérêt moyens sur le marché, de même qu'une perte de 0,7 million de dollars US comptabilisée au deuxième trimestre découlant du rachat anticipé des débentures convertibles de Dorel.

Les niveaux des stocks ont atteint un sommet record au deuxième trimestre. Cette situation est attribuable à une quantité plus élevée de marchandises en main visant à répondre à l'accroissement anticipé des ventes, jumelée à une hausse du coût des stocks estimée à 20 millions de dollars US en raison de l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires durant le trimestre. Plusieurs initiatives sont en cours dans le but de réduire les stocks à des niveaux plus acceptables avec l'objectif d'une réduction de 50 millions de dollars US d'ici la fin de l'exercice.

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration de Dorel a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ US par action sur les actions à droit de vote plural de catégorie «?A?», les actions à droit de vote subalterne de catégorie «?B?», les unités d'actions différées, les droits à la valeur d'actions incessibles réglés en espèces et les droits différés à la valeur des actions réglés en espèces en circulation de la Société. Le dividende sera payable le 2 octobre 2019 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 30 août 2019.

Perspectives

«?La croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable enregistrée durant la première moitié de l'exercice devrait se poursuivre dans la seconde moitié de l'année et nos trois divisions devraient afficher des progressions par rapport au précédent exercice. La division Dorel Maison est en voie d'améliorer ses marges brutes. Cette amélioration, jumelée à un accroissement des ventes, devrait entraîner une hausse du profit opérationnel ajusté dans la seconde moitié de l'exercice. Les progrès soutenus enregistrés par la division Dorel Produits de puériculture devraient se poursuivre tout au long de l'exercice et devraient donner lieu à une amélioration du profit opérationnel ajusté de la division par rapport au précédent exercice grâce à l'apport de l'ensemble de ses principales unités d'exploitation. La division Dorel Sports, dont l'unité d'exploitation CSG génère un chiffre d'affaires et des résultats robustes, devrait continuer d'accroître ses ventes et son profit opérationnel ajusté dans la seconde moitié de l'exercice. La gestion des stocks sera l'une des grandes priorités au cours du reste de l'exercice avec un objectif de réduction d'au moins 50 millions de dollars US d'ici la fin de l'année?», a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

«?Le principal facteur de risque demeure l'impact des tarifs douaniers américains sur certains biens fabriqués en Chine. Cela pourrait avoir des répercussions sur la demande des consommateurs, sur le comportement d'achat de nos clients du secteur de la vente au détail et sur l'économie de façon générale. Le renforcement du dollar US demeure également un facteur de risque pour les divisions Dorel Produits de puériculture et Dorel Sports. Nous gérons avec diligence ces défis », a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 2 août 2019 à 11 h 30, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com . Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 5679257 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 14 h 30, le vendredi 2 août 2019 jusqu'à 23 h 59 le vendredi 9 août 2019.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés complets au 30 juin 2019 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com , et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l'innovation et la qualité de ses produits ainsi qu'à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 9 200 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des «?énoncés prospectifs?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se matérialisera ou, s'il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre le contexte d'exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu'il pourrait ne pas être opportun d'utiliser ces énoncés prospectifs à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d'approvisionnement; les fluctuations des devises étrangères; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d'un petit nombre de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l'interprétation ou l'application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements apportés dans l'environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect des clauses restrictives, ainsi que les coûts des emprunts relatifs; les défaillances liées aux systèmes de technologie de l'information; des changements survenus aux hypothèses servant à l'évaluation du goodwill et d'autres actifs incorporels, ainsi qu'une future diminution de la capitalisation boursière de la Société; et il n'y a aucune certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse en lien avec l'information financière prévue pour l'exercice 2019 ne tiennent pas compte de l'incidence de l'adoption d'IFRS 16, Contrats de location, le 31 décembre 2018.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d'avoir des répercussions. D'autres risques et incertitudes dont Dorel n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Mesures financières non conformes aux PCGR

En raison de la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que des frais de restructuration et autres coûts engagés en 2019 et 2018, la Société inclut dans le présent communiqué des mesures financières non conformes aux PCGR, à savoir le «?coût des produits vendus ajusté?», le «?profit brut ajusté?», le «?profit opérationnel ajusté?», le «?bénéfice avant impôts sur le résultat ajusté?», la «?charge d'impôts sur le résultat ajusté?», le «?taux d'imposition ajusté?», le «?bénéfice net ajusté?» et le «?bénéfice par action ajusté de base et dilué?». La Société estime que cette information permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.

(Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action)





Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Deuxièmes trimestres clos les 30 juin 2019 2018(1) % des Frais de restructuration % des % des Perte de valeur des immobilisations incorporelles, frais de restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 669 982 100,0 - 669 982 100,0 623 244 100,0 - 623 244 100,0 Coût des produits vendus 532 573 79,5 (957) 531 616 79,3 488 901 78,4 (1 671) 487 230 78,2 PROFIT BRUT 137 409 20,5 957 138 366 20,7 134 343 21,6 1 671 136 014 21,8 Frais de vente 56 197 8,4 - 56 197 8,4 58 825 9,4 - 58 825 9,4 Frais généraux et administratifs 47 452 7,1 - 47 452 7,1 46 190 7,4 - 46 190 7,4 Frais de recherche et de développement 9 576 1,4 - 9 576 1,4 8 637 1,4 - 8 637 1,4 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 456 0,1 - 456 0,1 132 - - 132 - Frais de restructuration et autres coûts 3 289 0,4 (3 289) - - 11 408 1,8 (11 408) - - Perte de valeur des immobilisations incorporelles - - - - - 24 193 4,0 (24 193) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 20 439 3,1 4 246 24 685 3,7 (15 042) (2,4) 37 272 22 230 3,6 Frais financiers 12 733 1,9 - 12 733 1,9 8 009 1,3 - 8 009 1,3 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 7 706 1,2 4 246 11 952 1,8 (23 051) (3,7) 37 272 14 221 2,3 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 4 910 0,8 725 5 635 0,9 (8 283) (1,3) 9 848 1 565 0,3 Taux d'imposition 63,7% 47,1% 35,9% 11,0% BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) 2 796 0,4 3 521 6 317 0,9 (14 768) (2,4) 27 424 12 656 2,0 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base 0,09 0,10 0,19 (0,46) 0,85 0,39 Dilué(e) 0,09 0,10 0,19 (0,46) 0,85 0,39 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 443 758 32 443 758 32 438 446 32 438 446 Dilué - moyenne pondérée 32 798 069 32 798 069 32 438 446 32 721 216 (1) La société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.







Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Six mois clos les 30 juin 2019 2018(1) Frais de Perte de valeur des immobilisations incorporelles, frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 1 295 542 100,0 - 1 295 542 100,0 1 265 530 100,0 - 1 265 530 100,0 Coût des produits vendus 1 028 100 79,4 (1 388) 1 026 712 79,2 982 619 77,6 (1 671) 980 948 77,5 PROFIT BRUT 267 442 20,6 1 388 268 830 20,8 282 911 22,4 1 671 284 582 22,5 Frais de vente 108 911 8,4 - 108 911 8,4 117 788 9,3 - 117 788 9,3 Frais généraux et administratifs 96 088 7,5 - 96 088 7,5 99 410 7,9 - 99 410 7,9 Frais de recherche et de développement 19 149 1,5 - 19 149 1,5 18 061 1,4 - 18 061 1,4 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 452 - - 452 - 13 161 1,0 - 13 161 1,0 Frais de restructuration et autres coûts 17 255 1,2 (17 255) - - 12 500 1,0 (12 500) - - Perte de valeur des immobilisations incorporelles - - - - - 24 193 2,0 (24 193) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 25 587 2,0 18 643 44 230 3,4 (2 202) (0,2) 38 364 36 162 2,9 Frais financiers 23 068 1,8 - 23 068 1,8 15 770 1,2 - 15 770 1,2 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 2 519 0,2 18 643 21 162 1,6 (17 972) (1,4) 38 364 20 392 1,7 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 7 996 0,6 1 058 9 054 0,7 (7 933) (0,6) 10 127 2 194 0,3 Taux d'imposition 317,4% 42,8% 44,1% 10,8% BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) (5 477) (0,4) 17 585 12 108 0,9 (10 039) (0,8) 28 237 18 198 1,4 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (0,17) 0,54 0,37 (0,31) 0,87 0,56 Dilué(e) (0,17) 0,54 0,37 (0,31) 0,87 0,56 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 441 549 32 441 549 32 438 446 32 438 446 Dilué - moyenne pondérée 32 441 549 32 793 698 32 438 446 32 706 551 (1) La société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.





