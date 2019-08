SugarCRM annonce Sugar Serve, nouvelle offre innovante centrée sur le support client





SugarCRM Inc.®, société qui aide les organisations à assurer des expériences clients exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui la sortie de Sugar Serve, une nouvelle offre révolutionnaire destinée à l'automatisation des processus lié au support client, et qui réunit à portée de main tout ce dont les agents ont besoin pour travailler sur un dossier de support, dans le cadre d'une expérience de console intégrée et optimisée.

« Ceci confère de nouvelles capacités étendues aux agents du service client contrairement à toute autre application disponible sur le marché aujourd'hui », a déclaré Craig Charlton, PDG. « Grâce à notre Service Console, nous avons réuni dans un panneau unique toutes les informations essentielles à la résolution d'un dossier de support, permettant ainsi à nos clients, de réduire les délais de résolution des dossiers, d'améliorer l'exécution des ANS, de renforcer les taux de satisfaction des clients, et d'optimiser les expériences de support. Ceci les place par ailleurs sur une trajectoire consistant à cultiver les clients pour la vie. »

Le Service Console est un élément clé de Sugar Serve, qui place en première ligne les points de données essentiels tels que la prochaine action optimale en fonction de l'ANS, les informations de compte et coordonnées, l'historique de l'activité de compte, et même des informations détaillées sur chaque cas, et ce, sans aucun besoin de recherche ou de navigation. Parmi les autres fonctionnalités, il convient de citer :

: elle hiérarchise les priorités de travail, garantit l'exécution des ANS, et mesure la performance de support via la gestion coordonnée des ANS complexes, des centres d'entreprise multirégionaux, et des heures de service L'Automatisation SugarBPM : elle tire parti des flux de travail clé en main et de SugarBPM pour hiérarchiser intelligemment les priorités de travail ; oriente, réassigne et fait remonter les cas ; calcule les dates de suivi ; et envoie des notifications

Sugar Serve fait partie de la version 9.1 de Sugar, qui inclut également :

« Le nouveau module Sugar Serve de SugarCRM, combiné à Sugar Market alimenté par Salesfusion, constitue un ajout complémentaire à Sugar Sell, lequel figure parmi les produits d'automatisation de la force de vente, les plus performants sur le marché », a déclaré Dan Elman, analyste GRC en chef, chez Nucleus Research. « L'intégration étroitement liée de ces trois éléments constitue un catalyseur clé pour fournir des renseignements prédictifs qui couvrent l'intégralité du parcours du client. »

Mr Charlton a ajouté : « Notre vision est claire, et nous continuerons de favoriser l'avenir de l'expérience client grâce à des produits performants et à des idées innovantes, en anticipant et en répondant aux besoins des clients avant même qu'ils n'en prennent conscience. »

Pour en savoir plus sur Sugar Serve et sur la version Sugar 9.1, rendez-vous sur le site Web https://www.sugarcrm.com.

À propos de SugarCRM

SugarCRM est un leader de l'expérience client qui permet aux entreprises de créer des relations clients rentables en proposant des expériences personnalisées extrêmement pertinentes tout au long du parcours des clients. Nous donnons aux entreprises les moyens de renforcer les relations existantes avec leurs clients, de créer de nouvelles relations grâce à des informations exploitables et à une automatisation intelligente, et de mieux comprendre le client à chaque étape de son parcours. Cela permet aux entreprises d'accélérer la création de la demande, d'accroître leurs revenus, de fournir un service clientèle optimal et d'augmenter la fidélisation des clients. Notre plateforme intuitive et conviviale facilite l'expérience client et est accessible à tous, permettant aux professionnels du marketing, de la vente et des services, de se concentrer sur des activités à fort impact et à valeur ajoutée afin de fidéliser leurs clients pour la vie.

Basée dans la Silicon Valley, SugarCRM est soutenue par Accel-KKR. Plus de 2 millions de personnes dans plus de 120 pays comptent sur SugarCRM.

Pour en savoir plus, visitez le site www.sugarcrm.com, ou suivez @SugarCRM.

