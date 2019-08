Synchronoss et Arrow s'associent pour fournir des solutions intégrales de gestion des bâtiments connectés à l'échelle mondiale





BRIDGEWATER (New Jersey, États-Unis), 02 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), l'un des premiers leaders et innovateurs mondiaux spécialisés dans les produits de cloud, de messagerie, de numérique et d'IdO, a annoncé aujourd'hui la passation d'un accord avec Arrow Electronics en vue de mettre au point et commercialiser une nouvelle solution de bâtiments connectés en IdO de bout en bout. Conçue pour être exploitée par les opérateurs de télécommunications, fournisseurs de services et intégrateurs de systèmes, cette solution permettra aux utilisateurs de contrôler et gérer à distance les fonctionnalités et systèmes automatisés essentiels présents sur leurs sites, y compris les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), d'éclairage, de sécurité, de maintenance et de consommation énergétique.



Cette solution conjointe incorporera la plateforme de gestion Synchronoss Smart Buildings Platform , qui collecte les données issues de systèmes et capteurs hétérogènes et les regroupe au sein d'un tableau de bord unifié. La plateforme de Synchronoss agrège et analyse les données en temps réel de manière à extraire de nouvelles connaissances approfondies et formuler des recommandations qui permettent de résoudre les incidents, d'améliorer les performances opérationnelles et de réduire les coûts d'exploitation des bâtiments. Ces fonctionnalités seront couplées à l'expertise d'Arrow en matière de création et de configuration de systèmes de gestion matérielle intégrés aux bâtiments, l'objectif étant de fournir un ensemble unique et intégré commercialisable par les opérateurs télécom, intégrateurs de systèmes et autres prestataires de services à destination de la clientèle des multinationales et organisations, lesquelles pourront ainsi gérer à distance les fonctionnalités automatisées de leurs locaux.

À la différence des autres solutions de bâtiments connectés, la solution conjointe de Synchronoss et Arrow est réellement mondiale, tant dans son envergure que dans la portée de ses fonctionnalités. Les systèmes actuels de gestion des bâtiments connectés qui reposent sur l'Internet des Objets dépendent de partenaires d'intégration régionaux incapables d'offrir la portée et les connectivités internationales nécessaires aux organisations multinationales exploitant plusieurs sites physiques à travers le monde. L'évolutivité offerte à travers la solution conjointe de Synchronoss et Arrow permettra aux enseignes et organisations mondiales d'exploiter la plateforme pour gérer et contrôler à distance leurs bureaux et leurs installations en plusieurs endroits du monde.

David Haight, Président-directeur général et responsable des partenariats mondiaux de Synchronoss, a déclaré : « Aujourd'hui, les solutions de bâtiments connectés IdO sont trop souvent constituées de systèmes cloisonnés et peu flexibles, conçus pour prendre en charge uniquement des fonctions et fonctionnalités automatisées individuelles, sans pouvoir s'intégrer correctement les uns avec les autres. Cette nouvelle solution proposée par Synchronoss et Arrow vient à bout de ce problème crucial en regroupant des systèmes hétérogènes au sein d'une interface unique. En outre, elle nous permet d'accéder à de nouveaux marchés internationaux importants aux États-Unis, en Europe et en région Asie/Pacifique ».

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des produits et plateformes numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO prenant en charge plusieurs centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour plus d'informations, consultez notre site www.synchronoss.com .

Investisseurs :

ICR

Joseph Crivelli, +1 610.299.6700

Joe.Crivelli@Synchronoss.com

Contacts avec les médias :

Anais Merlin

CCgroup (International)

Tél. : +44 20 3824 9200

E-mail : synchronoss@ccgrouppr.com

Diane Rose

CCgroup (Amérique du Nord)

Tél. : +1 727.238.7567

E-mail : diane@ccgrouppr.com





Communiqué envoyé le 2 août 2019 à 01:25 et diffusé par :