Dorel Produits de puériculture Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Deuxièmes trimestres clos les 30 juin 2019 2018(1) Frais de Perte de valeur des immobilisations incorporelles, frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 221 505 100,0 - 221 505 100,0 217 435 100,0 - 217 435 100,0 Coût des produits vendus 163 419 73,8 (957) 162 462 73,3 161 433 74,2 (87) 161 346 74,2 PROFIT BRUT 58 086 26,2 957 59 043 26,7 56 002 25,8 87 56 089 25,8 Frais de vente 27 377 12,4 - 27 377 12,4 28 606 13,2 - 28 606 13,2 Frais généraux et administratifs 18 032 8,1 - 18 032 8,1 17 902 8,1 - 17 902 8,1 Frais de recherche et de développement 6 825 3,1 - 6 825 3,1 6 233 2,9 - 6 233 2,9 Perte (reprise) de valeur sur les créances clients et autres créances 213 0,1 - 213 0,1 (262) (0,1) - (262) (0,1) Frais de restructuration et autres coûts 3 289 1,4 (3 289) - - 1 755 0,8 (1 755) - - Perte de valeur des immobilisations incorporelles - - - - - 24 193 11,2 (24 193) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 2 350 1,1 4 246 6 596 3,0 (22 425) (10,3) 26 035 3 610 1,7





Six mois clos les 30 juin 2019 2018(1) Frais de Perte de valeur des immobilisations incorporelles, frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 451 757 100,0 - 451 757 100,0 460 772 100,0 - 460 772 100,0 Coût des produits vendus 332 538 73,6 (1 388) 331 150 73,3 335 883 72,9 (87) 335 796 72,9 PROFIT BRUT 119 219 26,4 1 388 120 607 26,7 124 889 27,1 87 124 976 27,1 Frais de vente 54 287 12,0 - 54 287 12,0 59 380 12,9 - 59 380 12,9 Frais généraux et administratifs 38 004 8,4 - 38 004 8,4 41 357 9,0 - 41 357 9,0 Frais de recherche et de développement 14 008 3,1 - 14 008 3,1 13 121 2,8 - 13 121 2,8 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 423 0,1 - 423 0,1 3 783 0,8 - 3 783 0,8 Frais de restructuration et autres coûts 17 255 3,9 (17 255) - - 2 847 0,6 (2 847) - - Perte de valeur des immobilisations incorporelles - - - - - 24 193 5,3 (24 193) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (4 758) (1,1) 18 643 13 885 3,1 (19 792) (4,3) 27 127 7 335 1,6 (1) La société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.





Dorel Sports Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Deuxièmes trimestres clos les 30 juin 2019 2018(1) Frais de Frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 241 029 100,0 - 241 029 100,0 224 513 100,0 - 224 513 100,0 Coût des produits vendus 191 258 79,4 - 191 258 79,4 176 724 78,7 (1 584) 175 140 78,0 PROFIT BRUT 49 771 20,6 - 49 771 20,6 47 789 21,3 1 584 49 373 22,0 Frais de vente 21 832 9,0 - 21 832 9,0 23 397 10,4 - 23 397 10,4 Frais généraux et administratifs 16 135 6,7 - 16 135 6,7 16 302 7,3 - 16 302 7,3 Frais de recherche et de développement 1 477 0,6 - 1 477 0,6 1 358 0,6 - 1 358 0,6 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 232 0,1 - 232 0,1 361 0,2 - 361 0,2 Frais de restructuration et autres coûts - - - - - 9 653 4,3 (9 653) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 10 095 4,2 - 10 095 4,2 (3 282) (1,5) 11 237 7 955 3,5





Six mois clos les 30 juin

2019 2018(1) Frais de Frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 425 573 100,0 - 425 573 100,0 431 200 100,0 - 431 200 100,0 Coût des produits vendus 336 543 79,1 - 336 543 79,1 337 723 78,3 (1 584) 336 139 78,0 PROFIT BRUT 89 030 20,9 - 89 030 20,9 93 477 21,7 1 584 95 061 22,0 Frais de vente 41 187 9,7 - 41 187 9,7 45 086 10,4 - 45 086 10,4 Frais généraux et administratifs 30 670 7,2 - 30 670 7,2 32 661 7,5 - 32 661 7,5 Frais de recherche et de développement 2 699 0,6 - 2 699 0,6 2 807 0,7 - 2 807 0,7 Perte (reprise) de valeur sur les créances clients et autres créances (122) - - (122) - 7 326 1,7 - 7 326 1,7 Frais de restructuration et autres coûts - - - - - 9 653 2,3 (9 653) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 14 596 3,4 - 14 596 3,4 (4 056) (0,9) 11 237 7 181 1,7 (1) La société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.



