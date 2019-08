Le Bureau de la traduction conclut un partenariat avec l'Université du Québec en Outaouais





GATINEAU, QC, le 1er août 2019 /CNW/ - Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a participé aujourd'hui à la signature d'une importante entente de collaboration entre le Bureau de la traduction et l'Université du Québec en Outaouais. Cette nouvelle entente permettra de renforcer les professions liées à la traduction et à la terminologie au Canada, en plus de permettre aux étudiants d'approfondir leurs connaissances du milieu professionnel, d'acquérir une expérience pratique et de faciliter leur intégration au marché du travail grâce à la mise en oeuvre de divers projets, dont un projet terminologique qui se concrétisera dans le cadre du cours Projets langagiers en partenariat avec le milieu professionnel de l'Université du Québec en Outaouais.

