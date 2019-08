Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde son soutien aux Fêtes de la Nouvelle-France





QUÉBEC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui aux Fêtes de la Nouvelle-France, qui se déroulent jusqu'au 4 août.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 490 000 $ pour soutenir cet événement majeur.

Les Fêtes de la Nouvelle-France commémorent l'histoire coloniale du Québec. C'est le moment opportun pour revêtir ses atours d'époque et déambuler dans les rues de la seule ville fortifiée en Amérique du Nord. Ce rassemblement d'envergure contribue au développement culturel et économique de la capitale nationale et la fait rayonner internationalement par la richesse de son histoire.

Pour la réalisation de l'événement, le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 250 000 $ provenant du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, maintenant appelé le Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère du Tourisme attribue, quant à lui, une somme de 130 000 $ à l'organisation par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, tandis que le ministère de la Culture et des Communications accorde une aide financière de 110 000 $ grâce au programme Autres interventions en culture et communications.

Citations :

« Ces fêtes représentent une belle occasion de découvrir les coutumes et les traditions qui ont forgé Québec. Il s'agit d'une façon unique de marier la fête, l'histoire et la gastronomie, le tout dans le décor exceptionnel du Vieux-Québec. Je remercie les organisateurs et les bénévoles qui font de cet événement, année après année, une agréable immersion dans le passé. Devenues un incontournable de la saison estivale dans la région, les Fêtes de la Nouvelle-France contribuent à la croissance économique de toute la Capitale-Nationale. J'invite la population à venir vivre cette expérience unique. Faites partie de l'histoire! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient les Fêtes de la Nouvelle-France, un rendez-vous incontournable de la saison estivale québécoise. En plus de célébrer et de mettre en valeur notre histoire et nos traditions, cet événement permet de découvrir les facettes méconnues de notre passé à travers différentes activités, sans oublier les nombreux personnages vêtus de costumes d'époque qui font le charme des festivités. Ce grand rassemblement génère des retombées économiques importantes pour la Capitale-Nationale et pour le Québec. En plus d'attirer des milliers de touristes chaque année, les Fêtes de la Nouvelle-France contribuent au rayonnement du Québec, tant sur la scène nationale que sur la scène internationale. Nous invitons d'ailleurs les festivaliers à prolonger leur séjour afin d'en découvrir davantage sur la riche histoire de notre nation. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Les Fêtes de la Nouvelle-France rendent hommage aux gens qui ont écrit la première page de notre histoire. Elles permettent de mieux connaître, mais surtout de célébrer la richesse de notre patrimoine. En redonnant vie aux us et coutumes de cette période de notre histoire, ce grand rendez-vous culturel invite la population à renouer avec son passé et anime sa fierté envers notre culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Liens connexes :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère du Tourisme :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequébec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère de la Culture et des Communications :

Suivez le Ministère sur les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 1 août 2019 à 16:28 et diffusé par :