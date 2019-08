Tigre Géant rugit pour vous à LaSalle, au Québec!





Du plaisir et des économies pour toute la famille; venez célébrer!

OTTAWA, le 2 août 2019 /CNW/ - Ce samedi 3 août, Tigre Géant célébrera l'inauguration officielle de son nouveau magasin situé à LaSalle, au Québec.

Situé au 6877 boulevard Newman, local 2900, le nouveau magasin Tigre Géant occupera une superficie totale de 18?484 pi2. Vous y trouverez des articles pour la maison, des articles de mode pour toute la famille, des produits d'épicerie de marque ainsi que les essentiels du quotidien offerts à prix abordables. Grâce à ses prix réduits, à ses circulaires et à sa garantie des prix égaux, Tigre Géant s'engage à faire économiser temps et argent aux Canadiens. Pour vous. À meilleur prix. Chaque jour!

De nombreuses activités gratuites attendent les clients de tous âges : séances de maquillage, remise de cadeaux promotionnels et de cartes-cadeaux, sans oublier la visite de Friendly, le tigre géant. Une dégustation de produits de la marque Giant Value est également au programme. Venez les essayer!

En tant que fier détaillant au sein de la communauté, Giant Tiger Stores Limited, ainsi que le propriétaire du magasin, Hisham Ibrahim, remettront un don pour soutenir la société Saint-Vincent-de-Paul. Un barbecue-bénéfice sera aussi organisé au profit de l'organisme Toujours Ensemble.

ÉVÉNEMENT : Inauguration officielle du magasin Tigre Géant de LaSalle

LIEU : 6877, boulevard Newman, local 2900

QUAND : Samedi 3 août 2019

7 h 30 : Discours et coupe du ruban

8 h : Ouverture officielle du magasin Tigre Géant de LaSalle

10 h à 15 h : Barbecue-bénéfice au profit de Toujours Ensemble

10 h à 14 h : Dégustation de produits Giant Value



À propos du nouveau magasin Tigre Géant de LaSalle

18?484 pieds carrés

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h, et samedi et dimanche, de 8 h à 17 h

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix et nous offrons à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant, le secret le mieux gardé au Canada, compte aujourd'hui plus de 250 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 8 500 employés. De plus, les clients peuvent aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable; il contribue à rapprocher les communautés. #PourVousÀmeilleurPrix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

