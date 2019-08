2e Creative rejoint le groupe mondial de communications sur les soins de santé Fishawack





2e Creative, une entreprise de renommée internationale spécialisée dans la stratégie marketing dans le secteur de la santé, et axée sur le lancement de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, a rejoint le groupe Fishawack, après avoir reçu un investissement de la part du groupe mondial de communications sur les soins de santé. Le contrat signé par 2e permet de renforcer Fishawack en tant que l'une des plus grandes organisations indépendantes au monde de communications sur les soins de santé.

« 2e connaît une trajectoire de croissance exaltante depuis plusieurs années », a déclaré Ross Toohey, PDG de 2e. « Nous avons choisi Fishawack plutôt que de nombreux autres investisseurs potentiels car leur empreinte mondiale, leurs capacités d'expansion et leur culture d'entreprise représentaient le plus grand avantage pour nos employés et nos clients. Cette initiative constitue un grand bond en avant pour 2e et les marques que nous servons. »

Fishawack est un groupe mondial de communications dans le secteur des soins de santé, avec des bureaux à Londres, Oxford, Brighton et Manchester, au Royaume-Uni, ainsi qu'à Philadelphie, New York et San Diego, aux États-Unis ; l'arrivée de 2e va permettre au groupe d'élargir sa présence aux États-Unis. Les grandes forces de la société dans les domaines des communications médicales, du conseil stratégique et de la création s'harmonisent parfaitement avec l'expertise de 2e en matière de stratégie, de créativité, de marketing numérique, de formation à la vente et de communications internes. Grâce à cet éventail de capacités, Fishawack et 2e vont désormais pouvoir prendre en charge les clients tout au long du cycle de développement, de lancement et de croissance de leurs produits. Grâce à ce partenariat avec 2e, le groupe Fishawack compte aujourd'hui plus de 750 employés dans le monde entier, ce qui en fait l'une des plus grandes agences de soins de santé indépendantes au monde.

« Fishawack fait partie de la nouvelle génération des leaders en communications dans le secteur des soins de santé. Nous mettons au défi les principaux réseaux d'agences en favorisant une culture de collaboration unique au sein de notre collectif d'agences », a confié pour sa part Oliver Dennis, PDG de Fishawack. « Nous offrons les capacités, l'ampleur et la couverture géographique nécessaires pour proposer aux marques du secteur des soins de santé une nouvelle valeur de partenariat. Nous sommes enthousiasmés par le portefeuille, les capacités et le personnel brillant de 2e. Ross a su construire une grande culture d'entreprise et nous avons hâte de travailler avec l'équipe de 2e. »

Ce partenariat est particulièrement remarquable pour 2e car il vient juste après la nomination de l'agence dans le Top 100 des agences de soins de santé dans le monde établi par MM&M, ainsi que les trois victoires consécutives (2015, 2016, 2017) de 2e décernées par MM&M dans la catégorie « Agence de soins de santé de l'année ». Entre 2e et ses agences soeurs Dudnyk, Carling Communications, Blue Latitude Health, et Healthcircle, le groupe Fishawack fait partie des entités les plus primées dans le domaine du marketing pour les soins de santé.

« Nous sommes très circonspects au sujet des agences dans lesquelles nous investissons », a ajouté Gail Flockhart, présidente du groupe Fishawack. « Les clients exigent des capacités combinées de manière transparente et il est donc important de créer des allégeances collaboratives au sein du groupe Fishawack. C'est ce qui convient le mieux à nos clients et aux membres de notre personnel. 2e apporte au groupe des capacités de formation et d'optimisation organisationnelle. »

Fishawack a fait appel à KPMG et Addleshaw Goddard LLP comme conseillers, et à LDC et LGT Capital Partners comme bailleurs de fonds. Les conseillers de 2e ont été Results International, Stoll Keenon Ogden PLLC et Clifton Larson Allen.

À propos de 2e Creative

Fondée en 1999, 2e Creative est une agence spécialisée dans le lancement et la croissance regroupant des clients du classement Fortune 50 appartenant aux secteurs de l'industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et de la recherche biotechnologique. Les principales compétences de l'agence sont la gestion de l'image de marque, la stratégie marketing, le marketing numérique, la formation à la vente et l'organisation de réunions et d'événements. 2e compte plus de 150 employés et exerce ses activités dans le Missouri, l'Indiana, le Texas et la Californie.

À propos du groupe Fishawack

Le groupe de sociétés Fishawack, l'un des plus grands spécialistes indépendants en matière de communications médicales et de marketing médical, gère des équipes basées au Royaume-Uni (Manchester, Oxford, Londres et Brighton), aux États-Unis (Philadelphie, Pennsylvanie, New York, New York, et San Diego, Californie), en Suisse (Bâle), et en Inde (Hyderabad).

Fishawack se compose de deux divisions internationales : Fishawack Medical Communications, qui développe et délivre des services dans les domaines des communications médicales, de l'engagement scientifique, des publications, de l'accès aux marchés, du conseil stratégique, et du conseil de leaders éclairés, et Fishawack Creative, qui offre des services de planification stratégique, de développement créatif, de publicité et de promotion, ainsi que d'exécution tactique.

Nous avons bâti notre réputation sur l'excellence, la créativité et la transparence.

