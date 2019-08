Amazon poursuit ses investissements dans les énergies renouvelables et annonce deux nouveaux projets d'énergies renouvelables aux États-Unis et dans l'Union européenne, ce qui lui permet de compter à présent 66 projets dans le monde, y compris...





Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui les 65e et 66e projets d'énergie renouvelable de la société. Le tout dernier projet d'énergie renouvelable d'Amazon au sein de l'Union européenne sera basé à Cork, en Irlande, et représentera le deuxième parc éolien d'Amazon en République d'Irlande. Une fois achevé, ce nouveau parc éolien d'Amazon fournira une capacité d'énergie renouvelable de 23,2 mégawatts (MW), avec une production prévue de 68 000 mégawattheures (MWh) d'énergie propre chaque année. Le tout dernier projet d'énergie renouvelable d'Amazon aux États-Unis sera basé dans le comté de Pittsylvania, en Virginie, et constituera le septième parc solaire d'Amazon dans l'État de Virginie. Une fois achevé, le nouveau parc solaire d'Amazon fournira une capacité d'énergie renouvelable de 45 mégawatts (MW) et devrait générer 100 000 mégawattheures (MWh) d'énergie propre chaque année. Les deux projets devraient commencer à produire de l'énergie propre en 2020, énergie qui sera ensuite fournie aux centres de données de la société, Amazon Web Services, qui alimentent Amazon et les millions de clients d'AWS à travers le monde

En outre, les investissements d'Amazon dans les énergies renouvelables ont récemment été reconnus dans le Solar Means Business Report 2018 de la Solar Energy Industries Association (SEIA), qui a classé Amazon n° 1 aux États-Unis pour la quantité d'énergie solaire installée sur ses sites d'entreprise en 2018 et n° 2 en termes de quantité totale d'énergie solaire installée à ce jour. Les projets solaires d'Amazon aux États-Unis ont compensé l'équivalent en CO2 de plus de 200 millions de kilomètres effectués par des camions de livraison. À l'échelle mondiale, Amazon compte 66 projets d'énergie renouvelable (dont 51 toits solaires) qui devraient générer 1 342 MW d'énergie renouvelable et fournir plus de 3,9 millions de MWh d'énergie propre par an.

« Jouer un rôle important dans la réduction des sources de changement climatique d'origine humaine représente un engagement important pour Amazon », a déclaré Kara Hurst, directrice du développement durable chez Amazon. « Des investissements majeurs dans les énergies renouvelables constituent une étape cruciale pour réduire notre empreinte carbone au niveau mondial. Nous allons continuer d'investir dans ces projets et espérons d'autres investissements cette année et au-delà. »

« En vertu du Plan d'action pour le climat, nous nous engageons à ce que 70 % de l'électricité de l'Irlande provienne de sources renouvelables d'ici 2030. Le leadership sectoriel est essentiel pour nous aider à atteindre cet objectif », a confié pour sa part Richard Bruton, ministre irlandais des Communications, de l'Action pour le Climat et de l'Environnement. « Ce projet constitue un nouvel exemple de l'engagement d'AWS envers les projets d'énergie renouvelable en Irlande, l'ajout d'énergie propre au réseau et le soutien des promesses de l'Irlande en matière de climat. La construction de ce projet débutera cette année et celui-ci contribuera à la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Irlande dès 2020. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec AWS afin de faire de l'Irlande un leader en matière d'énergies renouvelables. »

« Je félicite Amazon pour son investissement continu dans des projets d'énergie propre et renouvelable dans le Commonwealth de Virginie », a déclaré le sénateur de Virginie, Mark R. Warner. « Ce projet d'énergie solaire dans le comté de Pittsylvania va permettre de créer un environnement plus propre et de créer de nouveaux emplois au sein de la communauté. »

« Je suis ravi de l'annonce de ces nouveaux projets, qui vont contribuer à fournir davantage d'énergie renouvelable au Commonwealth de Virginie, là où Amazon a déjà aidé à la mise en ligne d'importants projets d'énergie solaire », a confié pour sa part le gouverneur de Virginie, Ralph Northam. « Le nouveau parc solaire d'Amazon en Virginie va être source de création d'emplois et de développement économique dans les régions rurales de la Virginie, et va nous permettre de renforcer notre rôle d'état leader aux États-Unis en matière d'énergie renouvelable. »

En plus de ses investissements dans l'énergie éolienne et solaire, Amazon s'est depuis longtemps engagée en faveur du développement durable par le biais de programmes novateurs tels que « Shipment Zero », « Frustration-Free Packaging » et « Ships in Own Container », d'investissements dans l'économie circulaire avec le Fonds Closed Loop et de nombreuses autres initiatives gérées chaque jour par les équipes d'Amazon. Amazon a également mis en oeuvre le District Energy Project, qui s'appuie sur de l'énergie recyclée pour réchauffer et refroidir plus de 3 millions de pieds carrés d'espaces de travail. Pour obtenir de plus amples informations sur les initiatives de développement durable d'Amazon, rendez-vous sur www.amazon.com/sustainability.

