La CIIE deuxième édition : l'inscription des visiteurs professionnels commence

SHANGHAI, 2 août 2019 /CNW/ - La deuxième Expo internationale de l'importation de Chine (China International Import Expo, CIIE) est maintenant ouverte à l'inscription des visiteurs professionnels, d'ici et d'ailleurs, de Chine et de l'étranger, et ils peuvent le faire sur le site officiel jusqu'au 30 septembre.

Lien d'inscription : https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

Guide d'inscription : http://youtu.be/g6aruvCkshc

La CIIE, deuxième édition, qui se tiendra à Shanghai en novembre, se déclinera en sept espaces d'exposition : commerce des services, automobile, équipement, vie scientifique et technique, modes de vie, équipement médical et produits de soins de santé, produits alimentaires et agricoles.

Pour les entreprises et les commerçants, la surface d'exposition prévue à la deuxième CIIE s'étendra sur 300 000 mètres carrés, soit une surface plus grande que celle de la première édition.

De même, il y aura une zone d'exposition de biens de consommation haut de gamme, notamment des produits en rapport avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les soins avancés des personnes âgées, mettant ainsi en évidence la croissance économique de la Chine et la trajectoire ascendante de sa consommation.

Dans l'intérêt du salon, et par souci de définition, les visiteurs professionnels sont des acheteurs, des initiés de l'industrie et des experts issus du monde de l'entreprise, d'organes gouvernementaux, d'institutions publiques et d'organisations sociales.

Pour simplifier au maximum les formalités d'inscription à l'endroit des visiteurs professionnels, les organisateurs du salon ont pris les trois mesures suivantes :

En premier lieu, les visiteurs professionnels de l'an dernier n'ont pas à s'inscrire de nouveau, c'est-à-dire qu'ils seront dispensés de cette obligation. Une fois connectés à la plateforme d'inscription, et lorsqu'ils cliquent sur le lien « I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE » (Je suis acheteur inscrit à la première CIIE), les informations qu'ils ont précédemment saisies seront automatiquement chargées.

Deuxièmement, le délai d'inscription (la date limite) a été prolongé. Les visiteurs professionnels pourront s'inscrire jusqu'au 30 septembre, soit un mois plus tard que l'an dernier.

En troisième lieu, une fois avoir vérifié les renseignements relatifs à l'inscription, les visiteurs professionnels se verront communiquer des informations détaillées sur les activités prévues à la CIIE, y compris des courriels périodiques concernant les exposants et leurs produits.

L'an dernier, la première CIIE, tenue à Shanghai aussi, a permis au monde d'apprécier les réalisations tributaires de la mondialisation et de la croissance économique du pays.

La valeur des transactions potentielles résultant de cette édition inaugurale a dépassé 57,8 milliards de dollars américains. Les technologies intelligentes haut de gamme, la catégorie la plus importante, se sont chiffrées à 16,5 milliards de dollars US, suivie par les produits alimentaires et agricoles d'une valeur de 12,7 milliards de dollars US et l'automobile estimée à 12 milliards de dollars US.

La deuxième CIIE aura lieu à Shanghai, du 5 au 10 novembre 2019.

À propos de l'Expo internationale de l'importation de Chine (CIIE)

La CIIE (China International Import Expo), le salon chinois de l'importation, est parrainé conjointement par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le gouvernement populaire municipal de Shanghai.

